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Генсек РФС: «Руководители клубов признают, что судейство становится лучше»

07 сентября 2024, 10:55

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью источнику рассказал об оценке руководителями клубов судейства.

Отношение к судейству всегда будет субъективной историей. Во-первых, потому что судьи всегда будут ошибаться. А клубы всегда будут использовать аргумент: «Ну вот была же ошибка? Была. Всё, она уже случилась. А счёт матча никто не поменяет, место в турнирной таблице не изменится». Вряд ли есть человек, который скажет: «Да нет, всё нормально, пусть ошибаются судьи». Невозможно добиться того, чтобы судьи не ошибались в ста процентах случаев.

Если рассматривать не один конкретный матч, в котором судья допустил ошибку, а взять для анализа длинную дистанцию – целый сезон или хотя бы один круг первенства, то необходимо учесть количество ключевых ошибок за период в целом, количество ключевых ошибок, которые не исправил VAR. Так вот это количество ошибок у наших арбитров от сезона к сезону уменьшается. Это объективные данные, их невозможно не признавать. Но это не спасает нас от ситуации, когда в очередном туре или раунде Кубка случается новая ошибка арбитра, которая вызывает сиюминутные эмоции.

Конечно [судьи ошибаются]. Но и футболисты, тренеры, руководители клубов не всегда в совершенстве знакомы с правилами игры. Разбираться в тонкостях современных трактовок действительно сложно. Возможно, ФИФА и IFAB в принципе пошли не тем путём, часто изменяя трактовки тех или иных эпизодов и постоянно давая новые рекомендации. Профессиональному судье-то подчас сложно разобраться с последними рекомендациями, а футболисту тем более.

[Оцениваю динамику работы российских судей] как положительную. Когда эмоции утихают, по результатам сезона руководители клубов признают, что ошибки были, но, по их словам, судейство становится лучше от сезона к сезону.

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Все комментарии
ЦКВД
ЦКВД
07 сентября в 17:57, ред.
лично у меня есть предложение по судейству) правда я сомневаюсь что ко мне прислушаются,но я все же изложу свои мысли)во первых- считать главным арбитра не того что по полю бегает,а того что на варе сидит,это как минимум освободит арбитра в поле от просмотра момента по видео ,как ему сказали так он и решил на поле,это кстати убережет арбитра от давления на него игроков,он всегда может сказать идите в вар и разбирайтесь,я только исполнитель) во вторых на серьезные матчи такие как зенит-спартак и т д в комнате вар будут присутствовать дополнительно чиновники рпл что уж точно убережет от каких то специально не правильных решений)в третьих я не понимаю почему арбитр на вар не может отменить штрафной или сказать что фол на карточку,ведь это 2-е секунды сказать арбитру в поле что надо карточку показать) короче долго плюсы перечислять,но я думаю что понятно что главным должен быть арбитр на вар) на него и давления нет от игроков и экран под рукой!
stanichnik
stanichnik
07 сентября в 15:21
Если читать только заголовок без подробностей, то весьма спорное утверждение.
a-league
a-league
07 сентября в 11:47, ред.
Огласите пожалуйста весь список клубов, в чью сторону судейство станет лучше
dgryke67f8mb
dgryke67f8mb
07 сентября в 11:28
Это очень важно значит футбол будет лучше
2dwrb2g8cdgg
2dwrb2g8cdgg
07 сентября в 10:56
Это только должно радовать, поменьше судейских разборок и ошибок
Гость
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