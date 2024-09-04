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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Клубы РПЛ предложили ряд мер для улучшения судейства

вчера, 10:57

Клубы РПЛ разработали ряд предложений, которые, по их мнению, должны улучшить качество судейства в России.

1) Сделать рейтинг судей открытым и прозрачным.

2) Сделать открытой систему назначения арбитров на матчи.

3) Регулярные семинары для клубов с подробным разъяснением всех современных трактовок — что можно, а что нельзя, где фол, а где — нет. Перед началом сезона — в обязательном порядке.

4) Введение в ЭСК представителя РПЛ, что помогло бы клубам лучше понимать логику решений.

5) Публикация переговоров между главным арбитром и ВАР, большая открытость судей.

На вчерашней встрече представителей клубов и руководителей судейства глава судейского комитета Милорад Мажич пообещал изучить данные предложения.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:59
Только третий пункт представляет интерес и может принести какую - то пользу арбитрам. Все остальные - для "наполнения" мероприятий, а то одного пункта как - то маловато будет. Люди спросят: для чего собирались эти господа, толочь (?) воду в ступе?.
Моё мнение - всё пустое. Вся наша жизнь состояла и состоит из составления планов мероприятий, результат выполнения которых - нулевой.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 13:21
пчелы против меда
a-league
a-league
вчера в 12:02, ред.
Просто подкуп судей надо официально узаконить, установить необходимый прейскурант, и тогда ни у кого, ни к кому вопросов возникать не будет.

Заодно бесполезные ЭСК, ВАР и ещё ряд надзорных "механизмов" можно будет исключить из процесса оборота теневых денег
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:25
Доброго Здоровья Alex! О
Одно другму не мешает. Без учёта мнения всех заинтересованных сторон сложно выработать меры направленные на улучшение судейства. А поиск новых футболистов на стороне не противоречит Положению и Регламенту проведения футбольных турниров, как в РПЛ, так и в Первой лиге и тем более никак не влияет на работу судейских бригад во время самих матчей.
Болейте за своих, а не против чужих!
nubom
nubom
вчера в 11:23
Пока у судей и VAR есть возможность влиять на результат матча собственной трактовкой правила "игры рукой" все эти решения ЭСК - филькина грамота...
lotsman
lotsman
вчера в 11:08
Всё это просто показ деятельности. На улучшение судейства это никак не повлияет. Надо всем судьям собраться и прийти к единым мерам трактовки судебных решений. Чтобы не было, что каждый судья по своему трактует то или иное нарушение. В итоге получается неразбериха - где правильно, а где нет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:05
Клубы должны предлагать не только меры по улучшению судейства... Лучше бы занялись воспитанием собственных качественных футболистов, а не направляли своих скаутов по провинциальным иностранным клубам.
Гость
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