Глава РФС — о матче сборной России с Медиалигой: «Есть свои за и против»

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) ответил на вопрос источника о том, возможен ли выставочный матч между сборной России и командой Медиалиги.

5 сентября национальная команда провела в Ханое товарищеский поединок со сборной Вьетнама (3:0).

Наверное, возможен. Но в данном случае надо проконсультироваться с Валерием Георгиевичем [Карпиным]. Он также определяет соперников, с которыми сборной имеет смысл играть.

О том, был ли бы ему интересен такой матч

Не знаю. Если честно, не думал об этом. В следующий раз, если зададите такой вопрос, я отвечу на него. Сейчас пока не готов. Есть свои за и есть свои против.

За — это точно будет способствовать популяризации футбола и привлечёт к играм сборной тех болельщиков, которым сейчас сборная менее интересна, чем медиафутбол. У медиафутбола есть свои фишки и свои привлекательные стороны. Скорее, против — то, что, абсолютно очевидно, со спортивной точки зрения и при всём уважении к медиаклубам — они большие молодцы и действительно умеют играть в футбол и это демонстрируют — их уровень пока не соответствует уровню нашей первой сборной.

Считает ли, что уровень сборной Вьетнама выше, чем у Медиалиги

Не знаю, тут только опыт определит. На мой взгляд, наверное, выше. Давайте займёмся организацией матча медиаклубов со сборной Вьетнама и увидим, кто сильнее. Только поставив эксперимент, мы можем ответить на этот вопрос. Но, мне кажется, на данный момент уровень сборной Вьетнама всё-таки выше уровня нашего медиафутбола. Хотя медиафутбол развивается — большие молодцы. Если говорить о футбольной составляющей, то мы видим значительный прогресс.