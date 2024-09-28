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Сульшер: «Мы не могли отдать Роналду в „Манчестер Сити“»

сегодня, 00:49

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер на бизнес-форуме в Осло рассказал о возвращении нападающего Криштиану Роналду в клуб в 2021 году.

Криштиану Роналду — один из лучших игроков мира за последние 15 лет. Я играл с ним. Он выступал за «Манчестер Юнайтед». У него есть история с клубом, он уходит из «Ювентуса», но мы не можем отдать его в «Манчестер Сити», потому что он, вероятно, забьёт больше голов, чем Эрлинг Холанд сейчас.

Я поговорил с Криштиану. Мы пригласили его в «Манчестер Юнайтед», но я думаю, что, возможно, это повлияло на всю раздевалку, на динамику в раздевалке. Возможно, другие игроки чувствовали себя менее важными, потому что, конечно, это одна из мировых суперзвёзд.

Он хорошо справился. Он был лучшим бомбардиром в том году, забил 24 гола или что-то в этом роде, но через 10 недель я остался без работы!

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 09:08
МС никогда не стал бы подписывать Роналду. Пеп не дурак. А в своем увольнении Сульшер может винить только себя. Он мог настоять, чтобы Роналду не подписывали или показать силу, как тен Хаг, но выбрал путь потакания и остался без работы.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 08:48
Это конечно бред
МС не купил бы Роналду зная его эгоизм, тем более Пеп использует командных игроков в своей системе. Роналду просто не захотел бы пасовать назад на партнера, чтобы команда конролировлаа мяч в матче.
Это была очередная уловка в ТО чтобы МЮ купил балласт. Возможно сам Роналду ее и запустил, чтобы продать себя МЮ.
adekvat
adekvat ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 08:45
Дважды в одну воду не войти.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:31
Также и Алексиса Санчеса забрали, и Фреда...лишь бы МС не достался)) а в итоге сами страдали. Ну а нырялду самый провальный трансфер для мю за всю историю)))
cnhmm6spz4b9
cnhmm6spz4b9
сегодня в 08:25
Кого отдавать или не отдавать решает не главный тренер.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:24
Довольно нелепое интервью Сульшера. В нём есть элементы критики самого Роналду. Надо же, осмелился.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 08:07
А сейчас бы до сих пор играл в Манчестере.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:52
: «Мы не могли отдать Роналду в „Манчестер Сити“»...
Говорит так, как будто он или МЮ являлись хозяевами дайвера...
Вещий
Вещий
сегодня в 06:24
Много еще будет разговоров о Роне....и многие еще выскажутся.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 05:28
Может Роналду и забивал бы в МС много голов, но команда осталась бы без трофеев. Роналду эгоист и думает только о личной статистике, а на командные трофеи ему наплевать. После ухода из Ювентуса он так и не выиграл ни одного кубка.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:32
Недооценённый тренер, классный игрок, выходящий на замену ..
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:12
Возвращение в Манчестер Юнайтед - одна из самых роковых ошибок Роналду за всю карьеру.
allemz
allemz
сегодня в 01:00, ред.
Не отдал Манчестер Сити, сам остался без работы. Роналду умеет увольнять тренеров, только вот Тен Хаг прохавал тему и оказался умнее тебя, Аллегри, Пирло и иже с ними.
Ишь какой глупый рыбак, недальновидный оказался. Отдал бы португальца горожанам и Пеп мог бы уже отдыхать от футбола и глядишь у МЮ были бы шансы, а так....сиди и рыбачь в своей норвежской деревушке, там тебе и место
Гость
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