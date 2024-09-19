Американский рэпер Offset сфотографировался с футболкой Миранчука

Пресс-служба МЛС опубликовала фотографию американского рэпера Offset, на которой он держит футболку российского полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука.
В сообщении также говорится:
Алексей Миранчук большой поклонник Offset. Поэтому ему пришлось подарить Offset свою футболку.
В сегодняшнем матче с «Интер Майами» (2:2) Миранчук забил свой первый гол за новую команду, сравняв счёт ближе к концу поединка.
Как-то неважно у них там со здравым смыслом. Ведь если человек чей-то большой поклонник и подарил своему кумиру футболку, то это скорее посчастливилось, а не пришлось
Как-то неважно у них там со здравым смыслом. Ведь если человек чей-то большой поклонник и подарил своему кумиру футболку, то это скорее посчастливилось, а не пришлось