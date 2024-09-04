Клубы РПЛ предложили ряд мер для улучшения судейства

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вчера, 10:57

Клубы РПЛ разработали ряд предложений, которые, по их мнению, должны улучшить качество судейства в России.

1) Сделать рейтинг судей открытым и прозрачным.

2) Сделать открытой систему назначения арбитров на матчи.

3) Регулярные семинары для клубов с подробным разъяснением всех современных трактовок — что можно, а что нельзя, где фол, а где — нет. Перед началом сезона — в обязательном порядке.

4) Введение в ЭСК представителя РПЛ , что помогло бы клубам лучше понимать логику решений.

5) Публикация переговоров между главным арбитром и ВАР, большая открытость судей.

На вчерашней встрече представителей клубов и руководителей судейства глава судейского комитета Милорад Мажич пообещал изучить данные предложения.