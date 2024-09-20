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Арбитр рассказал, что Месси мог пропустить финал Кубка Америки 2007

вчера, 13:22

Бывший арбитр Карлос Чандия рассказал, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси мог пропустить финал Кубка Америки 2007 из-за дисквалификации. Эпизод произошел в концовке полуфинального поединка Аргентины и Мексики (3:0).

Ни с того ни с сего Месси поднимает мяч и касается его рукой, но это случилось в центре поля. Не было никакой угрозы гола со стороны мексиканцев или чего-то подобного. Я сказал ему: «Здесь должно быть предупреждение, но с тебя твоя футболка». И я не дал ему карточку.

Оставалось две с половиной минуты, счет был 3:0. Если бы я показал ему «горчичник», он не сыграл бы в финале Кубка Америки [из-за дисквалификации].

После игры он отдал мне футболку в раздевалке. Месси хотел снять ее прямо на поле, но я сказал ему: «Нет, нет, нет, отнеси в раздевалку». И он пришел туда и оставил для меня футболку.

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Все комментарии
iIIiada
iIIiada ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 18:15
Подкуп? Читай внимательней. Это арбитр требовал с Месси футболку. Это вымогательство. Хотя какая разница, если тот финал Аргентина проиграла?
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:57
так это подкуп!! Получается он сам лично в этом признался. За такое по честному должны дать судье и гному дисквалификации от футбола и уголовный срок но как мы все конечно прекрасно понемаем Фифа все замнет!!😡
Futurista
Futurista
вчера в 15:10, ред.
"Нет, нет, нет, отнеси в раздевалку". И он пришел туда и оставил для меня футболку."...

"Графиня изменившимся лицом бежит к пруду"..))...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:43
Корррррупция 😁
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 13:40
Теперь, продав футболку Величайшего - судье можно не работать.. 😄
9a2gwkgv8d8u
9a2gwkgv8d8u
вчера в 13:34
Спалил судейка дномяру по полной
Гость
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