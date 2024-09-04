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Уокер вспомнил, как игроки плакали после увольнения Виллаш-Боаша

вчера, 17:49

Бывший защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер в своём подкасте рассказал, что он и несколько его одноклубников расплакались, когда главного тренера Андре Виллаш-Боаша уволили из клуба.

Португалец работал в лондонской команде с 2012 по 2013 год.

У меня наворачивались слёзы... Майкл Доусон был на взводе. Вот как много он значил для ребят. Уход Гарета Бэйла был огромной, огромной потерей. Они подписали семь игроков на деньги от продажи Бэйла. Там произошло много изменений, и нам просто не хватило времени, чтобы он [Виллаш-Боаш] смог добиться успеха. Если 10 или 12 человек плакали из-за ухода тренера, значит, он сделал что-то хорошее в раздевалке.

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allemz
allemz ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:20
Cам себя не похвалишь — никто не похвалит, мистер Боаш))
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:04
"Он сделал что-то хорошее в раздевалке" , - И всё же , что же он сделал такое хорошее в раздевалке, что после его ухода все так расстроились? )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:59
Андре Виллаш Боаш лучший тренер
Гость
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