Жемалетдинов назвал футбол «Зенита» «женским»

Полузащитник ЦСКА высказался о футболистах «Зенита» после очного матча 8-го тура РПЛ (0:1):

Вопросы по поведению игроков «Зенита»? А что удивляться? Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают. И судья на это реагирует и свистит. Как на это реагировать? Ты весь в игре, полон эмоций. Нормально так реагировать на такое. Каждая игра бывает с таким судейством.