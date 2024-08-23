КДК РФС оштрафовал «Ростов» за поведение спортивного директора «Оренбурга»

КДК РФС оштрафовал «Ростов» на 350 тысяч рублей за необеспечение безопасности. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Мы рассматривали вопрос: необеспечение безопасности на матче между «Ростовом» и Оренбургом». По данному матчу два состава дисциплинарного нарушения, вопрос Андреева мы не рассматривали, поскольку он не подпадает под юрисдикцию КДК. Но было необеспечение безопасности в части, что было физическое воздействие на судью. Как раз со стороны Андреева.
Рассмотрели видеоматериалы, выступали все судьи, был и резервный Сидяков, которому Андреев сжал руку.
Санкция: за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц, оштрафовать «Ростов» на 350 тысяч рублей. И предупредить, что при очередном подобном нарушении будут более серьёзные санкции. 7–8 минут судьи не моги уйти с поля, потому что Андреев их ждал, и только после того, как пришли охранники, они смогли пройти в судейскую. Андреев участия в заседании сегодня не принимал.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо избежал дисквалификации.
Это какая-то дичь. Они там в КДК совсем в край упоролись ?
Это какая-то дичь. Они там в КДК совсем в край упоролись ?