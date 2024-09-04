Уокер вспомнил, как игроки плакали после увольнения Виллаш-Боаша

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вчера, 17:49

Бывший защитник «Тоттенхэма» в своём подкасте рассказал, что он и несколько его одноклубников расплакались, когда главного тренера уволили из клуба.

Португалец работал в лондонской команде с 2012 по 2013 год.