Жемалетдинов назвал футбол «Зенита» «женским»

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался о футболистах «Зенита» после очного матча 8-го тура РПЛ (0:1):
Вопросы по поведению игроков «Зенита»? А что удивляться? Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают. И судья на это реагирует и свистит. Как на это реагировать? Ты весь в игре, полон эмоций. Нормально так реагировать на такое. Каждая игра бывает с таким судейством.
Почему ЦСКА разрешает такие высказывания своим игрокам? На поведение этого человека должны обратить внимание соответствующие органы РФС. Я бы на месте болельщиков Зенита подготовил к ответной встрече для Жемалетдинова персональные баннеры и кричалки.
Почему ЦСКА разрешает такие высказывания своим игрокам? На поведение этого человека должны обратить внимание соответствующие органы РФС. Я бы на месте болельщиков Зенита подготовил к ответной встрече для Жемалетдинова персональные баннеры и кричалки.
- Да Александр Иванович, добрый вечер. Мнение отдельно взятых игроков может не совпадать с мнением клуба. Да...Да...Да...Микрофон отобрали...Работаем...С Победой Вас...и Алексея Борисовича...
- Да Александр Иванович, добрый вечер. Мнение отдельно взятых игроков может не совпадать с мнением клуба. Да...Да...Да...Микрофон отобрали...Работаем...С Победой Вас...и Алексея Борисовича...