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Галактионов попросил не называть Батракова звездой

сегодня, 01:38

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов запретил называть полузащитника Алексея Батракова звездой:

Я, конечно, за то, чтобы СМИ освещали наших игроков, говорили о них в положительных тонах, и критиковали, когда того требует ситуация, но без таких эпитетов. Они тоже всё читают, молодое поколение игроков склонно и подвержено каким-то «шараханиям». Не добавляйте нам работы дополнительной. Пусть всё идёт в позитивном русле. Что касается Алексея, он здравый парень, понимает всю ситуацию. Мы, наш тренерский штаб, стараемся помогать ему и остальным в их развитии.

У футболиста 5+5 в 8 матчах РПЛ-2024/25.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:46
Галактионов хорош, мудрые вещи говорит
Сп62
Сп62
сегодня в 10:40, ред.
Журналисты в своих похвалах не так страшны, как агенты в своих обещаниях.
adekvat
adekvat
сегодня в 09:34
Восемь матчей всего сыграли, Динамо и ЦСКА из нормальных соперников были, посмотрим дальше.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:51
Захваливать конечно не надо , но добрые, поощрительные слова , в меру лишними не будут...)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:36
Чтобы раньше времени на него не открылаь охота среди губастых девиц.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:24
Всё равно будут называть..,
lotsman
lotsman
сегодня в 08:15
Правильно, не надо называть, чтобы не зазвездился раньше времени.)
shlomo
shlomo
сегодня в 07:13
Правильно... чтобы не сглазили, а он не звезданулся...:)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:09
А он и не звезда! Только поблескивать начинает на тусклом небе нашего РПЛ
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:06
Звезда сыграл всего ничего...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:45, ред.
До звезды, ему как до луны пешком !)хороший паренёк, еа ьооее того . Таких у нас было вагон и много тележек !))
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