Бразилия проиграла Парагваю в отборе к чемпионату мира 2026 года

Парагвай обыграл Бразилию (1:0) в матче отбора к чемпионату мира 2026 года.
Единственный гол в игре на 20-й минуте забил Диего Гомес.
Парагвай идёт на 7-м месте (9 очков), Бразилия занимает 5-е место (10 очков).
Парагвай обыграл Бразилию (1:0) в матче отбора к чемпионату мира 2026 года.
Единственный гол в игре на 20-й минуте забил Диего Гомес.
Парагвай идёт на 7-м месте (9 очков), Бразилия занимает 5-е место (10 очков).
Бразилии нужен нормальный главный тренер, с таким подбором игроков результаты должны быть куда лучше
Бразилии нужен нормальный главный тренер, с таким подбором игроков результаты должны быть куда лучше