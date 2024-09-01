Лунёв: «Наши судьи так часто ошибаются, что диву даешься»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв высказался о судействе в РПЛ.
Наши судьи так часто ошибаются, что диву даешься. У них есть все. Люди смотрят видеоповторы. Честно, я удивляюсь. Простые вещи, люди то ли не разбираются, то ли не хотят, не знаю.
У нас судьи ошибаются, допускают ключевые ошибки, которые влияют на результат, и работают в следующем туре или через тур. У нас судей нет — или в чем проблема? Есть ответственные люди, им надо принимать решения.
- Когда ошибки судей против вашей команды - буря гневных высказываний о профпригодности судей.
- А вы просто прикиньте - у ваших соперников всё то же, с точностью до наоборот!
- Тут, на мой взгляд, два варианта:
- или принимать всё, как есть;
- или всем судьям устроить ЕГЭ! Результаты на всех сайтах. форумах, и телеканалах. Чтобы болельщики знали, кто к ним приехал...
- Когда ошибки судей против вашей команды - буря гневных высказываний о профпригодности судей.
- А вы просто прикиньте - у ваших соперников всё то же, с точностью до наоборот!
- Тут, на мой взгляд, два варианта:
- или принимать всё, как есть;
- или всем судьям устроить ЕГЭ! Результаты на всех сайтах. форумах, и телеканалах. Чтобы болельщики знали, кто к ним приехал...