Эвра: «Я сказал Погба не возвращаться в „Манчестер Юнайтед“»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» сообщил, что в 2016 году сказал не возвращаться в английскую команду. Его слова приводит Goal со ссылкой на подкаст «Stick to Football».

«Манчестер Юнайтед» вернули Поля Погба, потому что хотели унизить сэра Алекса Фергюсона. Я сказал Полю не возвращаться, потому что он хотел в мадридский «Реал», а «Мадрид» хотел его, но Флорентино Перес не захотел платить деньги.

Его агент позвонил в «Юнайтед», и он подписал с ним контракт, не сказав мне об этом. Клуб был счастлив, потому что они продавали футболки, вы знаете, что дети любят Погба — это было больше коммерческим, чем что-либо на поле.