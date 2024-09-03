В РФС прошла встреча представителей клубов и руководителей судейства

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вчера, 19:00

По информации источника, в РФС завершилась встреча представителей клубов и руководителей российского судейства.

От Российского футбольного союза на встрече присутствовали генеральный секретарь Максим Митрофанов, руководитель департамента судейства и инспектирования Милорад Мажич и председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

От РПЛ был исполнительный директор Евгений Мележиков, от руководителей клубов в РФС прибыли Олег Малышев, Павел Пивоваров, Максим Погорелов, Владимир Леонченко, Роман Бабаев. Также по видеосвязи были представители всех клубов. По видео участие приняли два тренера — Валерий Карпин из «Ростова» и Расул Шайхов из «Акрона».

Мажич на встрече выступил со статистикой ошибок прошлого и нынешнего сезона, а также статистикой просмотра ВАР. На его взгляд, ключевой проблемой является наличие серых зон, когда трактовка похожих эпизодов оказывается разной. Как правило, речь идёт о моментах при назначении пенальти.

Клубы задавали вопросы по трактовкам эпизодов — в частности, трактовкам нарушений правил в штрафной, а также решений ЭСК.