«Факел» и «Пари НН» голов не забили

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вчера, 16:18

«Факел» и «Пари НН» сыграли вничью в 8-м туре РПЛ .

Команды голов не забили.

После этой игры «Факел» находится на 15-й строчке (5 очков), «Пари НН» идет на 11-м месте (7 баллов).