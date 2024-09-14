Николич высказался о поражении «Зениту» в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил игру своей команды в матче с «Зенитом» (0:1):
Большое спасибо болельщикам, хорошая атмосфера на стадионе. Сегодня было много эмоций, наша команда тоже показала много эмоций – я этим очень доволен. Я не так часто это делаю, но сказал ребятам, что если и было предначертано проиграть, то вот так. У нас многое получилось, но не результат. Жалко, но с таким качеством у нас все получится.
Говорит лучше чем тренирует...
Третье поражение....от прямых конкурентов....Зенит...Локо...Краснодар...
Говорит лучше чем тренирует...
Третье поражение....от прямых конкурентов....Зенит...Локо...Краснодар...