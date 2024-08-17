Легендарное детище египетского миллионера. Вывел клуб в элиту английского футбола и посвятил успехи погибшему сыну

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сегодня, 21:45

Как египетский бизнесмен возродил «Фулхэм».

Накануне матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» стартовал чемпионат Англии в Премьер-Лиге. «Красные дьяволы» одержали нелёгкую победу со счётом 1:0. Но этот рассказ не о матче и не о нынешнем «Фулхэме». А о том, как лондонский клуб когда-то вернулся в элиту английского футбола с самых его задворок.

Новый хозяин

В мае 1997 года известный египетский мультимиллионер Мохамед Аль-Файед купил лондонский футбольный клуб «Фулхэм». Который никогда не считался элитным, выше десятого места не поднимался, главным достижением было участие в финале Кубка Англии. А в последние годы и вовсе влачил жалкое существование. Скудный бюджет, огромные долги, запущенный стадион «Крэвен Коттедж», который уже готовились снести. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что за несколько дней до того, как «Фулхэм» перешёл в собственность Аль-Файеда, клуб добился повышения в классе — шагнул из третьего дивизиона во второй. Что не отменяло тяжести ситуации.

Фамилия Аль-Файед была тогда на слуху в Англии. Но во многом благодаря сыну нового владельца Доди Аль-Файеду, о романе которого с принцессой Дианой писала бульварная и не только пресса.

Новый владелец и президент клуба сразу поразил общественность своими смелыми высказываниями типа: «Через пять лет мы будем играть в Премьер-Лиге на равных с ведущими клубами Англии». Это восприняли как чудачество. Аль-Файед и раньше удивлял своими поступками. Например, отказом от британского гражданства. Но программа хозяина «Фулхэма» произвела большой эффект. В ней говорилось:

В «Фулхэме» будут играть лучшие футболисты. Ведущие специалисты сочтут за честь работать в нашем клубе. Все долги клуба будут погашены в ближайшие дни. Раз и навсегда. Все, кто имеет отношение к клубу — от президента до уборщицы, — одна семья: единомышленники, товарищи, компаньоны. Если дела в клубе пойдут хорошо, то они почувствуют это на себе. Это я обещаю. Наши болельщики — наше достояние. И мы обязаны о них заботиться. Я обещаю не повышать цен на билеты, обещаю, что они никогда не будут испытывать недостатка информации о клубе. Мы будем обеспечивать наших болельщиков бесплатным транспортом на выездные матчи, возьмем расходы по оплате проживания и питания. Стадион «Крэвен Коттедж» будет реконструирован и станет самой современной ареной в Англии, на которой можно будет проводить международные матчи. Обещаю создать футбольные школы, где могли бы заниматься дети совершенно бесплатно.

Обещать, конечно, все горазды. В том числе и владельцы футбольных клубов. Но 68-летний Аль-Файед сразу дал понять, что «Фулхэм» для него не игрушка. Перемены к лучшему игроки и персонал почувствовали быстро.

Летом 2000-го Мохаммед Аль-Файед говорил:

Футбол — это больше, чем спорт. Я давно мечтал создать великий клуб и готов был вложить любые деньги. Что касается «Фулхэма», то я болею за этот клуб более 30 лет. И все эти годы я переживал за свой клуб, опускавшийся все ниже и ниже. И вот я решил помочь лондонцам. Но не скрою, я предпринимал попытку приобрести лондонский «Челси». Я доволен, что Кен Бейтс ответил мне отказом. Десять лет назад я едва не стал владельцем «Манчестер Юнайтед». Мартин Эдвардс предлагал мне купить МЮ за 25 миллионов фунтов. Но «Манчестер Юнайтед» не мой клуб. Равно как и «Челси». Куда интереснее пройти с клубом все ступени с самого низа.

Памятник погибшему сыну

Начался сезон 1997/98. Победа, две ничьих, проигрыш. А потом в семье Аль-Файеда произошло страшное горе. 31 августа преследуемые папарацци Доди и принцесса Диана погибли в автокатастрофе в парижском тоннеле. Аль-Файед-старший считал, что авария подстроена.

Но, несмотря на трагедию, Мохаммед Аль-Файед не бросил клуб.

«Футбол помог мне выжить, не сойти с ума, когда случилось горе с моим сыном Доди. Успехи „Фулхэма“ — лучшая память о нём», — отмечал предприниматель.

В сентябре 1997-го Аль-Файед уволил тренера Микки Адамса. Тренировочным процессом стал руководить знаменитый Рэй Уилкинс — бывший полузащитник сборной Англии, «Манчестер Юнайтед», «Милана» и «Куинз Парк Рейнджерс». А в мае 1998 Уилкинс уступил свой пост ещё более знаменитому Кевину Кигану, который после ухода из «Ньюкасла» решил забросить тренерское ремесло. Причиной увольнения Уилкинса стала серия из трёх поражений в конце чемпионата. «Дачники» финишировали шестыми. Но смогли зацепиться за дополнительный турнир благодаря лучшей разнице мячей.

Кигану не удалось завоевать путёвку в первый дивизион. В полуфинале «Фулхэм» уступил «Гримсби Таун». Но легенда английского футбола продолжил работать с «дачниками». Тем более что владелец сдержал слово и укрепил состав. Появились на «Крэвен Коттедж» весьма известные футболисты — знакомый Кигану по работе в «Ньюкасле» бельгийский защитник Филипп Альберт, Руфус Бреветт — бывший игрок обороны «Куинз Парк Рейнджерс», полузащитник Пол Брэйсуэлл, поигравший в «Эвертоне», «Ньюкасле», «Сандерленде», Гус Уленбек, Пол Песчисолидо, Джон Салако. И, конечно, главная знаменитость — Квазимодо — бывший нападающий сборной Англии, «Ливерпуля», «Эвертона» и «Ньюкасла» Питер Бердсли. Заманить которого во Второй дивизион было непросто. Но приход именитого форварда привлёк внимание к скромной лондонской команде. Правда, на футбольном поле Бердсли был не слишком эффективен и покинул команду через год.

На этот раз «Фулхэм» выступил очень мощно. Набрал 101 очко в 46 матчах, опередив занявший второе место «Уолсолл» на 14 баллов, а «Манчестер Сити» (да-да, нынешний чемпион в сезоне 98/99 болтался во Втором дивизионе) на все 19. Клуб Аль-Файеда шагнул в Первый дивизион. А там и до Премьер-Лиги недалеко.

Пятилетку за четыре года

Но Кевин Киган так мощно отработал этот год, что был приглашён в сборную Англии. Шутка ли, тренер из Второго дивизиона — в сборную. Аль-Файед прокомментировал ситуацию так:

Он не куда-нибудь ушел, а в сборную Англии. Туда приглашают лишь однажды, и я понимаю Кевина. От такого предложения нельзя отказываться. Я пожелал Кевину успеха в сборной, и наши отношения продолжают оставаться дружескими. Не скрою, мне очень не хотелось расставаться с Киганом, я считал и продолжаю считать, что с отставкой Гленна Ходдла Футбольная ассоциация поспешила. Но я благодарен Кевину за то, что он сделал для клуба.

Владелец клуба не стал искать именитого тренера и доверил команду Полу Брэйсуэллу. Тому не хватило опыта. Равно как и чемпиону мира и победителю Лиги чемпионов Карлу-Хайнцу Ридле. Немецкий нападающий к тому времени играл за «Фулхэм». Лондонцы заняли девятое место. Что совсем неплохо для дебютанта. Но Аль-Файед очень хотел увидеть клуб в компании сильнейших.

Летом 2000-го на должность главного тренера был приглашён француз Жан Тигана. Который рекомендовал соотечественников — защитника Алена Гома и нападающего Луи Саа. Появились ещё несколько сильных игроков с опытом игры в Премьер-Лиге. Результат не заставил себя долго ждать. «Фулхэм» на протяжении всего сезона возглавлял таблицу Первого дивизиона, финишировал первым, опередив занявший второе место «Блэкберн» на 10 очков. Лондонцы вернулись в элиту 33 года спустя. Пятилетний план Аль-Файеда по выходу в Премьер-Лигу был выполнен за четыре года.

«Фулхэм» не только поднялся в элиту и закрепился там. Было несколько сезонов, когда «дачники» покидали Премьер-Лигу. Но всякий раз они возвращались. Однако при Мохаммеде Аль-Файеде они не вылетали, более того, в 2010-м клуб был финалистом Лиги Европы. В 2013 году 84-летний владелец продал клуб, которым владел 16 лет. И эти 16 лет остаются лучшими в истории «Фулхэма».