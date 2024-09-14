«Факел» и «Пари НН» голов не забили

«Факел» и «Пари НН» сыграли вничью в 8-м туре РПЛ.
Команды голов не забили.
После этой игры «Факел» находится на 15-й строчке (5 очков), «Пари НН» идет на 11-м месте (7 баллов).
«Факел» и «Пари НН» сыграли вничью в 8-м туре РПЛ.
Команды голов не забили.
После этой игры «Факел» находится на 15-й строчке (5 очков), «Пари НН» идет на 11-м месте (7 баллов).
- Если уж игроки Факела после таких игр, в ответ на справедливую критику и реакцию болельщиков, лезут на трибуны драться со зрителями... Всё. Конец. Команда пошла в разнос...
- Снимайтесь с чемпионата! Самораспускайтесь! Не накаляйте обстановку! Дальше будет только хуже!...
- Если уж игроки Факела после таких игр, в ответ на справедливую критику и реакцию болельщиков, лезут на трибуны драться со зрителями... Всё. Конец. Команда пошла в разнос...
- Снимайтесь с чемпионата! Самораспускайтесь! Не накаляйте обстановку! Дальше будет только хуже!...