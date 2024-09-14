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Голы де Лигта и Рэшфорда помогли МЮ обыграть «Саутгемптон»

вчера, 16:28
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Саутгемптон» уступил «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ (0:3).

Кэмерон Арчер мог обеспечить хозяевам поля преимущество на 33-й минуте, но не реализовал пенальти. Маттейс де Лигт на 35-й вывел гостей вперед, а на 41-й Маркус Рэшфорд забил второй гол коллектива. На 90+6-й отметился Алехандро Гарначо.

У «святых» на 79-й красную карточку получил Джек Стефенс.

После этой игры «Саутгемптон» идет на 19-м месте (0 очков), МЮ занимает 8-ю строчку (6 пунктов).

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 20:17, ред.
Решфорд бегает медленно и тяжело, не знаю статистику обыгрышей 1в1, но у МЮ с этим проблемы. Победа есть победа. Когда на 8 минуте Де Лигт отдал мягкий пас из своей штрафной - прямо в ноги противнику, как всегда играли защитники МЮ при Тен Хаге, учитывая что он новичок, мне подумалось о мистике - "Тен Хаг превращает футболистов как морской дьявол Дейви Джонс в существ с клешнями вместо ног".
Что касается позитива, в центре поля у МЮ появляется подобие разумной игры. Полузащитники постоянно стараются отдать разрезающие пасы вперед, пасы то хорошие но из-за физики за ними редко убегают нападающие. Разум в МЮ есть.
112910415
112910415
вчера в 18:44
провели хороший матч ... так бывает !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:44
Мои поздравления фанатам МЮ... Победа ожидаема. Но важно так же играть против топ команд))
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 17:06
Гвардиола, что с лицом?
МЮ идёт за чемпионством!!
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 17:06
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 17:02
    всё-таки лучшая лига мира
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    После ФНЛ))
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 16:55
    Вот как действует критика на человека - на Рэшфорда наехали, он и забил. А вот какой-то игры МЮ не показал. Ещё хуже играл Саутгемптон. Мне кажется, что этот клуб поторопился выходить в АПЛ, всё-таки лучшая лига мира
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 16:53
    Гарначо; Ну да, ну да пошёл я ....
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 16:50
    заголовок статьи кривоватый, где Гарначо?
    kovalev-barin
    kovalev-barin
    вчера в 16:48
    Ну что, МЮ забил со стандартов, еще и дважды...

    Видимо, ожидаем апокалипсиса...

    В остальном - боюсь, что если бы Онана не вытащил пенальти, то игра сложилась бы совсем по-другому.

    Ну и отмечу Амада. Потенциал - просто огромнейший. Главное, чтобы не повторил судьбу Марсиаля
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:42
    Ну что, это не МЮ был хорош, это хозяева отвратительно сыграли.
    Абдурахман Джантемиров 1
    Абдурахман Джантемиров 1
    вчера в 16:39
    Неужели у нас разгромная победа, пойду напьюсь по этому поводу. Ну а если серьезно то выигрывать должны были 5:0 над реализацией нужно работать
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 16:37
    Поздравляю фанатов МЮ!!!! Важная победа. Поздравляю де Лигта с дебютным голом за МЮ!!! Рэшфорд, которого много критикуют, тоже забил.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 16:36
    Саутгемптон поплыл после незабитого пенальти, а так намного лучше до пенальти играли, мю ведёт в 2 гола, да, но по игре все ужасно. Я не смотрел игру мю с матча с барсой в ле, и ощущение что они только деградировали ещё хуже.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:31
    Мю идёт к чемпионству!!
    Гость
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