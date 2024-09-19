«Миранчук затмил Месси». Официальный сайт МЛС отметил игру россиянина

На официальном сайте МЛС вышла статья с заголовком «Алексей Миранчук из „Атланты“ затмил Лионеля Месси благодаря спасительному голу».

Россиянин забил дебютный гол в составе американского клуба ударом из-за пределов штрафной в девятку, сравняв счёт на 84-й минуте матча с «Интер Майами», за который выступает аргентинец. Лео появился на поле на 61-й минуте.

Также исполняющий обязанности главного тренера «Атланты Юнайтед» Роб Валентино отметил забитый Миранчуком мяч:

Этот гол — фантастический. Мы знаем, что у него хорошие способности к завершению. Я говорю вам об этом каждый день на тренировках. Мы смотрим все и говорим: «Чувак, у этого парня отличный удар», так что я действительно рад за него.

Он очень хорошо адаптируется. Я думаю, что он фантастическая личность. Он отличный игрок, и я думаю, что он действительно поможет команде. Он помогает окружающим его людям становиться лучше. Так что я рад, что он у нас есть.