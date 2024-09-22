Гвардиола о 115 нарушениях: «Все ждут, что нас сотрут в порошок»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о деле о 115 нарушениях:
Я хочу защитить свой клуб, особенно в эти дни, когда все ждут, что мы не только вылетим, но и будем стерты в порошок.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о деле о 115 нарушениях:
Я хочу защитить свой клуб, особенно в эти дни, когда все ждут, что мы не только вылетим, но и будем стерты в порошок.
Если без них МС потеряли бы больше очков - это не спортивно. А значит нечего тут защищать, к футболу это не имеет отношение Хосеп. Ну и так сильный клуб, куда еще то "усиливаться". Я считаю, что как раз чем сильнее за такие вещи любой клуб накажут - тем лучше для футбола в целом.
Вон в Италии после кальчополи оказалось, что Интер был основным коррупционером. И? Кто выиграл от того, что Интер не был наказан? Никто.
Если без них МС потеряли бы больше очков - это не спортивно. А значит нечего тут защищать, к футболу это не имеет отношение Хосеп. Ну и так сильный клуб, куда еще то "усиливаться". Я считаю, что как раз чем сильнее за такие вещи любой клуб накажут - тем лучше для футбола в целом.
Вон в Италии после кальчополи оказалось, что Интер был основным коррупционером. И? Кто выиграл от того, что Интер не был наказан? Никто.