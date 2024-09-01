Лунёв: «Наши судьи так часто ошибаются, что диву даешься»

Вратарь «Динамо» высказался о судействе в РПЛ .

Наши судьи так часто ошибаются, что диву даешься. У них есть все. Люди смотрят видеоповторы. Честно, я удивляюсь. Простые вещи, люди то ли не разбираются, то ли не хотят, не знаю.

У нас судьи ошибаются, допускают ключевые ошибки, которые влияют на результат, и работают в следующем туре или через тур. У нас судей нет — или в чем проблема? Есть ответственные люди, им надо принимать решения.