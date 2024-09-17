Жирков был готов перейти в «Спартак»

Экс-игрок сборной России рассказал, что после ухода из «Челси» был готов пополнить состав «Спартака».

У нас была встреча с Карпиным в сборной. Мы сидели, разговаривали втроем – я, Валерий Георгиевич и Роман Павлюченко. Я играл в «Челси», Роман – в «Тоттенхэме». Я был готов перейти в «Спартак», но отпускали только в одну команду, в «Анжи».