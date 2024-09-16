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Филимонов: «Футбол в России деградирует»

вчера, 10:24

Бывший футболист сборной России Александр Филимонов высказался о качестве футбола в России:

Футбол по большому счёту у нас деградирует. Приведу пример Владислава Радимова. Когда он тренировал «Зенит-2», то спрашивал у своих футболистов: «Знаете, кто такие Аленичев, Титов? Это великие игроки. А до них были Пятницкий, Ледяхов — уровень ещё выше. А ещё раньше были Гаврилов, Черенков, там вообще космос». К сожалению, нынешний футбол в стране не дотягивает ни до высот, которые были раньше, ни до европейского уровня. В Европе футбол развивается, уровень сохраняется, у нас этого нет.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 22:04
Анатолий Кандауров.
Полностью согласен, всегда, так думал, думаю и буду думать, и НИКТО, и НИКОГДА меня не переубедит!!!!!!! Я как-то уже писал, что немецкое образование средней школы отстает от советского на 3-4 класса!!! Посмотрите на отечественный хоккей, как он изменился и превратился в жалкое подобие канадского стиля, и как быстро, российский хоккей перестроился на неудачную копию заокеанского хоккея. А сколько лет, канадцы пытались копировать наш советский хоккей и ничего у них не получалось, о чём, еще в 80-х говорил Н.Н.Озеров!!! Развиваться и никого не копировать, идти своим путем, как было в годы великих строек, открытий и свершений!!!!!!! Только тогда, снова, появятся в стране- новые Яшины, Бобровы и Симоняны!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:40
CapralCapral
Вся эта вакханалия с 13 легионерами в заявке и 8 на поле не имеет ничего общего с развитием футбола в стране. В СССР были ДСШ по футболу, был Кожаный мяч, были первенства школ, т.е. был массовый футбол. А сейчас все это никому не нужно. Проще и быстрее сунуть руку в бюджет и купить легионеров ( 5, 10, 13м- сколько надо). Кому это надо? Чиновникам для удовлетворения амбиций непомерных. Футбол как народный и популярный спорт в СССР превратился в демонстрацию объема денежных мешков. Причем у нас в РПЛ она приняла уродливые формы. Демонстрация финансового могущества Газпрома привела к уничтожению реальной конкуренции не только между клубами, но и между нашими футболистами за попадание в состав клуба. Зачем это, когда все равно легионер будет играть. Того прекрасного футбола, который был в СССР к сожалению уже не будет никогда. Будет празднование "юбилея", потом восьмикратных и т.д. Будут банкеты , а футбол постепенно исчезнет из любимых игр
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:24
Привет, Володя!!!
Тронули меня твои слова про отдаления от СССР, просто- как серпом по яйцам, и это без иронии, клянусь!!! Убрать к чёртовой матери всю буржуазную культуру и идеологию из страны, в том числе и спортивную!!! Вернуть в школы советское образование, спортивное обучение!!! Только на основе советской футбольной истории, идиологии- возможно возрождение советского футбола, со всеми его достижениями и победами, и никак не иначе!!! Лет 5 назад, смотрел и слушал интервью нашего замечательного спортивного комментатора В.Перетурина, Светлая ему Память, фактически- его предсмертное интервью, где он говорит открытым текстом, что пока, будет преклонение перед буржуазными мерзостями- не бывать в России, ни великих футболистов, ни великих команд!!!!!!!

От себя добавлю: ничего не имею к Зениту, тем более, как к советскому футбольному клубу, но, монополия одной команды на футбол- убивает отечественный футбол- это недопустимо!!!
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:42
А сколько их ещё в Латинской Америке, которые ждут вызова в Зенит...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:54
И ещё 5 а запасе сидят, ждут выхода на поле?
cska1948
cska1948
вчера в 17:28
Интересно, про какую Европу, в которой развивается футбол, говорит Филимонов? Все боле менее приличные европейские клубы состоят из негров и латиносов.
А то, что наш футбол деградирует удивляться не надо. Как можно развиваться сидя на лавке и глядя на игру легионеров? Хороший пример с Аленичевым, Титовым, Ледяховым, Пятницким. Этот пример хорош тем, что чем дальше по времени футбол отдаляется от Советского Союза, тем больше его деградация. А чему удивляться, если у бессменного чемпиона последних лет Зенита в основе выходит ВОСЕМЬ иностранцев.
Брулин
Брулин
вчера в 13:17
И только российский хоккей под предводительством Романа Борисовича развивается семимильными шагами!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Vladrad (раскрыть)
вчера в 11:51, ред.
В Москве футбол умирает? Это невозможно. Ведь там в принципе ничего живого нет..., и уже давно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:32, ред.
Бабло ..., только бабло в головах у тех, кто представляет нынешние составы клубов РПЛ. Стремиться ни к чему не надо; доказывать кому-то свою профпригодность - тем более. Да и откуда всему этому взяться, если мы живём одним днём? Впереди нет ни целей, ни одной общей Идеи, кроме кэшбека... Каждый сам за себя ( как говорил Шерхан)
Capral
Capral
вчера в 10:58
Несмотря, на тот, досадный и катастрофический промах Филимонова в игре с Украиной, надо признать, как человек- он неглупый и всё сказал по делу. Мне, тема прошлого советского футбола и тех, еще, осколков постсоветских команд, в частности Спартака- особо близка и памятна!!! Конечно, без прошлого нет будущего, поэтому, не знать, таких футболистов- как Федя, Гаврилов или Мостовой- недопустимо!!! Помимо физического воспитания в детских футбольных школах, должно быть и моральное, я бы, даже сказал историческое образование, как неотъемлимая часть Великого футбольного прошлого страны. Так было в советских футбольных школах и академиях, о чем неоднократно писал "Футбол-Хоккей"!!! Неудивительно, что всё самое лучшее и памятное осталось в далеком и прекрасном прошлом, и нет больше- ни новых Яшиных, Нетто, Федотовых и Бесковых... А засилие наёмников в российком футболе- не сделает отечественный футбол лучше и качественнее.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 10:53
Это не удивительно, ведь команды варятся в собственном соку, от еврокубков отстранены, а сборная гоняет товарняки со слабыми соперниками. Если не играть против топов, то естественно будешь деградировать.
Vladrad
Vladrad ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:52
В какой провинции, если весь футбол в Москве вымирает.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:43
Футбол деградирует однозначно.
И не потому, что в России талантов нет, просто они никому не нужны. Стоит искать талантливых ребят в провинции - в клубах низших лиг. После чего их нужно доводить до уровня РПЛ. К сожалению, проще освоить деньги зарубежными командировками и приобретением иностранных игроков по представлению их агентов.
Anisovich
Anisovich
вчера в 10:37
Это началось после того, как Филимонов пропустил между ног и оставил страну без чемпионата.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:36
То, что есть, это не футбол.
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