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«Крылья Советов» в гостях обыграли «Рубин»

вчера, 22:13
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Рубин» проиграл «Крыльям Советов» (0:2) в матче 8-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 37-й минуте забил нападающий «Крыльев» Бенхамин Гарре, реализовав пенальти. На 42-й минуте Иван Олейников удвоил преимущество гостей.

«Рубин» идёт на 8-м месте (10 очков), «Крылья Советов» занимают 9-е место (9 очков).

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Все комментарии
kyzhiwow
kyzhiwow
сегодня в 12:01
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
112910415
112910415
сегодня в 08:43
пора Крыльям выходить на приличные позиции !
но уровень игры пока скромненький ...
ABir
ABir
сегодня в 01:51
Рано некоторые далекие от футбола люди решили списать Осинькина в отставку и искали ему замену.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:48
Крылья с Победой!!!
Столь ужасный старт сезона....но уже в центре таблицы...
Молодцы!!!
minai
minai
вчера в 23:34
Поздравляю Крылья, которые в гостях отлупили Рубин.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:15
Скоро Рахимов будет себе новый клуб искать...
gorets004
gorets004
вчера в 23:14
ниюха себе. мне кажется букмекеры решают исход некоторых матчей
kv6ysdr7mn7v
kv6ysdr7mn7v
вчера в 22:49
На Рахимова это не похоже, проиграть дома крыльям????
8z5zn8m3ykke
8z5zn8m3ykke ответ rubin kazzzan (раскрыть)
вчера в 22:32
    derrik2000
    derrik2000 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 22:32
    Не, ну, я согласен: бундеслига, конечно, намного смотрибельнее и динамичнее, чем наше "село".
    Но мне, например, всё таки хочется больше смотреть своё, родное.
    Хотя тоже ИНОГДА "отрываюсь" на матчах Германии, Испании, что-то там в Южной Америке...
    Ну, чтобы вкус к НАСТОЯЩЕМУ футболу не потерять. ))
    Пепс
    Пепс
    вчера в 22:30, ред.
    Чисто тренерское поражение. Рахимов ошибся с выбором в первом тайме. Ашурматов однозначно был не готов играть в центре обороны. Бл еще ходит улыбается... Бесил просто сидор... Че лыбится я не понял... 2 стандарта из за него , что первый что второй на ровном месте сотворил - 2 гола привез. Пеналь левый какой то... От касания игрок КС изобразил муки как будто его там трое били, артист бл.....С игры КС не забили. Во втором тайме Рубин кардинально перестроил схему и начал играть совсем по другому. Жаль не забили... А могли. Эххх (((
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 22:28
    Как я понял, 1-й тайм играли в Самаре, а через 15 минут начали 2-й тайм уже в Казани???
    Насколько бледным Рубин выглядел в 1-м тайме, настолько же бледны были КС во 2-м.
    Что случилось-то с командами, причём, с каждой по отдельности???
    Я, конечно, болел за КС и очень хотел, чтобы всё таки та "турбулентность", которая у них была с начала чемпионата, пропала, и появилась уверенность в своих силах в игре с действительно сильным соперником.
    А здесь как раз с Рубином да ещё и в Казани!
    Ладно. Отброшу негатив и поздравлю игроков, болел и тренерский штаб КС с этой гостевой победой!
    А Рубину что пожелать...
    "ТщательНЕЙ надо, ребята!" (с)
    ТАК ДОМА НЕ ИГРАЮТ!!!
    Соперник-то сегодня был не Зенит в конце-то концов!
    pomor45
    pomor45 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 22:27
    Может потому футбол другой, что болельщики другие?
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:25
    Сломался автобус.... и Рубин проиграл...
    sihafazatron
    sihafazatron ответ 1viking17 (раскрыть)
    вчера в 22:23
    У нас есть уровень рпл и пердива, вот в первом тайме играли пердивные команды)))
    1viking17
    1viking17 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 22:21
    Глупый коммент, у нас весь футбол такой по сравнению с европийским
    5szdp256ju2r
    5szdp256ju2r ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 22:20
    Ну и смотри дальше .
    Petergoff
    Petergoff
    вчера в 22:20
    С По бе доооооой Самара!!!!
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 22:19
    Вперёд, Рубин!!!!!
    1viking17
    1viking17
    вчера в 22:18
    Крылья с первой победой в гостях!!!
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 22:18
    Приз получен. Спасибо soccer. ru
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 22:15
    Посмотрел первый тайм этого футбола - уровень пердива!! Дальше смотреть не стал, просто не стал мучаться....Сейчас включил Дортмунд, вот это совсем другой футбол, другие скорости, другие исполнители, другие болельщики.....
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