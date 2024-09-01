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Лунёв: «Наши судьи так часто ошибаются, что диву даешься»

вчера, 19:25

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв высказался о судействе в РПЛ.

Наши судьи так часто ошибаются, что диву даешься. У них есть все. Люди смотрят видеоповторы. Честно, я удивляюсь. Простые вещи, люди то ли не разбираются, то ли не хотят, не знаю.

У нас судьи ошибаются, допускают ключевые ошибки, которые влияют на результат, и работают в следующем туре или через тур. У нас судей нет — или в чем проблема? Есть ответственные люди, им надо принимать решения.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:20, ред.
Согласен. С его позиции во вратарской / штрафной / площади о-о-очень хорошо видно, что творится не только на своей половине поля, но и на чужой. Особенно когда перед тобой мелькают в одной плоскости пара десятков двуногих.
Рассуждения футболистов о судействе - от лукавого. Знаете, есть такой чёртик с длинным хвостом и рожками. На копытах.
Naherger
Naherger
вчера в 21:46
На самом деле,я все чаще убеждаюсь,что в европе судьи ещё хуже.
Выносим за скобки еврокубки,ибо там отборные рефери
pomor45
pomor45
вчера в 21:28
Судья везде хорош только тогда, когда выносит решение в пользу тебя. Для выигравшего иск судья просто лапочка и умница, для проигравшего - отпетый коррумпированный негодяй. C'est La Vie.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:55, ред.
По традиции жанра, в нашем чемпионате не проходит ни одного тура, чтобы футбольные арбитры не подвергались критике за свою работу. Только будь моя воля, я бы всячески пресекал публичные упрёки в адрес рефери со стороны действующих футболистов, чтобы не выглядеть смешно в глазах болельщиков-команд соперников эдакими обиженками и ябедами. Для этого в каждом клубе есть официальные лица уполномоченные выражать претензии и подавать протесты за спорные решения, а так же не "отбирать хлеб" у независимых футбольных экспертов и болельщиков обсуждающих действия арбитров на телевидении, в других СМИ форумах подобно нашему.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:43
Наши игроки ошибаются гораздо чаще, чем судьи... Лунев, ты критикуй своих игроков за то, что они не могут сделать точную передачу на 10-20 метров или не попадают по воротам с двух метров... Хватит винить во всём арбитров.
halfbeek
halfbeek
вчера в 19:42
Одна и важная составляющая игры махачкалы это фолы и затяжка времени. В футбол играли самарцы, а южане играть мешали. В данном случае победил антифутбол. Думаю что по итогам года махачкала вернется назад.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:42
- Когда ошибки судей в вашу пользу - никаких претензий.
- Когда ошибки судей против вашей команды - буря гневных высказываний о профпригодности судей.
- А вы просто прикиньте - у ваших соперников всё то же, с точностью до наоборот!
- Тут, на мой взгляд, два варианта:
- или принимать всё, как есть;
- или всем судьям устроить ЕГЭ! Результаты на всех сайтах. форумах, и телеканалах. Чтобы болельщики знали, кто к ним приехал...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:37
Ох не хрена себе, какое открытие Андрюха для себя сделал! )
ProKop92
ProKop92
вчера в 19:36
Успокойся!
Играй в футбол и получай за это деньги (при чем немалые)
557mq6a6mzgm
557mq6a6mzgm
вчера в 19:35
Ещё один критик судейства, лучше бы мячики ловил
Гость
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