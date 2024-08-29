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Эвра: «Я сказал Погба не возвращаться в „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 18:38

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра сообщил, что в 2016 году сказал Полю Погба не возвращаться в английскую команду. Его слова приводит Goal со ссылкой на подкаст «Stick to Football».

«Манчестер Юнайтед» вернули Поля Погба, потому что хотели унизить сэра Алекса Фергюсона. Я сказал Полю не возвращаться, потому что он хотел в мадридский «Реал», а «Мадрид» хотел его, но Флорентино Перес не захотел платить деньги.

Его агент позвонил в «Юнайтед», и он подписал с ним контракт, не сказав мне об этом. Клуб был счастлив, потому что они продавали футболки, вы знаете, что дети любят Погба — это было больше коммерческим, чем что-либо на поле.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:23
пророк всё видел наперёд ! )
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 21:59, ред.
Кадры на ютубе как Магуайр заезжает Погба в чужой штрафной ногой в голову - бесценны. Только ради того, чтобы избежать той травмы, Погба нужно было прислушаться к совету Эвра.
f29hb8erxfhf
f29hb8erxfhf
вчера в 20:54
Свежо придание...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:15
Эвра лидер фан-группы Винисиуса.
по теме, унизить САФа?! )) это Моуриньо очень хотел француза в своей команде.
а зачем великому тренеру Погба, когда в его уникальной чемпионской команды были такие монстры как Кин и Скоулз?
Погба был хорош в Ювентусе.
лучше бы он остался в туринском клубе.
но игрок и его агент Мино Райола все сломали.
были 2 ошибки.
1 - переход в МЮ когда тренером стал Жозе Моуриньо.
2 ошибка - должен был перейти в Реал, когда в Юве стал мега топ-игроком.
возможно, мы увидели ЗМ у Поля.
у Погба был большой талант, но его держать надо на контроле, ему нужен наставник, наставник которого он будет уважать.
g3t4ufw9g6jx
g3t4ufw9g6jx
вчера в 20:08
Погба не оправдал надежд Манчестера
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:50
Эвра один из самых мерзких людей в футболе.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:39
Ну да ну да, ты типа все знал раньше всех)))
Венгер тоже и Мбаппе хотел подписать ещё в 10 лет и многих многих других))
Гость
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