Ковровая селекция от олигарха. Сезон, когда «Челси» начал путь в элиту европейского футбола

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вчера, 19:43

Soccer.ru рассказывает о старте самого успешного периода в истории лондонского клуба.

Отрезок с 2003 по 2022 год считается самым успешным в истории лондонского «Челси». Нельзя сказать, что до прихода Романа Абрамовича это был какой-то отсталый клуб. У «Челси» имелись трофеи, как английские, так и международные, большая армия болельщиков, славная история, сильные футболисты. «Челси» становился чемпионом, выигрывал Кубок Англии и Кубок Лиги, взял три европейских трофея — два Кубка Кубков и Суперкубок УЕФА . Причём многие достижения относительно свежие, относятся к 90-м годам прошлого столетия.

Но львиная доля успехов пришла позднее — по две победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы, звание чемпиона мира среди клубов, пять титулов чемпиона Англии и столько же Кубков. И три Кубка Лиги. Суперкубки европейский и английские. Всего 21 трофей. «Синие» ворвались в элиту европейского футбола. И всё это благодаря Роману Абрамовичу.

Российский бизнесмен проявил себя в футболе как грамотный и болеющий за результат не хозяин. Расцвет лондонцев связан не только с мощными инвестициями. Новый владелец клуба Тодд Боэли тоже далеко не скупердяй. За два года лондонцы купили игроков на астрономическую сумму. А результат? Вот поэтому имя Абрамовича знала каждая домохозяйка, а чтобы вспомнить, что его преемника зовут Тодд Боэли, надо периодически заглядывать в поисковые системы.

К нам приехал Роман Аркадьевич дорогой

В июле 2003 года в Англии взорвалась бомба. Контрольный пакет акций лондонского «Челси» приобрёл молодой — в то время 36-летний российский олигарх Роман Абрамович. Предыдущий владелец, благообразный седобородый джентльмен Кен Бейтс, с радостью продал клуб за 140 миллионов фунтов. А заодно передал новому хозяину долги, которых набралось немало.

Вообще, Абрамович ехал в Лондон, но не в «Челси». Роман Аркадьевич собирался приобрести другой клуб — «Тоттенхэм Хотспур». Который считается в немалой степени еврейским клубом, а Роман Аркадьевич, как известно, еврей. Но сделка не состоялась. Тогда Абрамович решил купить «Челси». А владельцы «Тоттенхэма» пусть кусают локти.

Просто купить «Челси» было мало. Абрамовичу был нужен громкий успех, причём чем раньше, тем лучше. И серьёзные инвестиции сразу пошли в ход.

Абрамович всех купил

В сезоне-2002/03 «Челси» занял четвёртое место в Премьер-Лиге и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. С командой работал авторитетный итальянский тренер Клаудио Раньери. Вполне приличный состав — Марсель Десайи, Фрэнк Лэмпард, Эмманюэль Пети, Будевейн Зенден, Джон Терри, Джимми Хассельбайнк и кумир «Стэмфорд Бридж» миниатюрный итальянец Джанфранко Дзола.

Но новый владелец «Челси» взорвал летнюю трансферную кампанию. На покупку новых игроков было потрачено 170 миллионов фунтов. Собственно клуб обошёлся Роману Абрамовичу в меньшую сумму. Но сначала о тех, кто покинул команду.

Болельщики грустили разве что о Дзоле, которого бесплатно отпустили в родной «Кальяри». Джанфранко отыграл в Лондоне семь прекрасных сезонов. Выигрывал Кубок кубков, Суперкубок и Кубок Англии. Но сказывался возраст. Дзола — ровесник Абрамовича. Тогда ему было 36 лет, и лучшие годы были позади.

Проводили на пенсию олимпийского чемпиона Барселоны Альбера Феррера. В последнее время испанский защитник выходил на поле нечасто. Грэма Ле Со, хорошего левого защитника, весьма токсичного персонажа, продали «Саутгемптону» за полмиллиона. Об уходе нестабильного вратаря Эда Де Гуя, нераскрывшегося собственного воспитанника полузащитника Джоди Морриса и нападающего Микаэля Форсселля никто особо не горевал.

А теперь покупки. Цены в фунтах стерлингов. Правый защитник «Вест Хэма» Глен Джонсон и его одноклубник полузащитник Джо Коул стоили 8,3 и 9,9 млн. Приходу двух «молотобойцев» был особенно рад их бывший одноклубник Фрэнк Лэмпард. Ещё один правый защитник Жереми Нджитап был куплен у «Реала» за 10 миллионов. За рыжеволосого левого полузащитника Дэмьена Даффа «Блэкберну» перечислили 21 с половиной миллион. Полузащитник сборной России Алексей Смертин, игравший за «Бордо», обошёлся в 5 миллионов. Правда, Смертина тут же отдали в аренду «Портсмуту». На левый фланг обороны был куплен у «Саутгемптона» Уэйн Бридж. Цена вопроса 10,5 миллионов. «Манчестер Юнайтед» был рад продать лондонцам за 21,5 млн хавбека Хуана Себастьяна Верона, так и не заигравшего на «Олд Траффорд». В Лондоне Верон вскоре встретился с хорошим знакомым по сборной Аргентины Эрнаном Креспо — 26 миллионов на счёт «Интера». 19 миллионов ушли в «Парму» за румынского форварда Адриана Муту. Всего каких-то полмиллиона заплатили «Тоттенхэму» за опытного вратаря Нила Салливана. Ещё один голкипер Марко Амброзио достался лондонцам бесплатно. И в последний день августа, когда чемпионат Англии уже был в разгаре, удалось договориться с «Реалом» по Клоду Макелеле. Ещё 20 миллионов.

Куда столько игроков? Тут на два состава. Но ковровая селекция произвела на соперников большое психологическое воздействие. Абрамович показал, что способен купить любого нужного ему футболиста. А во-вторых, из этого большого количества сильных игроков Клаудио Раньери нужно было создать мощную команду. Не все дорогие игроки смогли вписаться в командную игру. В силу разных причин. Например, Муту оказался наркоманом. Это обнаружилось на второй год пребывания румына в Лондоне. Но в первом Адриан свои 10 голов положил.

Как же выглядел оптимальный состав «синих»? В воротах Карло Кудичини, раскрывшийся именно в «Челси». Справа в обороне Гленн Джонсон, слева Уэйн Бридж. Центр обороны цементировали Марсель Десайи и собственный воспитанник Джон Терри. В средней линии Дафф, Лэмпард, Макелеле и Джо Коул. В атаке Хассельбайнк и Креспо. Но сезон был длинным. Клуб провёл более 50 матчей во всех турнирах, поэтому задействованы были все игроки. В январе к ним присоединился ещё центральный полузащитник Скотт Паркер, купленный у «Чарльтона» за 10,5 миллиона.

Только вторые

Дебют обновлённого «Челси» пришёлся на гостевой матч с «Ливерпулем». Хозяевам поля очень хотелось поставить выскочек на место. Но гости первыми добились успеха. Верон отличился в первой игре за лондонский клуб, расстреляв ворота Ежи Дудека с 10 метров. «Ливерпуль» обрушил на ворота «синих» всю мощь своих атак, но оборона и Кудичини действовали очень уверенно. «Красные» отыгрались после весьма сомнительного пенальти, который заработал Эль-Хаджи Диуф. Майкл Оуэн промахнулся. Но судья почему-то попросил перебить. На этот раз Оуэн был точен — 1:1. Мерсисайдцы пошли добывать победу и проморгали забег Хассельбайнка к их воротам — 1:2. Премьера удалась.

Более того, «Челси» мощно провёл стартовый отрезок. В восьми турах только две ничьих — с «Блэкберном» дома и с «Бирмингем Сити» в гостях. Вполне логично, что команда Раньери шла первой. Но в дерби с «Арсеналом» грубо ошибся Кудичини. Тьерри Анри провёл победный гол. «Канониры» выскочили в лидеры, а «синие» пропустили вперёд ещё и «Манчестер Юнайтед».

Потом серия из пяти побед, в том числе и над обоими представителями Манчестера с одинаковым счётом 1:0. Красиво был разбит «Ньюкасл» 5:0. «Челси» снова первый. Но лондонцам явно не хватало стабильности. Наступил декабрь, и команду стало лихорадить. Домашняя ничья с обескровленным «Лидсом», проигрыши «Болтону» и «Чарльтону». Уже в новом году «Ливерпуль» взял реванш на «Стэмфорд Бридж» 1:0. Но по ходу турнира «Челси» сумел выдать парочку серий по пять побед, перебраться с третьего места на второе. Вторыми они и финишировали вслед за непобедимым в том чемпионате «Арсеналом». Отставание составило 11 очков (второй матч также выиграли «канониры»). Но при этом «синие» обошли бывшего чемпиона «Манчестер Юнайтед» на 4 очка.

Битвы в Лиге чемпионов

В домашних Кубках «Челси» выступил неважно, вылетев довольно быстро. Но в Лиге чемпионов «синие» бились отчаянно. Прошли словацкую «Жилину» в квалификации, выиграли групповой турнир, а там соперниками были «Спарта», «Бешикташ» и «Лацио». Не без труда за счёт одного гола прошли «Штутгарт» в одной восьмой финала. В четвертьфинале на пути возник «Арсенал», уже трижды обыгравший команду Раньери — два раза в чемпионате и один в Кубке.

В этом противостоянии фаворитом выглядела команда Арсена Венгера. Тем более что к тому времени выбыл из строя основной вратарь «синих» Карло Кудичини, и ворота были доверены неискушённому в подобных баталиях Марко Амброзио.

На «Стэмфорд Бридж» была ничья. Причём хозяева вели после гола Эйдура Гудьонсена. «Арсенал» отыгрался благодаря точному удару Робера Пиреса. Счёт 1:1 устроил лидера Премьер-Лиги. Через две недели на «Хайбери» первый мяч побывал в воротах «Челси». Перед самым перерывом Хосе Антонио Рейес после скидки Тьерри Анри нанёс точный удар. В начале второго тайма в кои-то веки пробил по чужим воротам Макелеле. Йенс Леманн мяч не удержал, а Фрэнк Лэмпард был тут как тут — 1:1. Казалось, дополнительного времени не избежать. Но за три минуты до конца второго тайма Бридж сыграл в стеночку с Гудьонсеном и во второй раз огорчил Леманна. Теперь «Арсеналу» нужно было забивать два гола. Не забив ни одного, подопечные Арсена Венгера в очередной раз отложили мечту о победе в Лиге чемпионов в долгий ящик. А «Челси» вышел вперёд. Где его ждал «Монако», который тренировал бывший футболист «синих» Дидье Дешам.

По именам «Челси» выглядел более внушительно. Но в первом матче, проходившем в средиземноморском княжестве, лондонцы проиграли 1:3. Первый тайм — равная борьба, даже некоторое преимущество гостей. А во втором и оборона зашаталась, и Амброзио «поплыл». В ответной встрече «Челси» вёл 2:0, и этот счёт вполне устраивал английский клуб. Но гости сумели использовать свои немногие моменты, а подопечные Раньери истратили впустую кучу возможностей. В итоге 2:2. В финал вышел «Монако».

И хотя в первом сезоне при новом владельце «Челси» остался ни с чем, год можно занести в актив. Вектор развития был выбран правильно. Но Абрамович понял, что для достижения высоких целей нужен другой тренер. И вратарь нужен другой. Не Кудичини и тем более не Амброзио. Поэтому новый менеджер Питер Кеньон, которого переманили из «Манчестер Юнайтед», получил конкретные задания на лето.