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Гвардиола о 115 нарушениях: «Все ждут, что нас сотрут в порошок»

вчера, 12:17

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о деле о 115 нарушениях:

Я хочу защитить свой клуб, особенно в эти дни, когда все ждут, что мы не только вылетим, но и будем стерты в порошок.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:33, ред.
Может потому и не могут, что у МС 115 нарушений?)...надо подумать...
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 14:32, ред.
Честно говоря, при тех финансовых условиях что есть у МС, использовать "левые" методы - позор. И не только МС, но и других больших клубов. Например вливание миллионов в судью Барселоной траншами разделенными на 12 подставных фирм.
Если без них МС потеряли бы больше очков - это не спортивно. А значит нечего тут защищать, к футболу это не имеет отношение Хосеп. Ну и так сильный клуб, куда еще то "усиливаться". Я считаю, что как раз чем сильнее за такие вещи любой клуб накажут - тем лучше для футбола в целом.
Вон в Италии после кальчополи оказалось, что Интер был основным коррупционером. И? Кто выиграл от того, что Интер не был наказан? Никто.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:06
и только МанСити может назвать Реал, Интер и Арсенал команды-автобус.
верим в юристов МанСити во главе лорда Дэвида Панника и в правильное разрешение дела
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:13
Мне очень импонирует роль антагониста Манчестер Сити против всех клубов АПЛ, которые мечтают об уничтожении Сити и руководства АПЛ. Тем слаще победы, когда против тебя настроены абсолютно все)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ umdtc5sesnyp (раскрыть)
вчера в 13:00
Так то да..., но после истории с Абрамовичем и Челси, которых стёрли в порошок, можно и засомневаться.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 12:50
Значит боятся.. ☝️
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:38
Соперники, которые на поле выиграть не могут, надеятся на это)
umdtc5sesnyp
umdtc5sesnyp
вчера в 12:30
Такие команды не стирают, тем более в Англии.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:20
Пеп, далеко не все желают МС зла...
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