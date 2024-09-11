Бразилия проиграла Парагваю в отборе к чемпионату мира 2026 года

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вчера, 08:06

Парагвай обыграл Бразилию (1:0) в матче отбора к чемпионату мира 2026 года.

Единственный гол в игре на 20-й минуте забил Диего Гомес.

Парагвай идёт на 7-м месте (9 очков), Бразилия занимает 5-е место (10 очков).