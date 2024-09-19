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Американский рэпер Offset сфотографировался с футболкой Миранчука

вчера, 08:37

Пресс-служба МЛС опубликовала фотографию американского рэпера Offset, на которой он держит футболку российского полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука.

В сообщении также говорится:

Алексей Миранчук большой поклонник Offset. Поэтому ему пришлось подарить Offset свою футболку.

В сегодняшнем матче с «Интер Майами» (2:2) Миранчук забил свой первый гол за новую команду, сравняв счёт ближе к концу поединка.

Американский рэпер Offset сфотографировался с футболкой Миранчука

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Все комментарии
uhz95dnu3v8q
uhz95dnu3v8q
вчера в 13:58
Выражением лица рэпер напоминает негра, которому Данила Багров в это самое лицо в машине и стрельнул
4fq9us9gg64p
4fq9us9gg64p
вчера в 10:57
У Миранчука поперло в Америке.
drug01
drug01
вчера в 10:03
Очень успешное начало и такой гол супер
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:55
ЁЁЁ , ЕЕЕ - Алексей Миранчук, ЁЁЁ...)))
fyxwhk4rp8yj
fyxwhk4rp8yj
вчера в 09:22
Миранчук точно русский раз слушает такую музыку?
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 09:17
Шикарно мяч положил в ворота соперника!
sihafazatron
sihafazatron ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 09:16
Да уже до приезда он был авторитетнее всех этих выскочек типа Месси, Роналду, Неймара....
bshcwaj3j99s
bshcwaj3j99s
вчера в 09:10
Алексей Миранчук большой поклонник Offset. Поэтому ему пришлось подарить Offset свою футболку.

Как-то неважно у них там со здравым смыслом. Ведь если человек чей-то большой поклонник и подарил своему кумиру футболку, то это скорее посчастливилось, а не пришлось
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:04
Респект, Миранчук авторитетнее Месси в США уже в первые моменты своего визита
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:44
Offset : "это самый лучший день в моей жизни! Я следил за Миранчуком ещё со времён Локомотива, а сейчас вижу его в живую! Лёха, Лёха, Лёха!!!"
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:41
С самим Лехой щас только президенты могут сфоткаться. Всяким рэпером разрешают футболку потрогать легенды!))
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