Арбитр рассказал, что Месси мог пропустить финал Кубка Америки 2007

Бывший арбитр Карлос Чандия рассказал, что нападающий сборной Аргентины мог пропустить финал Кубка Америки 2007 из-за дисквалификации. Эпизод произошел в концовке полуфинального поединка Аргентины и Мексики (3:0).

Ни с того ни с сего Месси поднимает мяч и касается его рукой, но это случилось в центре поля. Не было никакой угрозы гола со стороны мексиканцев или чего-то подобного. Я сказал ему: «Здесь должно быть предупреждение, но с тебя твоя футболка». И я не дал ему карточку.

Оставалось две с половиной минуты, счет был 3:0. Если бы я показал ему «горчичник», он не сыграл бы в финале Кубка Америки [из-за дисквалификации].

После игры он отдал мне футболку в раздевалке. Месси хотел снять ее прямо на поле, но я сказал ему: «Нет, нет, нет, отнеси в раздевалку». И он пришел туда и оставил для меня футболку.