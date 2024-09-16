Филимонов: «Футбол в России деградирует»

Бывший футболист сборной России высказался о качестве футбола в России:

Футбол по большому счёту у нас деградирует. Приведу пример . Когда он тренировал «Зенит-2», то спрашивал у своих футболистов: «Знаете, кто такие Аленичев, Титов? Это великие игроки. А до них были Пятницкий, Ледяхов — уровень ещё выше. А ещё раньше были Гаврилов, Черенков, там вообще космос». К сожалению, нынешний футбол в стране не дотягивает ни до высот, которые были раньше, ни до европейского уровня. В Европе футбол развивается, уровень сохраняется, у нас этого нет.