Клубы РПЛ предложили ряд мер для улучшения судейства

Клубы РПЛ разработали ряд предложений, которые, по их мнению, должны улучшить качество судейства в России.
1) Сделать рейтинг судей открытым и прозрачным.
2) Сделать открытой систему назначения арбитров на матчи.
3) Регулярные семинары для клубов с подробным разъяснением всех современных трактовок — что можно, а что нельзя, где фол, а где — нет. Перед началом сезона — в обязательном порядке.
4) Введение в ЭСК представителя РПЛ, что помогло бы клубам лучше понимать логику решений.
5) Публикация переговоров между главным арбитром и ВАР, большая открытость судей.
На вчерашней встрече представителей клубов и руководителей судейства глава судейского комитета Милорад Мажич пообещал изучить данные предложения.
Одно другму не мешает. Без учёта мнения всех заинтересованных сторон сложно выработать меры направленные на улучшение судейства. А поиск новых футболистов на стороне не противоречит Положению и Регламенту проведения футбольных турниров, как в РПЛ, так и в Первой лиге и тем более никак не влияет на работу судейских бригад во время самих матчей.
Болейте за своих, а не против чужих!
Одно другму не мешает. Без учёта мнения всех заинтересованных сторон сложно выработать меры направленные на улучшение судейства. А поиск новых футболистов на стороне не противоречит Положению и Регламенту проведения футбольных турниров, как в РПЛ, так и в Первой лиге и тем более никак не влияет на работу судейских бригад во время самих матчей.
Болейте за своих, а не против чужих!