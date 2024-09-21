Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2024/2025

Конте заявил, что «Ювентус» никогда не будет для него врагом

вчера, 22:59
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте на пресс-конференции после матча с «Ювентусом» (0:0) в Серии А заявил, что туринский клуб никогда не будет для него врагом.

По окончании встречи специалист поприветствовал болельщиков «бьянконери».

Это были прекрасные эмоции. Поблагодарить болельщиков, с которыми я провёл 16 лет, — это минимум, который я мог сделать. При этом я рад находиться в «Наполи» и приветствовать наших болельщиков. Приезжая сюда, всегда испытываешь большие эмоции, никто не может отнять этого у меня.

Между фанатами всегда будет соперничество, но насилия быть не должно. Я провёл много лет в Англии, где видел воспитание и уважение.

Я — часть истории «Ювентуса», и никто никогда не отнимет этого у меня. Надеюсь, я также войду в историю «Наполи». Соперничество — это одно, но всегда должно быть воспитание и уважение, потому что в этом мире многие люди склонны забывать, что такое признание. Так что это нехорошо. Сегодня они видели во мне противника. Я тоже, но они никогда не будут врагами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мареска рассказал о трансферной стратегии «Челси» на ближайшее время
Вчера, 13:46
Пиоли сравнил Роналду и Месси
Вчера, 13:28
Мареска высоко отозвался об отношении Санчо к работе
Вчера, 12:32
Тен Хаг полагает, что Маунт сможет проявить себя в полной мере в МЮ
Вчера, 11:55
Гюндоган: «Я не жалею, что перешёл в „Барселону“»
Вчера, 00:13
Гвардиола рассказал о грядущем матче с «Арсеналом»
20 сентября
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:03
Да все верно сказал. Соперники, но не враги! Так и должно быть и у фанатов
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 