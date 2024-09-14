Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Николич высказался о поражении «Зениту» в РПЛ

вчера, 19:37
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил игру своей команды в матче с «Зенитом» (0:1):

Большое спасибо болельщикам, хорошая атмосфера на стадионе. Сегодня было много эмоций, наша команда тоже показала много эмоций – я этим очень доволен. Я не так часто это делаю, но сказал ребятам, что если и было предначертано проиграть, то вот так. У нас многое получилось, но не результат. Жалко, но с таким качеством у нас все получится.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Семак: «ЦСКА провёл очень хороший матч»
Вчера, 19:27
Дзюба рассказал, как состоялся трансфер в «Акрон»
Вчера, 01:06
Хлусевич позвал бы Головина в «Спартак»
Вчера, 00:24
Барриос заявил, что чувствует себя в Санкт-Петербурге как дома
13 сентября
Ари рассказал, что общего у Федуна и Галицкого
13 сентября
Дзюба: «Новая глава! Спасибо „Акрону“ за доверие и тёплый приём»
13 сентября Фото
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:58, ред.
Хорошо сказал....
Говорит лучше чем тренирует...

Третье поражение....от прямых конкурентов....Зенит...Локо...Краснодар...
f9m32bya8myk
f9m32bya8myk
вчера в 20:12
Можно бегать бездумно до упада и отхватить один раз по полной, такая была игра.
Ziller
Ziller
вчера в 20:08
Проигрыш цска - проигрыш Николича.
cska1948
cska1948
вчера в 19:57
С каким это ТАКИМ качеством? Ни одного удара в створ ворот и это качество?
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:46
Жаль ЦСКА... Они заслужили не проиграть, но счёт на табло в пользу Зенита. Питер забил, а кони нет. Надо просто перевернуть эту страницу и двигаться дальше. Кстати, много эмоций не всегда хорошо.
69ttaczx5t44
69ttaczx5t44
вчера в 19:38
Играли не плохо,но победил сильнейший
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 