«Крылья Советов» в гостях обыграли «Рубин»

«Рубин» проиграл «Крыльям Советов» (0:2) в матче 8-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 37-й минуте забил нападающий «Крыльев» Бенхамин Гарре, реализовав пенальти. На 42-й минуте Иван Олейников удвоил преимущество гостей.
«Рубин» идёт на 8-м месте (10 очков), «Крылья Советов» занимают 9-е место (9 очков).
Насколько бледным Рубин выглядел в 1-м тайме, настолько же бледны были КС во 2-м.
Что случилось-то с командами, причём, с каждой по отдельности???
Я, конечно, болел за КС и очень хотел, чтобы всё таки та "турбулентность", которая у них была с начала чемпионата, пропала, и появилась уверенность в своих силах в игре с действительно сильным соперником.
А здесь как раз с Рубином да ещё и в Казани!
Ладно. Отброшу негатив и поздравлю игроков, болел и тренерский штаб КС с этой гостевой победой!
А Рубину что пожелать...
"ТщательНЕЙ надо, ребята!" (с)
ТАК ДОМА НЕ ИГРАЮТ!!!
Соперник-то сегодня был не Зенит в конце-то концов!
Насколько бледным Рубин выглядел в 1-м тайме, настолько же бледны были КС во 2-м.
Что случилось-то с командами, причём, с каждой по отдельности???
Я, конечно, болел за КС и очень хотел, чтобы всё таки та "турбулентность", которая у них была с начала чемпионата, пропала, и появилась уверенность в своих силах в игре с действительно сильным соперником.
А здесь как раз с Рубином да ещё и в Казани!
Ладно. Отброшу негатив и поздравлю игроков, болел и тренерский штаб КС с этой гостевой победой!
А Рубину что пожелать...
"ТщательНЕЙ надо, ребята!" (с)
ТАК ДОМА НЕ ИГРАЮТ!!!
Соперник-то сегодня был не Зенит в конце-то концов!