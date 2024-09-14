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Жемалетдинов назвал футбол «Зенита» «женским»

вчера, 21:03
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался о футболистах «Зенита» после очного матча 8-го тура РПЛ (0:1):

Вопросы по поведению игроков «Зенита»? А что удивляться? Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают. И судья на это реагирует и свистит. Как на это реагировать? Ты весь в игре, полон эмоций. Нормально так реагировать на такое. Каждая игра бывает с таким судейством.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
сегодня в 17:19
Если бы просто вместо Сергеева....тогда толк был бы...
А теперь пришли холандообразные Максим Глушенков...Лусиано Гонду....
Согласен....Соболеву будет очень трудно с игровым временем....ибо Кассьерру ещё тоже никто не отменял...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 12:13
Лусиано, Кассьерра (Педро) и Глушенков будут рвать всех, как когда-то в Барселоне Месси, Кусарес и Неймар! Почему скобки - в старте будет кто-то один из них. А Соболев засядет в глухой запас и в конце концов уйдёт в аренду куда-нибудь в Сочи или ПариНН.
Maikl322
Maikl322
сегодня в 11:42
Бездарь.
suiw
suiw
сегодня в 11:19
    CSKA2012
    CSKA2012
    сегодня в 09:32
    Сама игра понравилась, но нет острия наконечника, который может обыграть и забить. Возможно Гуарирапа создаст этот баланс и мы начнем побеждать.
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 09:21
    Так говорит тот, кто не может играть в техничный футбол. Не могут обыграть соперника технично, валят его, а потом закатывают глаза и машут руками, мол что такого я сделал, я в мяч играл, а нога соперника просто на пути оказалась, мешала.)
    suiw
    suiw ответ Alex_67 (раскрыть)
    сегодня в 08:13
    А в чем он не прав? Главная баба у вас- Клава диньо. От ветра падает и корчится. А полуплешивый азиат - провокатор? Тоже баба истеричка
    ballak144
    ballak144 ответ Alex_67 (раскрыть)
    сегодня в 04:40
    Что такого в этом высказывании?) смешной у вас комментарий)
    viv
    viv
    вчера в 23:46
    Ничего удивительного , ну не может Сережа Семак привить Зениту мужской футбол.
    Quilby
    Quilby
    вчера в 23:34
    Только сильно слабый игрок мог такое ляпнуть, проиграв.
    9vxg9hny438g
    9vxg9hny438g
    вчера в 23:28
    Очевидно, что калмык должен публично извинится перед Зенитом и быть дисквалифицированным на полгода от игр чемпионата.
    cvyk94n4z4k9
    cvyk94n4z4k9
    вчера в 23:01
    Если азиат проигрывает женщинам, то он должен от позора застрелицца.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:50
    Как же низко опустил армейцев один игрок
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:15
    На этих падениях построена латино-американская тактика защитников Зенита...можете с этим спорить но "имеющий глаза всё видит")...результат хорош, ничего не скажешь...всего 1 пропущенный мяч...в любом более-менее потенциально опасном противостоянии с нападающими соперников на своей половине поля защитники Зенита падают и судья свистит...в результате минимум моментов у ворот Зенита...
    adekvat
    adekvat
    вчера в 22:01
    Он ничего не попутал, мы не в Алжире.
    kladbische
    kladbische
    вчера в 22:00
    А я то всё понять не мог, почему во всех командах игроки падают как девочки, во всем мире, валятся, руками от боли лицо закрывают, стонут, кричат.
    И только игроки ЦСКА стойко держат удар, ему по ногам бьёшь он бежит, за футболку хватаешь, он её рвет и бежит, наконец то я понял, почему с ЦСКА какой то футбол всегда другой, потому что там вообще никто не падает, никто не взывает к арбитрам, никто не стонет. Все мужики настоящие.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:55
    На обиженных воду возят. Кони хамили во все тяжкие, но Сухой половину им простил, понимая разницу в классе. Что им ещё остаётся? Только хамить, надеясь на сочувствие арбитра. Худший в матче Николич. О своими неумеренными эмоциями разложит остатки команды. Худший трансфер Гинера за всю его бытность в ЦСКА. Вообще, прав Багров, в клубе какой-то разброд.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 21:48
    Что-то он много говорит! Баб не смог обыграть))
    qcwms7p7e7qh
    qcwms7p7e7qh
    вчера в 21:42
    Зенит с красивой победой над весьма средней командой!
    wmfjeauk3v64
    wmfjeauk3v64
    вчера в 21:37
    Депортировать немедленно в Азию.
    jy2qbc4dq857
    jy2qbc4dq857
    вчера в 21:34
    Надо же бабы стали уже бить мужиков из ЦСКА в нашем футболе.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 21:33
    Думаю там сейчас так

    - Да Александр Иванович, добрый вечер. Мнение отдельно взятых игроков может не совпадать с мнением клуба. Да...Да...Да...Микрофон отобрали...Работаем...С Победой Вас...и Алексея Борисовича...
    pc9aqyt6p8r6
    pc9aqyt6p8r6
    вчера в 21:30
    Только игрок низкой ответственности может произнести такое.
    qku3j3qkamgy
    qku3j3qkamgy
    вчера в 21:29, ред.
    Перефразируем известную поговорку
    Плохому армейцу судьи мешают
    s8p3p3jdt37c
    s8p3p3jdt37c
    вчера в 21:25
    Такого игрока гнать нужно сразу после его гнилых базаров.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 21:24
    И тут Остапа понесло...
    Почему ЦСКА разрешает такие высказывания своим игрокам? На поведение этого человека должны обратить внимание соответствующие органы РФС. Я бы на месте болельщиков Зенита подготовил к ответной встрече для Жемалетдинова персональные баннеры и кричалки.
    Izmar
    Izmar
    вчера в 21:23
    Женщины обычно уступают мужчинам, особенно азиатские.
    bfnnqzd5buug
    bfnnqzd5buug
    вчера в 21:21
    Понятно отчаяние проигравшего вчистую игрока, тем более, ничего не сделавшего, чтобы уйти от поражения. Жемалетдинов худший игрок матча, пора переходить в женскую команду.
    Fantazista_555
    Fantazista_555
    вчера в 21:10
    В зенитушке хватает женщин. Ещё и самка дельфина добавилась к пуделиньо, Барриосу и т.д.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:09
    Не стоит после матча о таком говорить....
    А вот калмыка выгонять надо было
    Гость
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