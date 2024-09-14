Голы де Лигта и Рэшфорда помогли МЮ обыграть «Саутгемптон»

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вчера, 16:28

«Саутгемптон» уступил «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ (0:3).

Кэмерон Арчер мог обеспечить хозяевам поля преимущество на 33-й минуте, но не реализовал пенальти. Маттейс де Лигт на 35-й вывел гостей вперед, а на 41-й Маркус Рэшфорд забил второй гол коллектива. На 90+6-й отметился Алехандро Гарначо.

У «святых» на 79-й красную карточку получил Джек Стефенс.