Эвра: «Я сказал Погба не возвращаться в „Манчестер Юнайтед“»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра сообщил, что в 2016 году сказал Полю Погба не возвращаться в английскую команду. Его слова приводит Goal со ссылкой на подкаст «Stick to Football».
«Манчестер Юнайтед» вернули Поля Погба, потому что хотели унизить сэра Алекса Фергюсона. Я сказал Полю не возвращаться, потому что он хотел в мадридский «Реал», а «Мадрид» хотел его, но Флорентино Перес не захотел платить деньги.
Его агент позвонил в «Юнайтед», и он подписал с ним контракт, не сказав мне об этом. Клуб был счастлив, потому что они продавали футболки, вы знаете, что дети любят Погба — это было больше коммерческим, чем что-либо на поле.
Венгер тоже и Мбаппе хотел подписать ещё в 10 лет и многих многих других))
Венгер тоже и Мбаппе хотел подписать ещё в 10 лет и многих многих других))
по теме, унизить САФа?! )) это Моуриньо очень хотел француза в своей команде.
а зачем великому тренеру Погба, когда в его уникальной чемпионской команды были такие монстры как Кин и Скоулз?
Погба был хорош в Ювентусе.
лучше бы он остался в туринском клубе.
но игрок и его агент Мино Райола все сломали.
были 2 ошибки.
1 - переход в МЮ когда тренером стал Жозе Моуриньо.
2 ошибка - должен был перейти в Реал, когда в Юве стал мега топ-игроком.
возможно, мы увидели ЗМ у Поля.
у Погба был большой талант, но его держать надо на контроле, ему нужен наставник, наставник которого он будет уважать.
по теме, унизить САФа?! )) это Моуриньо очень хотел француза в своей команде.
а зачем великому тренеру Погба, когда в его уникальной чемпионской команды были такие монстры как Кин и Скоулз?
Погба был хорош в Ювентусе.
лучше бы он остался в туринском клубе.
но игрок и его агент Мино Райола все сломали.
были 2 ошибки.
1 - переход в МЮ когда тренером стал Жозе Моуриньо.
2 ошибка - должен был перейти в Реал, когда в Юве стал мега топ-игроком.
возможно, мы увидели ЗМ у Поля.
у Погба был большой талант, но его держать надо на контроле, ему нужен наставник, наставник которого он будет уважать.