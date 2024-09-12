Лебеденко вспомнил, как Евсеев уснул на тренерских установках Гаджиева

Экс-футболист рассказал о том, как проводил тренерские установки.

Вадик Евсеев уснул. Там реально длинные установки получались, а Гаджи Муслимович ещё долго вытягивает предложения. Говорит грамотно, но так долго. Борис Петрович спал в первом ряду на установке.

Могло [идти теоретическое занятие] полтора часа. Сейчас считается, что теория должна быть 30 минут – после уже не воспринимаешь информацию. Но есть тренеры, которые и по часу продолжают давать установку. Хотя лучше два раза по 30 минут. Раньше вообще на теории весь матч могли смотреть. Ещё хорошо, если оператор обрежет паузы.

О самой короткой установке