Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Локомотив» одержал победу в матче с «Оренбургом» в Премьер-Лиге

вчера, 13:59
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 4Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Оренбург» уступил «Локомотиву» в 8-м туре РПЛ (2:4).

Алексей Батраков вывел гостей вперед на 16-й минуте. Саид Сахархизан на 36-й сравнял счет. Алексей Батраков вернул москвичам преимущество на 39-й. На 62-й Сахархизан оформил дубль. На 86-й забил Жерзино Ньямси, а на 90+7-й отличился Владислав Сарвели.

После этой игры «Оренбург» идет на 13-м месте (6 очков), «Локомотив» лидирует (18 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Боруссия» обыграла «Хайденхайм» в 3-м туре Бундеслиги
13 сентября
«Крылья Советов» в гостях обыграли «Рубин»
13 сентября
Команда Романцева обыграла команду Станковича в матче звёзд «Спартака»
11 сентября
Бразилия проиграла Парагваю в отборе к чемпионату мира 2026 года
11 сентября
Колумбия выиграла у Аргентины в матче отбора на чемпионат мира-2026
11 сентября
Нидерланды и Германия сыграли вничью в результативном матче Лиги наций
10 сентября
Сортировать
Все комментарии
бундер
бундер
вчера в 23:55
Включил только второй тайм. Феерий Батракова не увидел, к сожалению, но как хорош Пиняев. Мелкий, но шустрый и полезный. Даже не понял, почему его только во втором тайме выпустили. Да и вообще, столько фамилий неизвестных для меня в Локо среди молодняка, а играют талантливо, чертяки. Этой команде настояться бы, никакой Зенит на пути не встанет. Но так не будет.. Разберут(
Сп62
Сп62
вчера в 16:27
Моё впечатление, что Батраков ворвался в РПЛ, как в своё время ворвался армеец Дзагоев. Такой же удачной карьеры Алексею, только без травм.
амурец
амурец
вчера в 16:15
Локо с победой, дожали Оренбург
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:33, ред.
Паровозы, с победой! Я прощёлкал такой матч... в повторе гляну).
Болеем сегодня за ЦСКА).
u3n8ew2gkvmj
u3n8ew2gkvmj
вчера в 15:18
Для Кандаурова. Ерохин шестикратный чемпион России, сравнение не уместно, даже несколько странно, нужно интересоваться футболом.
aajn46nj2kwk
aajn46nj2kwk
вчера в 15:16
Оренбург не заслужил поражения, но московские свое всегда возьмут.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:15
Болел Локо с Победой! Болелам Оренбурга не огорчаться! Пройдет и по вашей улице инкассатор! Батраков конечно хорош!Но и у Оренбурга есть Саид Сахархизан)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:06, ред.
Лайк за "Неуловимых...". Всегда задавал себе вопрос, как ребята на дрезине проскочили пылающий мост... И сам же отвечал на него: " Кино".
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:00, ред.
Процентов на 79...........а ничья (дающую 1-ю строчку) - остальные 21%....
Побегаем - увидим....если Лусиано не сделает привычный дубль то вашего Кракена выпустим....))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:50
Так уверен что коней обыграете?)...
Futurista
Futurista
вчера в 14:39
Воробьёв Дмитрий 67’...Бурнаши мост подожгли!!!
Ньямси Жерзино 86' Сарвели Владислав 90+7'...Прорвёмся!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:25
Ну вот...
Опять Богданыч 4 часа без верхней строчки таблицы...
Ну не дают москвичи спокойно гегемонить...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:24
Батраков молодец, уже обошел Глущенкова по г+п!)) пора зениту к себе забирать
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 14:24
Завтра Батракова заберет Зенит. Все как обычно
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:19
Вот если бы ТАК ИГРАЛИ ВСЕ команды в КАЖДОМ матче, то, уверен, посещаемость стадионов ЗАШКАЛИВАЛА бы!
Вот это я понимаю. Вот это - ИГРА В ФУТБОЛ.
Пусть с ошибками, пусть с каким-то иногда техническим браком, но ЭТО БЫЛ ФУТБОЛ!!!
Думаю, что сегодня болельщики обеих команд не чувствуют себя проигравшими.
А что касается счёта на табло...
Игроки и тренер Локомотива, на минуточку, НЕ плакались о том, что, дескать, у Оренбурга искусственное поле и им играть несподручно.

В общем, все - МО-ЛОД-ЦЫ! ))
shlomo
shlomo
вчера в 14:15
Оренбург провел хороший по своим меркам матч. Но даже при равном счете было ощущение, что Локо выиграет. Это просто более классная команда. Проблема в том, что хорошее качество игры в домашних матчах против топов ничего не значит. Перенести такую игру на матчи с аутсайдерами и тем более на выездные матчи Оренбург не может. Аутсайдеры не дают подопечным Деограсии пространство, а на выезде команда не показывает нужного уровня самоотдачи..... ну где то вот так все видится....
sihafazatron
sihafazatron ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:11
У Семака абонемент на весь сезон.
112910415
112910415
вчера в 14:11
обе команды решили, что защита не нужна )
MIvan
MIvan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:11, ред.
По погоду Семака, согласен, но! Какого хрена они все прутся в "Зенит", наверное поэтому, что деньги для них важнее, футбольный век короткий.
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:08, ред.
Постараюсь кратко, правда не всегда получается. Матч-огонь, как минимум для РПЛ, а может и не только. Ну вот не заслуживал "Оренбург" поражения, но счет на табло. Как же быстро паренек с фамилией Батраков решения принимает на поле. Условно не нужна неделя, дабы принять мяч, обработать, поднять голову и совершить разумное действие. Болельщиков "Локо" с победой, "Оренбургу" за такой матч не должно быть стыдно перед болельщиками. Ну и как обычно личное субъективное мнение.
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:08
Что творит Батраков!!!
Локомотив с победой!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:07
Хороший веселый матч. Оренбург играл неплохо, но у них нет Батракова, а у локо есть. Сохранить мальчишку непременно в Локо. Иначе Газпром сделает свое дело.
Галактионов для молодежи хороший тренер, в отличие от Семака, у которого молодые постепенно становятся Чистяковыми, Сутормиными и Ерохиными. А Батраков классный парень"
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:06
Камбэк достойный чемпиоства, но лучшего тренера дадут Семаку
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:05
Хороший матч получился..... Локо с победой.
Гор Тищенко
Гор Тищенко
вчера в 14:05
Молодцы нападение бежит а вот защита конечно караул
cska1948
cska1948
вчера в 14:04
По созданным опасным моментам выиграл Оренбург, а по использованным моментам выиграл Локомотив.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:04
Всё логично - просто Локомотив гораздо сильнее и быстрее.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:04, ред.
Второй гол Оренбурга. Было забавно смотреть как Лантратов уже далеко за линией ворот отчаянно пытается защитить не команду от гола а сетку от мяча. Успокойся, она оренбуржская, порвётся им зашивать)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 