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Бразилия проиграла Парагваю в отборе к чемпионату мира 2026 года

вчера, 08:06
ПарагвайЛоготип футбольный клуб Парагвай1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Парагвай обыграл Бразилию (1:0) в матче отбора к чемпионату мира 2026 года.

Единственный гол в игре на 20-й минуте забил Диего Гомес.

Парагвай идёт на 7-м месте (9 очков), Бразилия занимает 5-е место (10 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
25uwez7jj6g4
25uwez7jj6g4
вчера в 15:32
Бразилия с тремя поражениями в четырёх последних отборочных матчах на пятой строчке таблицы между Эквадором и Венесуэлой смотрится, конечно, дико
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:15
Думаю,даже такая Бразилия пробьется к чм-2026...посое реформы от южной Америки тепер7...6, команд в квоте напрямую... ..Парагвай хорош. Крепкая крманда. Но, скорее, не в силе соперников, а в самой системе отбора. Если в Европе одна осечка может стоить места на ЧМ (пример той же Италии показателен - имели длинную беспроигрышную серию - слили 1 матч - не поехали на ЧМк Катар .. то в Южной Америке можно поехать на ЧМ, даже манкируя результатами в половине матчей (Эквадор поехал на прошлый ЧМ, проиграв в отборе 6 матчей и сыграв вничью 5 матчей за 18 туро.. И это при формуле отбора 4 - напрямую, 5-я в стыки. А теперь при формуле 6 - напрямую, 7-я в стыки можно поехать на однако бразильцы запросто поедут домой даже если выйдут из группы... Например какая нибудь крепкая азиатская сборная вынесут и все...а ведь возможно.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 10:01, ред.
Тренер "проболтался".. С Авейру пример берёт.. Хе.. 🤭
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:01
Голешник конечно же Гомес четкий положил, да и вообще Парагвай смотрелся не мальчиками для битья и атаковали не хуже Бразилии
Бразилии нужен нормальный главный тренер, с таким подбором игроков результаты должны быть куда лучше
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Egorium19 (раскрыть)
вчера в 10:01
После 8 тура в отборе на чм-2026 это 4 поражение Бразилии.
112910415
112910415
вчера в 09:02
бразилы ныне не те !
Egorium19
Egorium19
вчера в 08:59
Бразилия тоже иногда проигрывает.
553fafrbuxv4
553fafrbuxv4
вчера в 08:57
Очень сказывается отсутствие -НЕЙМАРА!!!Кто чтобы не говорил.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 08:49
Тут же получил за лишние слова. Даже ждать самого турнира где очередные хорваты или бельгийцы отправят их домой в слезах.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:47
Вот уж действительно "слово не воробей..." - Г Т бразильцев надо бы поосторожнее быть в своих высказываниях - уж кто как не он знает истинное положение дел в своей команде...
iIIiada
iIIiada
вчера в 08:41
Пеле было бы стыдно за такую Бразилию. Недаром Роналдиньо назвал игру сборной позорной.

Единственный гол на счету игрока Интер Майами. Игрок команды Месси уделал главного претендента на ЗМ. Как я говорил, вне Реала все игроки Реала ничего из себя не представляют. Только Родри достоин ЗМ.
drug01
drug01
вчера в 08:39
Видно Бразилия стала совсем плохая!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 08:19
Вчера главный тренер сборной Бразилии заявил, что сборная будет в финале ЧМ 2026, а сегодня проигрывают Парагваю. С такой игрой они рискуют даже на ЧМ не попасть. Худшая Бразилия в 21 веке.

Разве не в таких матчах должен решать главный претендент на ЗМ?
felix
felix
вчера в 08:11
Неожиданно...Игру не видел, обязательно пересмотрю сегодня
shlomo
shlomo
вчера в 08:08
Да уж, нежданчик за нежданчиком у Америкосов....
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