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Глава РФС — о матче сборной России с Медиалигой: «Есть свои за и против»

вчера, 21:49

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос источника о том, возможен ли выставочный матч между сборной России и командой Медиалиги.

5 сентября национальная команда провела в Ханое товарищеский поединок со сборной Вьетнама (3:0).

Наверное, возможен. Но в данном случае надо проконсультироваться с Валерием Георгиевичем [Карпиным]. Он также определяет соперников, с которыми сборной имеет смысл играть.

О том, был ли бы ему интересен такой матч

Не знаю. Если честно, не думал об этом. В следующий раз, если зададите такой вопрос, я отвечу на него. Сейчас пока не готов. Есть свои за и есть свои против.

За — это точно будет способствовать популяризации футбола и привлечёт к играм сборной тех болельщиков, которым сейчас сборная менее интересна, чем медиафутбол. У медиафутбола есть свои фишки и свои привлекательные стороны. Скорее, против — то, что, абсолютно очевидно, со спортивной точки зрения и при всём уважении к медиаклубам — они большие молодцы и действительно умеют играть в футбол и это демонстрируют — их уровень пока не соответствует уровню нашей первой сборной.

Считает ли, что уровень сборной Вьетнама выше, чем у Медиалиги

Не знаю, тут только опыт определит. На мой взгляд, наверное, выше. Давайте займёмся организацией матча медиаклубов со сборной Вьетнама и увидим, кто сильнее. Только поставив эксперимент, мы можем ответить на этот вопрос. Но, мне кажется, на данный момент уровень сборной Вьетнама всё-таки выше уровня нашего медиафутбола. Хотя медиафутбол развивается — большие молодцы. Если говорить о футбольной составляющей, то мы видим значительный прогресс.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:12
Равные, достойные друг друга соперники.
Берт75
Берт75
сегодня в 06:57
Блин, так и зудит у некоторых балаган сделать из футбола и хоккея! А эти включения с интервью во время матча кубка, вы же обесцениваете кубок таким образом! Футбол самодостаточен, не надо сюда Петросянов звать и почую ш.. ру
g2n94xsbg5h4
g2n94xsbg5h4
сегодня в 05:29
Толку от таких матчей полный ноль, как и от Карпина в сборной.
pchqzyr7b2m2
pchqzyr7b2m2
сегодня в 05:29
Не дай бог не выиграет сборная, позора не оберешься.
Башмакоса
Башмакоса
сегодня в 02:00
Как вообще можно такое предлагать???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:20
Хватит устраивать цирк из футбола. "За", " Против "... Никаких "за". Нет - и баста, не доводите футбол и его болельщиков до идиотизма. Хотелось бы знать, кто этот "источник", что задаёт дурацкие вопросы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:08
Вариантов вообще куча, вот только некоторые из них:
Против звёзд эстрады сыграйте. Накидаете там Газманову с Киркоровым!))
Потом против политиков...
Далее комментаторы матч ТВ...
Звёзды дома 2...
Собрание анонимных алкоголиков Иркутска....
Молодежная женская сборная России...
Против сборных 6-7 классов школы номер 25 Саратова...
Сборную соккера можем тоже собрать)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:01
Ну не может Президент РФС на полном серьёзе нести ... , прошу прощения - говорить подобное . Скорее всего он уже отработал для себя определённый стиль общения и "на голубом глазу" несёт ахинею , которая устраивает определённый круг футбольных чиновников...
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:42
Интересно, кому в голову пришла эта идея? Глупее не придумаешь.
Naherger
Naherger
вчера в 22:25
Уволить всех этих людей,которые руководят футболом в стране к чертовой бабушке!
drug01
drug01
вчера в 22:11
Больше игр во славу футбола!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:03
Да играйте хоть с инопланетяненами .
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