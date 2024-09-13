«Крылья Советов» в гостях обыграли «Рубин»

1726254815

вчера, 22:13

«Рубин» проиграл «Крыльям Советов» (0:2) в матче 8-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 37-й минуте забил нападающий «Крыльев» Бенхамин Гарре, реализовав пенальти. На 42-й минуте Иван Олейников удвоил преимущество гостей.

«Рубин» идёт на 8-м месте (10 очков), «Крылья Советов» занимают 9-е место (9 очков).