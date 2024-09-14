Голы де Лигта и Рэшфорда помогли МЮ обыграть «Саутгемптон»

«Саутгемптон» уступил «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ (0:3).
Кэмерон Арчер мог обеспечить хозяевам поля преимущество на 33-й минуте, но не реализовал пенальти. Маттейс де Лигт на 35-й вывел гостей вперед, а на 41-й Маркус Рэшфорд забил второй гол коллектива. На 90+6-й отметился Алехандро Гарначо.
У «святых» на 79-й красную карточку получил Джек Стефенс.
После этой игры «Саутгемптон» идет на 19-м месте (0 очков), МЮ занимает 8-ю строчку (6 пунктов).
Видимо, ожидаем апокалипсиса...
В остальном - боюсь, что если бы Онана не вытащил пенальти, то игра сложилась бы совсем по-другому.
Ну и отмечу Амада. Потенциал - просто огромнейший. Главное, чтобы не повторил судьбу Марсиаля
Видимо, ожидаем апокалипсиса...
В остальном - боюсь, что если бы Онана не вытащил пенальти, то игра сложилась бы совсем по-другому.
Ну и отмечу Амада. Потенциал - просто огромнейший. Главное, чтобы не повторил судьбу Марсиаля
Что касается позитива, в центре поля у МЮ появляется подобие разумной игры. Полузащитники постоянно стараются отдать разрезающие пасы вперед, пасы то хорошие но из-за физики за ними редко убегают нападающие. Разум в МЮ есть.
Что касается позитива, в центре поля у МЮ появляется подобие разумной игры. Полузащитники постоянно стараются отдать разрезающие пасы вперед, пасы то хорошие но из-за физики за ними редко убегают нападающие. Разум в МЮ есть.