«Локомотив» одержал победу в матче с «Оренбургом» в Премьер-Лиге

«Оренбург» уступил «Локомотиву» в 8-м туре РПЛ (2:4).
Алексей Батраков вывел гостей вперед на 16-й минуте. Саид Сахархизан на 36-й сравнял счет. Алексей Батраков вернул москвичам преимущество на 39-й. На 62-й Сахархизан оформил дубль. На 86-й забил Жерзино Ньямси, а на 90+7-й отличился Владислав Сарвели.
После этой игры «Оренбург» идет на 13-м месте (6 очков), «Локомотив» лидирует (18 баллов).
Галактионов для молодежи хороший тренер, в отличие от Семака, у которого молодые постепенно становятся Чистяковыми, Сутормиными и Ерохиными. А Батраков классный парень"
Галактионов для молодежи хороший тренер, в отличие от Семака, у которого молодые постепенно становятся Чистяковыми, Сутормиными и Ерохиными. А Батраков классный парень"
Вот это я понимаю. Вот это - ИГРА В ФУТБОЛ.
Пусть с ошибками, пусть с каким-то иногда техническим браком, но ЭТО БЫЛ ФУТБОЛ!!!
Думаю, что сегодня болельщики обеих команд не чувствуют себя проигравшими.
А что касается счёта на табло...
Игроки и тренер Локомотива, на минуточку, НЕ плакались о том, что, дескать, у Оренбурга искусственное поле и им играть несподручно.
В общем, все - МО-ЛОД-ЦЫ! ))
Вот это я понимаю. Вот это - ИГРА В ФУТБОЛ.
Пусть с ошибками, пусть с каким-то иногда техническим браком, но ЭТО БЫЛ ФУТБОЛ!!!
Думаю, что сегодня болельщики обеих команд не чувствуют себя проигравшими.
А что касается счёта на табло...
Игроки и тренер Локомотива, на минуточку, НЕ плакались о том, что, дескать, у Оренбурга искусственное поле и им играть несподручно.
В общем, все - МО-ЛОД-ЦЫ! ))