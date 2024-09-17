Жирков был готов перейти в «Спартак»

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков рассказал, что после ухода из «Челси» был готов пополнить состав «Спартака».
У нас была встреча с Карпиным в сборной. Мы сидели, разговаривали втроем – я, Валерий Георгиевич и Роман Павлюченко. Я играл в «Челси», Роман – в «Тоттенхэме». Я был готов перейти в «Спартак», но отпускали только в одну команду, в «Анжи».
Понимал, что болельщики могут и не простить, но они, можно сказать, и перехода в «Анжи» не простили. Но не может же футболист, если у него нет ни одного предложения, а его в стан соперника зовут, закончить карьеру. Например, всю жизнь отдал ЦСКА, оказался не нужен клубу, и у тебя есть одно предложение «Спартака». Не думаю, что игрок откажется.
Но 2003-й, сами понимаете: покупка клуба червяком-лукойлом и всё такое прочее...
В общем, Романцев его не взял.
А, может, и правильно, что не взял: команда-то уже НЕ романцевская была, а ростовского-лукойловского
А так бы всякие Скалы да Чернышовы погубили парня.
А у Газаева он раскрылся.
И это хорошо.
ЭТО ПРАВИЛЬНО!
Но 2003-й, сами понимаете: покупка клуба червяком-лукойлом и всё такое прочее...
В общем, Романцев его не взял.
А, может, и правильно, что не взял: команда-то уже НЕ романцевская была, а ростовского-лукойловского
А так бы всякие Скалы да Чернышовы погубили парня.
А у Газаева он раскрылся.
И это хорошо.
ЭТО ПРАВИЛЬНО!
Вам лучше знать, Вашу новейшую российскую историю Спартака. Всего этого я не знал, таких подробностей- точно. Было любопытно ознакомиться. Спасибо!!! У Газзаева многие раскрылись- и Акинфеев, и даже Березуцкие, неговоря уже про Жиркова. Никогда не думал, что Валера станет таким продвинутым тренером и в Алании, и в ЦСКА... Но, я уверен, что, перейди Жирков в Спартак, независимо от тренеров команды или руководства КБ, такой талант как Жирков- нигде бы не потерялся!!!
Вам лучше знать, Вашу новейшую российскую историю Спартака. Всего этого я не знал, таких подробностей- точно. Было любопытно ознакомиться. Спасибо!!! У Газзаева многие раскрылись- и Акинфеев, и даже Березуцкие, неговоря уже про Жиркова. Никогда не думал, что Валера станет таким продвинутым тренером и в Алании, и в ЦСКА... Но, я уверен, что, перейди Жирков в Спартак, независимо от тренеров команды или руководства КБ, такой талант как Жирков- нигде бы не потерялся!!!
Я, вот, до сих пор НЕ пойму какую-то ПАТАЛОГИЧЕСКУЮ ненависть некоторых болельщиков Спартака к Газаеву.
Он что, за Спартак ИГРАЛ или его ТРЕНИРОВАЛ и какими-то своими действиями его ослабил???
НЕТ!
Играл он за Локомотив и Динамо и в Спартаке его даже близко не было.
В общем, до сих пор не понимаю...
По мне, так, Газаев БЫЛ очень очень хорошим тренером, который со своим ЦСКА, образно говоря, "поднял флаг российского футбола" на международной арене, который был трагически уронен Спартаком, и игры ЦСКА под его руководством были яркими и запоминающимися.
Только один финал ЛЕ чего стОит!
Я, вот, до сих пор НЕ пойму какую-то ПАТАЛОГИЧЕСКУЮ ненависть некоторых болельщиков Спартака к Газаеву.
Он что, за Спартак ИГРАЛ или его ТРЕНИРОВАЛ и какими-то своими действиями его ослабил???
НЕТ!
Играл он за Локомотив и Динамо и в Спартаке его даже близко не было.
В общем, до сих пор не понимаю...
По мне, так, Газаев БЫЛ очень очень хорошим тренером, который со своим ЦСКА, образно говоря, "поднял флаг российского футбола" на международной арене, который был трагически уронен Спартаком, и игры ЦСКА под его руководством были яркими и запоминающимися.
Только один финал ЛЕ чего стОит!