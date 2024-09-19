Американский рэпер Offset сфотографировался с футболкой Миранчука

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вчера, 08:37

Пресс-служба МЛС опубликовала фотографию американского рэпера Offset, на которой он держит футболку российского полузащитника «Атланты Юнайтед» .

В сообщении также говорится:

Алексей Миранчук большой поклонник Offset. Поэтому ему пришлось подарить Offset свою футболку.

В сегодняшнем матче с «Интер Майами» (2:2) Миранчук забил свой первый гол за новую команду, сравняв счёт ближе к концу поединка.