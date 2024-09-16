Филимонов: «Футбол в России деградирует»

Бывший футболист сборной России Александр Филимонов высказался о качестве футбола в России:
Футбол по большому счёту у нас деградирует. Приведу пример Владислава Радимова. Когда он тренировал «Зенит-2», то спрашивал у своих футболистов: «Знаете, кто такие Аленичев, Титов? Это великие игроки. А до них были Пятницкий, Ледяхов — уровень ещё выше. А ещё раньше были Гаврилов, Черенков, там вообще космос». К сожалению, нынешний футбол в стране не дотягивает ни до высот, которые были раньше, ни до европейского уровня. В Европе футбол развивается, уровень сохраняется, у нас этого нет.
И не потому, что в России талантов нет, просто они никому не нужны. Стоит искать талантливых ребят в провинции - в клубах низших лиг. После чего их нужно доводить до уровня РПЛ. К сожалению, проще освоить деньги зарубежными командировками и приобретением иностранных игроков по представлению их агентов.
И не потому, что в России талантов нет, просто они никому не нужны. Стоит искать талантливых ребят в провинции - в клубах низших лиг. После чего их нужно доводить до уровня РПЛ. К сожалению, проще освоить деньги зарубежными командировками и приобретением иностранных игроков по представлению их агентов.