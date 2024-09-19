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«Миранчук затмил Месси». Официальный сайт МЛС отметил игру россиянина

вчера, 12:36
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед2 : 2Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

На официальном сайте МЛС вышла статья с заголовком «Алексей Миранчук из „Атланты“ затмил Лионеля Месси благодаря спасительному голу».

Россиянин забил дебютный гол в составе американского клуба ударом из-за пределов штрафной в девятку, сравняв счёт на 84-й минуте матча с «Интер Майами», за который выступает аргентинец. Лео появился на поле на 61-й минуте.

Также исполняющий обязанности главного тренера «Атланты Юнайтед» Роб Валентино отметил забитый Миранчуком мяч:

Этот гол — фантастический. Мы знаем, что у него хорошие способности к завершению. Я говорю вам об этом каждый день на тренировках. Мы смотрим все и говорим: «Чувак, у этого парня отличный удар», так что я действительно рад за него.

Он очень хорошо адаптируется. Я думаю, что он фантастическая личность. Он отличный игрок, и я думаю, что он действительно поможет команде. Он помогает окружающим его людям становиться лучше. Так что я рад, что он у нас есть.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:15
Месси шас на одной ноге играет
ermak6848
ermak6848 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:40
к этим словам положен бонус к зарплате..
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:58
Да уж... можно было бы еще и Рона сюда плюсануть...:))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:34
Американцы с радостью поют дифирамбы после забитого гола. С той же радостью втопчут в грязь после неудачного матча.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 13:31
Хе.. 👍😄
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:30
американцы умеют сделать шоу!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:20
Слишком мягко стелят...
Миранчук должен понять, что это просто слова.
Не нужно принимать их слишком близко к сердцу.
Вообще, в США нужно быть очень осторожным и готовым к провокационными действиям журналистов. Самое главное не спешить искать новых друзей.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:59
Роб Валентино :- "Я думаю, что он фантастическая личность."
n8dky5b9g7hn
n8dky5b9g7hn
вчера в 12:53
Даже смешно стало такое читать. Месси опозорен окончательно блеском Миранчука.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:46
Повезло Месси! В живую видит игру Миранчука!))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:38, ред.
Ну это просто американская сказка
В РПЛ, условному Динамо Махачкала, он бы так не смог, там бы трое на нем висело и с ногами вынесли бы, а в млс он как чистом поле шёл на удар
drug01
drug01
вчера в 12:37
Вот так дают наши футболисты!!!
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