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В РФС прошла встреча представителей клубов и руководителей судейства

вчера, 19:00

По информации источника, в РФС завершилась встреча представителей клубов и руководителей российского судейства.

От Российского футбольного союза на встрече присутствовали генеральный секретарь Максим Митрофанов, руководитель департамента судейства и инспектирования Милорад Мажич и председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

От РПЛ был исполнительный директор Евгений Мележиков, от руководителей клубов в РФС прибыли Олег Малышев, Павел Пивоваров, Максим Погорелов, Владимир Леонченко, Роман Бабаев. Также по видеосвязи были представители всех клубов. По видео участие приняли два тренера — Валерий Карпин из «Ростова» и Расул Шайхов из «Акрона».

Мажич на встрече выступил со статистикой ошибок прошлого и нынешнего сезона, а также статистикой просмотра ВАР. На его взгляд, ключевой проблемой является наличие серых зон, когда трактовка похожих эпизодов оказывается разной. Как правило, речь идёт о моментах при назначении пенальти.

Клубы задавали вопросы по трактовкам эпизодов — в частности, трактовкам нарушений правил в штрафной, а также решений ЭСК.

Мажич отметил, что РФС исходит из высокой степени доверия к членам ЭСК, поскольку это арбитры с мировым именем, лучшие профессионалы, которых может привлечь союз на данный момент.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:47
Возмjжно, что полезное было..!?
Брулин
Брулин
вчера в 21:27
Миларад мажич, я братушка, я тут бабки осваивать по братски)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:03, ред.
Интересно чем всё закончилось...кого нибудь заполиграфят...как обычно....
Хиромант
Хиромант ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 20:50
- Причём художники- абстракционисты...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:49
Пустое сотрясание воздуха. Арбитры как художники - я так вижу).
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:30
Интересно, кто-нибудь ждал каких-либо результатов от этой "судьбоносной" встречи ? Я - нет. Обозначенные на ней проблемы - в частности, трактовки правил при назначении пенальти, - нерешаемы. И в этом виноваты, как ни странно, все те, кто постоянно принимает поправки к этой трактовке, т.е. РФС в лице ЭСК. По - моему, они сами запутались в трактовках, о чём говорит тот факт, что после матчей, на заседаниях, их мнения по спорным эпизодам в корне разнятся. Одна половина "экспертов" говорит, что прав арбитр, вторая - что он лопух. Ни разу я не слышал, чтобы эксперты единогласно согласились с мнением арбитра по пенальти. Кроме, пожалуй, ситуации, когда футболиста, который выходит на рандеву с вратарём, кто - то валит с ног борцовскими приёмами.
Вот такие шараханья при трактовке и являются прежде всего камнем преткновения в спорах. Перестаньте вносить постоянные поправки, пусть арбитры "привыкнут" к однообразию трактовок, и тогда всё "устаканится".
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:03, ред.
Всё же главное не встреча, а решения вынесенные по итогам этой встречи или хотя бы план мероприятий направленный для исключения подобных встреч в дальнейшем, а так прав "Аксинья" - ППР.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:02
- Да нет, ребята. Тут всё намного сложнее.
- Если хотите узнать правду, почему болельщики судей называют "Три! Два! Раз!-ами" - надо общаться с болельщиками... А с клубами у вас какие-то "базары", которые влияют на вашу зарплату. И ничего больше!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:57
Не хватает фразы ".... закончилась вполне миролюбиво за рюмкой крепкого чая"
shlomo
shlomo
вчера в 19:47
Интересно, а толк от этого будет..
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:43
ППР (посидели, попи@дели, разошлись)
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:20
Можно сказать и так - "Встреча прошла в тёплой и дружественной обстановке"....)
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:14
Вряд ли встреча носила конструктивный характер. Скорее всего она организована была формально, для галочки. Переливали из пустого в порожнее, а скажут, что готовится реформа судейства.
drug01
drug01
вчера в 19:06
Это важный разговор, какой будет результат
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:02
Неужели подумали над нормализацией футбольных школ в стране?
Гость
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