Легендарный разгром в Мюнхене. Самая яркая игра лучшего шведского тренера 21-го века

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27 августа 2024, 09:41

Вспоминаем топ-тренера начала века.

В возрасте 76 лет умер Свен-Горан Эрикссон. Знаменитый тренер вёл отчаянную борьбу с онкологией, но проиграл. Накануне смерти Эрикссон простился с болельщиками.

Лучший памятник тренерам — игры. Игры на все времена. В жизни Эрикссона таковых было немало. Мы уже рассказывали о победах «Гётеборга» в Кубке УЕФА , о блестящих успехах шведа на посту тренера «Лацио». А сейчас мы вспомним встречу, до 23-летия которой Свеннис не дожил всего несколько дней. 1 сентября 2001 года сборная Германии в отборочном матче чемпионата мира принимала в Мюнхене команду Англии.

В ХХ веке англичане и немцы провели немало ярких матчей. Один финал чемпионата мира-1966 чего стоит. Две серии пенальти в полуфиналах чемпионата мира-1990 и Евро-1996, и неудачи — сначала Стюарта Пирса, а потом Гарета Саутгейта. В 2000 году соперники встречались дважды. Сначала на чемпионате Европы со счётом 1:0 выиграли англичане. Но эта победа не принесла родоначальникам футбола ничего. Из группы они не вышли, равно как и немцы. А уже осенью, 7 октября, соперники встретились в отборочном матче чемпионата мира. Этот поединок, последний в истории старого «Уэмбли», стал и последним для Кевина Кигана на посту главного тренера англичан. Ибо гол Дитмара Хаманна принёс победу сборной Германии.

Варяг на царство

Собственно после этого проигрыша начался новый этап в истории сборной Англии. Впервые родоначальники футбола решились на приглашение иностранного тренера. И этот шаг был неоднозначно воспринят в английском обществе. Хотя тогда авторитет Свена-Горана Эрикссона был чрезвычайно высок. Как же так, ведь Англия подарила миру, в том числе Швеции, футбол. А тут швед едет учить англичан этой игре.

Но другие аргументы перевесили. А именно — сборная Англии, располагая прекрасным подбором игроков, оказалась в кризисе. Из группы выходила напрямую на чемпионат мира только одна команда. Занявшей второе место сборной предстояли стыковые матчи. И в январе 2001 года Эрикссон, покинувший к тому времени «Лацио», возглавил английскую команду.

Уже были обыграны в отборочном турнире коллективы Финляндии, Албании и Греции. Но всё решала встреча в Мюнхене, где немцы не проигрывали с 1973 года. У сборной Германии 16 очков в шести матчах — 5 побед и одна ничья. У сборной Англии — 10 в пяти встречах. Три победы, одна ничья и поражение.

Показательная порка

В Германии не сомневались в победе Манншафт. Обновлённая команда Руди Фёллера выглядела очень солидно. Вообще-то, сборную Германии должен был возглавить не Фёллер, а Кристоф Даум, который также скончался на днях. Но того уличили в употреблении наркотиков, поэтому тренировать команду поручили чемпиону мира-1990. Сначала на временной, а потом и на постоянной основе.

Не сомневались в победе своей команды и более 60 тысяч болельщиков. А когда всего через 6 минут после стартового свистка лысого итальянца Пьерлуиджи Коллины Карстен Янкер поразил ворота Дэвида Симена, исчезли сомнения у самых последних скептиков.

Но Эрикссон являл собой образец спокойствия, словно не было ни быстрого гола немцев, ни давления трибун. Недаром перед матчем в Мюнхене швед сказал:

Игра с Германией является чрезвычайно сложным испытанием, но мы к нему готовы. Это трудная задача, однако она не кажется невыполнимой. Если мы хотим победить в группе, то должны обыгрывать немцев.

Противники назначения Эрикссона потирали руки. «А мы вам говорили. А мы вас предупреждали. Первое серьёзное испытание, и сразу провал». Но ход их размышлений прервал Майкл Оуэн. После паса Ника Бармби юный форвард англичан с близкого расстояния отправил мяч в ворота Оливера Кана.

Сравняв счёт, англичане осмелели. Уверенно оборонялись, а не отбивались. Чаще атаковали. А в игре хозяев что-то надломилось. Но на табло светили 1:1. Самый нетерпеливые болельщики уже посматривали на часы. Близился к концу первый тайм. И тут мощнейший удар Стивена Джеррарда издалека, да в нижний угол. Кан, конечно, прыгал, да что толку.

Начался второй тайм, и уже мощный Эмил Хески сбросил мяч Майклу Оуэну, а тот снова не пожалел Кана — 1:3. На 66-й минуте Оуэн забил свой третий мяч. Немцы смотрели друг на друга и не могли понять, что происходит. А Хески после передачи Скоулза тем временем разобрался с Каном — 1:5.

Англичане были вне себя от счастья. Их многострадальная сборная вдруг преобразилась. Показала яркий современный футбол, а не примитив, и сокрушила мощнейшего соперника, да ещё в его вотчине. И имя этого волшебника — Свен-Горан Эрикссон. Те же, кто были против назначения шведа и предрекали ему фиаско, как-то резко замолчали. Или переобулись.

Проклятие четвертьфиналов

Сборная Англии Эрикссона сразу расположила к себе. К ней прониклись симпатиями даже те, кто не любил английский футбол. И они дружно радовались, когда англичане опередили немцев в группе и вышли с первого места; переживали, когда они попали в «группу смерти». Все желали скорейшего выздоровления Дэвиду Бекхэму, когда того незадолго до чемпионата мира травмировал Альдо Душер. Английская сборная ехала в Японию одним из фаворитов. Но там произошел гол бразильца Роналдиньо, ошибка Симена и вылет в четвертьфинале.

Эрикссон пять лет тренировал сборную Англии. Свеннис оказался успешным, но при этом крайне невезучим. Уже после того как его команда уступила в 2002-м из-за гола Роналдиньо, англичанам дважды перешли дорогу португальцы. В четвертьфиналах Евро-2004 и чемпионата мира 2006. И оба раза в серии пенальти. Потихоньку оживились критики и скептики. Эрикссон ушёл. В его дальнейшей биографии больше не было громких побед. Но имя свое в историю он вписал. В том числе и в бытность тренером сборной Англии.