Лебеденко вспомнил, как Евсеев уснул на тренерских установках Гаджиева

Экс-футболист Игорь Лебеденко рассказал о том, как Гаджи Гаджиев проводил тренерские установки.
Вадик Евсеев уснул. Там реально длинные установки получались, а Гаджи Муслимович ещё долго вытягивает предложения. Говорит грамотно, но так долго. Борис Петрович спал в первом ряду на установке.
Могло [идти теоретическое занятие] полтора часа. Сейчас считается, что теория должна быть 30 минут – после уже не воспринимаешь информацию. Но есть тренеры, которые и по часу продолжают давать установку. Хотя лучше два раза по 30 минут. Раньше вообще на теории весь матч могли смотреть. Ещё хорошо, если оператор обрежет паузы.
О самой короткой установке
Бородюк однажды сказал, что сегодня сами себе даём установку. Потом просто вышел из раздевалки. Состав определял тренер, но слова остались за ребятами постарше. Это был важный матч ФНЛ в «Лужниках» – и мы выиграли.