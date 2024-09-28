Сульшер: «Мы не могли отдать Роналду в „Манчестер Сити“»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер на бизнес-форуме в Осло рассказал о возвращении нападающего Криштиану Роналду в клуб в 2021 году.
Криштиану Роналду — один из лучших игроков мира за последние 15 лет. Я играл с ним. Он выступал за «Манчестер Юнайтед». У него есть история с клубом, он уходит из «Ювентуса», но мы не можем отдать его в «Манчестер Сити», потому что он, вероятно, забьёт больше голов, чем Эрлинг Холанд сейчас.
Я поговорил с Криштиану. Мы пригласили его в «Манчестер Юнайтед», но я думаю, что, возможно, это повлияло на всю раздевалку, на динамику в раздевалке. Возможно, другие игроки чувствовали себя менее важными, потому что, конечно, это одна из мировых суперзвёзд.
Он хорошо справился. Он был лучшим бомбардиром в том году, забил 24 гола или что-то в этом роде, но через 10 недель я остался без работы!
МС не купил бы Роналду зная его эгоизм, тем более Пеп использует командных игроков в своей системе. Роналду просто не захотел бы пасовать назад на партнера, чтобы команда конролировлаа мяч в матче.
Это была очередная уловка в ТО чтобы МЮ купил балласт. Возможно сам Роналду ее и запустил, чтобы продать себя МЮ.
МС не купил бы Роналду зная его эгоизм, тем более Пеп использует командных игроков в своей системе. Роналду просто не захотел бы пасовать назад на партнера, чтобы команда конролировлаа мяч в матче.
Это была очередная уловка в ТО чтобы МЮ купил балласт. Возможно сам Роналду ее и запустил, чтобы продать себя МЮ.
Говорит так, как будто он или МЮ являлись хозяевами дайвера...
Говорит так, как будто он или МЮ являлись хозяевами дайвера...
Ишь какой глупый рыбак, недальновидный оказался. Отдал бы португальца горожанам и Пеп мог бы уже отдыхать от футбола и глядишь у МЮ были бы шансы, а так....сиди и рыбачь в своей норвежской деревушке, там тебе и место
Ишь какой глупый рыбак, недальновидный оказался. Отдал бы португальца горожанам и Пеп мог бы уже отдыхать от футбола и глядишь у МЮ были бы шансы, а так....сиди и рыбачь в своей норвежской деревушке, там тебе и место