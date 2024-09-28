Сульшер: «Мы не могли отдать Роналду в „Манчестер Сити“»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» на бизнес-форуме в Осло рассказал о возвращении нападающего в клуб в 2021 году.

Криштиану Роналду — один из лучших игроков мира за последние 15 лет. Я играл с ним. Он выступал за «Манчестер Юнайтед». У него есть история с клубом, он уходит из «Ювентуса», но мы не можем отдать его в «Манчестер Сити», потому что он, вероятно, забьёт больше голов, чем Эрлинг Холанд сейчас.

Я поговорил с Криштиану. Мы пригласили его в «Манчестер Юнайтед», но я думаю, что, возможно, это повлияло на всю раздевалку, на динамику в раздевалке. Возможно, другие игроки чувствовали себя менее важными, потому что, конечно, это одна из мировых суперзвёзд.

Он хорошо справился. Он был лучшим бомбардиром в том году, забил 24 гола или что-то в этом роде, но через 10 недель я остался без работы!