Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Факел» и «Пари НН» голов не забили

вчера, 16:18
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Факел» и «Пари НН» сыграли вничью в 8-м туре РПЛ.

Команды голов не забили.

После этой игры «Факел» находится на 15-й строчке (5 очков), «Пари НН» идет на 11-м месте (7 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: ФК «Факел»
«Локомотив» одержал победу в матче с «Оренбургом» в Премьер-Лиге
Вчера, 13:59
«Боруссия» обыграла «Хайденхайм» в 3-м туре Бундеслиги
13 сентября
«Крылья Советов» в гостях обыграли «Рубин»
13 сентября
Команда Романцева обыграла команду Станковича в матче звёзд «Спартака»
11 сентября
Бразилия проиграла Парагваю в отборе к чемпионату мира 2026 года
11 сентября
Колумбия выиграла у Аргентины в матче отбора на чемпионат мира-2026
11 сентября
Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 17:42, ред.
- Мало того, похоже уже и сумки упаковал.
- Если уж игроки Факела после таких игр, в ответ на справедливую критику и реакцию болельщиков, лезут на трибуны драться со зрителями... Всё. Конец. Команда пошла в разнос...
- Снимайтесь с чемпионата! Самораспускайтесь! Не накаляйте обстановку! Дальше будет только хуже!...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:26
"Безнадёга" - по другому и не скажешь...
North West
North West
вчера в 18:00
Без обид, но эти две команды по игре должны были вылетать ещё в прошлом сезоне.
Izmar
Izmar
вчера в 17:21
Факел хочет в пердив, а жаль.
Hauptman
Hauptman
вчера в 17:18
Просто можно сказать - пока это худший футбол этого сезона.
5upn6meussee
5upn6meussee
вчера в 17:16
Видео этого матча нужно показывать во всех футбольных школах мира под заголовком "Как не нужно играть в футбол". Впечатления от матча просто удручающее. Весь футбол сводился к том, чтобы пнуть мяч куда угодно. Почему футболисты этих команд получают такие высокие зарплаты?
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:04, ред.
В очередной раз убеждаюсь, что в Российской Премьер Лиге много лишних команд. Мне кажется, всего их должно быть восемь , от силы двенадцать. Тогда можно не волноваться за качество футбола и проводить чемпионат России в четыре круга. Кстати, целесообразно будет прекратить эксперименты с Кубком страны и вернуться к прежней формуле.
8xubejkv6nuq
8xubejkv6nuq
вчера в 17:00
Команды были равны!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:43
Скучный матч получился.... от Факела ожидал большего.
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:31
Увиденное могу описать одним словом - бодалово. Больше писать не стану, хотя бы кратким коммент получится. Просто слов нет и нет желания их искать. Окромя того, что как обычно личное мнение.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:19
Молодцы!)) Факел явно в лучшую лигу собрался
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 