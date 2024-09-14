«Локомотив» одержал победу в матче с «Оренбургом» в Премьер-Лиге

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вчера, 13:59

«Оренбург» уступил «Локомотиву» в 8-м туре РПЛ (2:4).

Алексей Батраков вывел гостей вперед на 16-й минуте. Саид Сахархизан на 36-й сравнял счет. Алексей Батраков вернул москвичам преимущество на 39-й. На 62-й Сахархизан оформил дубль. На 86-й забил Жерзино Ньямси, а на 90+7-й отличился Владислав Сарвели.

После этой игры «Оренбург» идет на 13-м месте (6 очков), «Локомотив» лидирует (18 баллов).