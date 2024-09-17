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Жирков был готов перейти в «Спартак»

вчера, 17:56

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков рассказал, что после ухода из «Челси» был готов пополнить состав «Спартака».

У нас была встреча с Карпиным в сборной. Мы сидели, разговаривали втроем – я, Валерий Георгиевич и Роман Павлюченко. Я играл в «Челси», Роман – в «Тоттенхэме». Я был готов перейти в «Спартак», но отпускали только в одну команду, в «Анжи».

Понимал, что болельщики могут и не простить, но они, можно сказать, и перехода в «Анжи» не простили. Но не может же футболист, если у него нет ни одного предложения, а его в стан соперника зовут, закончить карьеру. Например, всю жизнь отдал ЦСКА, оказался не нужен клубу, и у тебя есть одно предложение «Спартака». Не думаю, что игрок откажется.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:22
Взаимно, Дружище!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:21
Ладно, уже глубокая ночь на дворе.
Пора и отдыхать.
В очередной раз, Виктор, благодарю Вас за душевную содержательную беседу!)
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:18
Свежо предание...)))
Всё менять надо, Дружище. А разве это возможно? Но память, о Величии советского футбола, никто и никогда из нашей души не вырвет- это СВЯТОЕ!!!!!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
Эх, былое, былое...
Неужели это всё, что НАМ осталось???
Не, не может быть!
Дай Бог, ИДЕОЛОГИЯ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА, точнее, душой принимаемая большинством, У НАС появится, придут новые, НОРМАЛЬНЫЕ люди во власть, и всё наладится...
В том числе и РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ!
А Старухина помню, естественно, потому, что он ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ (до настоящего времени, по моему мнению) удары головой всё время всегда ИСПОЛНЯЛ, т. е. ЭТО стало в его исполнении как вид футбольного искусства.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:53, ред.
Володя, по поводу Старухина. Ну, фактически- он был мастер игры головой- это всем известно, но ногами играл посредственно, игрок был позиционный, статичный. И вот, что интересно. Вспоминается интервью, знаменитого в прошлом игрока киевского Динамо и сборной СССР Л.Буряка. Так вот, он рассказывал, что, как-то, Лобановский решил отчислить одного из новичков Динамо. На вопрос игрока Лобановскому- почему, за что? Мэтр ответил кратко: "Ну какой ты защитник, если даже Старухина остановить не можешь"?

И вот, интересный эпизод. В 1979г., в Донецке, в игре Шахтер-Динамо Москва, Старухин забил два гола, один из них- головой. После игры, защитник Динамо С.Никулин подошел к Старухину и иронично сказал: "Гад, ты Виталя. Не мог, оба гола забить ногами"?)))
ABir
ABir
вчера в 22:59
Кто только не мечтал сыграть за московский Спартак!
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:51, ред.
Каладзе, воспитывал сам Лобановский, когда вернулся из ОАЭ!!! Именно Лобан сделал из Кахи Личность, и именно Каха играл в настоящей Серии А, где были собраны истинные итальянские Гранды и Выдающиеся Тренеры Гении!!!!!!! Только тогда, в то время, итальянский футбол был на подъёме и имел непререкаемый АВТОРИТЕТ в мире!!!!!!! В то время, и в той Серии А, такие как Хвичка- бегал бы только в прачечную относить форму и забирать...
Что касается Д.Кипиани, то это- ГЕНИЙ, ИНТЕЛЛИГЕНТ И ДЖЕНТЛЬМЕН европейского футбола!!!!!!! Скромнейший человек и игрок, Выдающийся футболист, Глыба, Титан!!!!!!! Да, собственно, там вся команда, во главе с выдающимся тренером Н.Ахалкаци была БРИЛЛИАНТОВАЯ!!!!!!! Но вот, что не умели тбилисцы- так это держать удар... Вспоминается 1977г., игру в Цюрихе, против Грассхопперса и поражение тбилисцев-0:4. Так вот, недовольный решением судьи защитник гостей Ш.Хинчагaшвили, выбил из рук судьи ЖК, за что, мгновенно был удален с поля.

Ну и конечно, Володя, Вы упомянули о Володе Сахарове, и однозначно, я не могу, просто не имею права не "пройтись" по этому ГЕНИЮ!!! Один из любимейших моих футболистов-70х!!! "Золотая голова", как прозвали его болельщики!!! Человек, обладавший практически всеми необходимыми игровыми качествами и имевший восхитительный по красоте дальний удар!!! В советском футболе, много игроков имели пушечные удары- Красницкий, Буряк, Якубик, Бубнов, но такого красивого дальнего удара, как у Сахарова- не имел НИКТО!!! И конечно, надо было видеть игру Сахарова с Наполи, в 1975г., что он вытворял- как пасовал, как играл!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Всё, что у меня осталось- это память и любовь к советскому футболу, который, я помню, люблю и никогда не забуду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zak11
Zak11
вчера в 22:46
Жирков хотел попасть в Спартак еще в начале нулевых. Он не скрывал этого. И сейчас не скрывает что хотел бы поиграть в Спартаке. Для меня это не новость)
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:23, ред.
Вот в том числе и потому, думаю, Кварцхелия НИКОГДА НЕ СТАНЕТ большим футболистом, который будет играть в лучших чемпионатах гейропы на первых ролях ИХ лучших команд, в отличие, скажем, от Кахи Каладзе.
Хотя самой большой, самой яркой звездой грузинского футбола - думаю, Вы со мной согласитесь - я считаю Дато Кипиани.
Жаль, что его нечасто в сборную вызывали, а когда вызывали, что-то как-то у него там не очень ладилось: у каждого старшего тренера были свои игровые схемы, "заточенные" на своих игроков.
В прочем, то же самое можно сказать и о недооценённом тренерами сборной Виталии Старухине, например.
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:16, ред.
В Ленинграде на стадионе им. Кирова мне пришлось побывать в 1984-м "по долгу службы": обеспечивали матчи, когда срочную служил.
Потому и помню ТОТ Зенит и ТЕХ его болельщиков.
Хотя, почему только болельщиков на стадионе?
ВЕСЬ ЛЕНИНГРАД тогда болел за Зенит!
Даже те, кому футбол был глубоко по барабану. ))
В силу возраста игру Месхи не видел, а, вот, Федотова и армейского голеадора Бориса Копейкина довелось с отцом на матче Динамо Мн - ЦСКА в Минске посмотреть... Астаповский на воротах...
Малофеев и Сахаров за Динамо Мн...
Я из провинции, поэтому радостей "личного просмотра" футбола наших лучших команд на стадионе у меня, к сожалению, немного... ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:15
Володя, я бесконечно счастлив и рад, что на Соккере, еще есть Люди- помнящие, любящие и никогда не забыващие советский Великий футбол!!!!!!! И не случайно, что в 70-х, советский клубный футбол входил в пятерку, самых элитных клубных чемпионатов Европы!!!!!!!

Ну а Хвичка, пусть себе пылит на здоровье, только пусть не задается и скромности побольше, а то, не так давно, уже на Маура стал бросаться...)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:06
Да что ж ТАК ВЫ, Виктор, к Кварцхелии "прицепились"??? ))
НДравится кому-то его "хорошо забытое старое" - и слава Богу!
Тем более, что к его дриблингу уже и в Италии привыкли, нашли противоядие, и его ореол "восходящей звЯзды" изрядно потускнел.
Пусть себе пылит, зарабатывает в Европе денЮШку - и весьма неплохую, кстати - для семьи. Дело тоже нужное и важное.
Семье.
Подустанут от него ТАМ уйдёт куда-нибудь пониже с зарплатой пожиже.
К Кокорину в пару. ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:04
А в советское время учился в Ленинграде и ходил на футбол на стадион им. Кирова. Там не было разделения на трибуны, были только сектора. И по стадиону можно было ходить по кругу, никаких препятствий не было. В те годы ( 60-е прошлого века.) Народу в Ленинграде на футбол ходило мало по двум причинам. Зенит болтался в середине таблицы и на стадион Кирова (Крестовский остров, Приморский парк) добираться было трудно. Поэтому мы спокойно ходили на кругу и всегда занимали места на том фланге, где играл Месхи. Ясно, что в перерыве между таймами переходили на другую сторону. Поэтому видел достаточно хорошо этот знаменитый финт Месхи, хотя их у него было несколько. Это было сродню трюку и фокусу. Было забавно наблюдать растерянную позу защитника Зенита после такого. Красота. До сих пор вспоминаю в деталях советский футбол. И игру Лобановского ( Лобана) с его знаменитым сухим листом с углового, и изящество Володи Федотова и много чего еще. Это незабываемо!
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:41
Отчасти, с Вами соглашусь, Володя. Но дело в том, что играя в такой ЗВЁЗДНОЙ компании, дриблинг Гуцаева смотрелся каk вишенка на торте. Да, я согласен, дриблинг Гуцаева был больше- как пособие начинающим дриблерам и немного приносил пользы его команде, и видимо, поэтому, Гуцаев не привлекался в сборную СССР. Но, чисто эстетически, техника Гуцаева радовала глаз.

Что касается Хвички, то я уже устал доказывать его никчемность и показуху. Его истинное лицо все увидели на недавнем ЧЕ и в играх ЛЧ. Абсолютно посредственный игрок, неоднократно критикуемый самыми авторитетными итальянскими изданиями, u получивший по блату лучшего игрока Серии А прошлого сезона.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:32
Игрой Кварцхелии НИКОГДА не восхищался. Видимо потому, что помнил ТЕХ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ДРИБЛЁРОВ, которых Вы перечислили.
Откровенно говоря, мне НЕ нравилась игра Гуцаева.
НЕТ!
Спору нет: его дриблинг был очень ЭФФЕКТНЫМ, но НЕ эффективным.
В подавляющем большинстве случаев, всё заканчивалось метрах в 2-х от угла штрафной соперника.
В штрафную площадь даже и не помню, чтобы он своим дриблингом заходил.
Максимум - штрафной удар, как я писал, метрах в 2-х от углового флажка.
Замучить-то опекуна он мог, но, повторюсь, ЭФФЕКТИВНОСТЬ его дриблинга стремилась, по моему мнению, к нулю.
Capral
Capral
вчера в 21:26
Анатолий Кандауров.

Я помню тот финал со Спортингом и победу ЦСКА. Но признаюсь, при всём Уважении к победе армейцев, игра португалов меня откровенно разочаровала. Ничего, кроме дальних ударов в рекламные щиты от хозяев не увидел. Ну а сам, Газзаев, впоследствии вспоминал тот сезон- как фантастический, и с этим- трудно не согласиться!!!

Если говорить о В.Федотове, то вспомнил его первый матч в должности гл.тренера Спартака, очень удачный, который комментировал В.Гусев. И после победы КБ, Гусев воскликнул: "Им нужен Федотов"!!! Видимо, с юмором, цитируя советский классический Шедевр... Ну и конечно- незабываемую победу ростовского СКА в финале кубка СССР-81!!! Помню, как сразу, после окончания матча, комментировавший ту игру В.Н.Маслаченко, Светлая Ему Память, с грустью прошептал: "Мда, долго еще спартаковцы будут вспоминать- незабитый Мирзояном пенальти"...
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:26
САМ-то я дриблинг Месхи не видел, но читал, конечно, о нем.
Также читал интервью Месхи, когда тот ещё был игроком (опубликовано в книге "Играя сужу об игре. 33 интервью с футболистами").
В этом интервью на вопрос, откуда у него вообще взялся этот финт, который потом назвали "финт Месхи", Михаил сказал, что он очень любит гоняться за бабочками, повторяя их движения.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:15
CapralCapral
Жаль, что Вы не видели дриблинг Месхи. Мишико был королем дриблинга в СССР. Но Гуцаев тоже был неплох. но Месхи!!!!!
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:13
Нет, Володя, ничего конкретного про Дуровых сказать не могу- не владею вопросом, только то, что знаю. Газзаев много лет мечтал играть в Динамо и не скрывал этого. Но перейдя в клуб, был страшно дремучим индивидуалистом, совершенно не умеющим играть в пас, часто подвергался беспощадной критике. Но техника, конечно, у человека была фантастическая!!! Сейчас, многие восхищаются дриблингом Хвички. Мда, видили бы они дриблинг Валеры!!! А какой великолепный дриблер был В.Гуцаев!!! Вспоминаю финал кубка СССР-79, где Гуцаев, буквально замучал нашего капитана А.Ф.Маховикова...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:12, ред.
Capral
А я вспомнил незабвенного Володю Федотова, который и играл в ЦСКА и тренировал ЦСКА, а потом стал тренером Спартака. И надо сказать, что его любили и армейцы и КБ. Очень трогательно выглядит единение фанов этих клубов на могиле В. Федотова в годовщину его смерти. Я лично тоже не слышал о неприязни КБ к Газаеву . Хотя в те годы частенько бывал на играх этих команд, в частности на игре сразу после завоевания ЦСКА Кубка УЕФА в 2005 г.. Игра была на третий день и , как потом признавался Вагнер Лав трезвых в составе ЦСКА было не очень много. А игра закончилась 3:1 и Вагнер 2 забил.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:58
Благодарю, Виктор, за "историю неудавшегося романа" между Газаевым и турецким клубом.
Очень познавательно.
Я сам не пойму, как Газаев, не проявляя на поле ни какой-то тактической хитрости, "умности", ни обладая будучи ещё игроком какой-то харизмой, сумел стать ТАКИМ тренером, у которого чемпионские Алания и ЦСКА играли совершенно в разный футбол???
Может, у него, как у Павла Дурова - основателя Телеграм был какой-то был тайный советчик, как Николай Дуров, а когда пути с этим "тайным советником" разошлись, то и Газаев перестал тренировать??? ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:44
Я признаться не слыхал о ненависти болельщиков Спартака к Газзаеву. Но, если таковая и присутствует, то конечно, по меньшей мере, странно ненавидить человека, только за то, что он работал в ЦСКА и приводил клуб к большим победам. Но возможно, КБ не любят Валеру за его голы в ворота Спартака, еще будучи игроком Динамо. А такие были, и в 1979-м, красавец гол в ворота Дасаева, и в 1981-м, и тоже Дасаеву. Но- это конечно шутка, а впрочем, кто знает...))) Мне другое непонятно, как, Газзаев, в бытность свою игроком Динамо и Локо, и не обладавший футбольным интеллектом стал таким качественным, и мудрым тренером?! Причем, его работа в Алании и в ЦСКА- разительно отличалась одна от другой, что говорит о его тренерской изобретательности и креативе!!!

А знаете, Володя, была в жизни Газзаева интересная история, еще, когда он играл в Локомотиве. Валера, как известно был неподражаемым дриблером, техником-виртуозом, мог, один обыграть пол команды соперника, легко!!! И вот, один из турецких клубов устроил настоящую охоту на Газзаева, с желанием его заполучить. Предлагали заоблачные, космические деньги и даже перевезти всю семью Газзаева в Турцию!!! Но Валера, будучи настоящим советским человеком и Патриотом страны отказался от такого предложения. Спустя много лет, на вопрос журналиста- не жалеет ли Газзаев об отказе перехать в Турцию, Газзаев ответил: "Нисколько! Я был советским человеком- пропитанным советской моралью и духовностью!!!"
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:33
Есть, но не большая. Это сути не меняет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:24
Ты невнимательно прочитал. Он не после ЦСКА в Спартак хотел, а после Челси. Есть разница?
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:06
Добрый вечер, Виктор!
Я, вот, до сих пор НЕ пойму какую-то ПАТАЛОГИЧЕСКУЮ ненависть некоторых болельщиков Спартака к Газаеву.
Он что, за Спартак ИГРАЛ или его ТРЕНИРОВАЛ и какими-то своими действиями его ослабил???
НЕТ!
Играл он за Локомотив и Динамо и в Спартаке его даже близко не было.
В общем, до сих пор не понимаю...
По мне, так, Газаев БЫЛ очень очень хорошим тренером, который со своим ЦСКА, образно говоря, "поднял флаг российского футбола" на международной арене, который был трагически уронен Спартаком, и игры ЦСКА под его руководством были яркими и запоминающимися.
Только один финал ЛЕ чего стОит!
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вчера в 19:57
Жирков был хороший игрок теперь не надо теребить прошедшее!!!
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:47
Приветствую, Володя!!!
Вам лучше знать, Вашу новейшую российскую историю Спартака. Всего этого я не знал, таких подробностей- точно. Было любопытно ознакомиться. Спасибо!!! У Газзаева многие раскрылись- и Акинфеев, и даже Березуцкие, неговоря уже про Жиркова. Никогда не думал, что Валера станет таким продвинутым тренером и в Алании, и в ЦСКА... Но, я уверен, что, перейди Жирков в Спартак, независимо от тренеров команды или руководства КБ, такой талант как Жирков- нигде бы не потерялся!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:35, ред.
В 2003-м Жирков, тогда ещё играющий за Спартак Тамбов, был в Спартаке на просмотре.
Но 2003-й, сами понимаете: покупка клуба червяком-лукойлом и всё такое прочее...
В общем, Романцев его не взял.
А, может, и правильно, что не взял: команда-то уже НЕ романцевская была, а ростовского-лукойловского
А так бы всякие Скалы да Чернышовы погубили парня.
А у Газаева он раскрылся.
И это хорошо.
ЭТО ПРАВИЛЬНО!
Naherger
Naherger
вчера в 19:06
А ты что,Юра,был не нужен клубу?
Capral
Capral
вчера в 18:56, ред.
До чего дошло. А вот, в 1976г., Бесков, а вместе с ним игроки Динамо- Гаврилов и Павленко перешли в Спартак, в стан- исторически непримиримого соперника Динамо, и ничего, никто не осуждал. Больше того, многие болельщики Динамо, и я, в их числе- приветствовали этот переход, понимали, в каком состоянии находится Спартак, сочувствовали Замечательному, и Великому клубу, и хотели вернуть его в вышку!!! Клуб, который вместе с земляками динамовцами и киевлянами провел все чемпионаты СССР!!! Никогда не понимал и не пойму эти клубные распри.

Это в Испании, после перехода Фигу в Реал началась шумиха. Оно и понятно- южный темперамент...))) Но с другой стороны, появление Жиркова в Динамо- настоящем, ментовском, принесло огромную пользу клубу!!! Жирков, просто феерил в новом клубе, а в игре с ЦСКА, именно, он спас команду, от казавшегося уже неминуемого поражение после 0:2 в 1-м тайме!!!

Возвращаясь, к переходам из одного московского клуба в другой, всегда вспоминаю статью Ю.Ваньята, после вылета Спартака, в которой, мудрый журналист вспоминал непростую и очень болезненную тему московского футбола... В тоже время, никогда не забуду, как коренной спартаковец, фанатичный болельщик КБ, Легендарный Н.Н.Озеров, неустанно повторял, что его любимым игроком- всегда был Л.И.Яшин!!! А всеми любимый артист Е.П.Леонов, в 1979г., после победы Спартака в чемпионате СССР, написал в газете "Известия": "С 1946г., болею за Динамо! Но сейчас рад за Спартак, который достоин чемпионского звания!!!"
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