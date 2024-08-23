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КДК РФС оштрафовал «Ростов» за поведение спортивного директора «Оренбурга»

вчера, 16:04
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

КДК РФС оштрафовал «Ростов» на 350 тысяч рублей за необеспечение безопасности. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Мы рассматривали вопрос: необеспечение безопасности на матче между «Ростовом» и Оренбургом». По данному матчу два состава дисциплинарного нарушения, вопрос Андреева мы не рассматривали, поскольку он не подпадает под юрисдикцию КДК. Но было необеспечение безопасности в части, что было физическое воздействие на судью. Как раз со стороны Андреева.

Рассмотрели видеоматериалы, выступали все судьи, был и резервный Сидяков, которому Андреев сжал руку.

Санкция: за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц, оштрафовать «Ростов» на 350 тысяч рублей. И предупредить, что при очередном подобном нарушении будут более серьёзные санкции. 7–8 минут судьи не моги уйти с поля, потому что Андреев их ждал, и только после того, как пришли охранники, они смогли пройти в судейскую. Андреев участия в заседании сегодня не принимал.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо избежал дисквалификации.

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Все комментарии
asgardz
asgardz
сегодня в 13:44
Газовики продолжают ныть за своего директора. Снимать очки никто не будет, о матчах забудьте) крутятся огромные бабки на этих матчах
Baggio R.
Baggio R. ответ 62jczgx46mku (раскрыть)
сегодня в 05:33
Нет. Если косяк стадиона, то клуб в чем виноват?
62jczgx46mku
62jczgx46mku ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:09
Так стадион и лишить права на проведение матчей, а с клуба снять очки.
Baggio R.
Baggio R. ответ yv4cwx48yrwm (раскрыть)
вчера в 17:03
Зачастую клуб и стадион представляют разные организации. Поэтому подобная мера будет несправедливой.
Вещий
Вещий
вчера в 16:53
Статья об одном, а заголовок немного о другом...
yv4cwx48yrwm
yv4cwx48yrwm
вчера в 16:45
Что такое 350 тысяч, нужно снимать очки с клуба или лишать права играть на своем поле, пока не научатся обеспечивать безопасность на матчах.
a-league
a-league
вчера в 16:29, ред.
Т.е. когда "быкует" Валера, то наказывают Ростов, а когда "быкуют" соперники, то наказывают .... барабанная дробь .... снова Ростов ! ))

Это какая-то дичь. Они там в КДК совсем в край упоролись ?
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:09
КДК опять чудит... Что за хрень?
Гость
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