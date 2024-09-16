ЦСКА могут наказать за оскорбительное скандирование болельщиков

Глава КДК РФС рассказал, какие эпизоды рассмотрит комитет по итогам восьмого тура РПЛ .

Рассмотрим массовые скандирования болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений в адрес «Зенита». Главный тренер ЦСКА Марко Николич выходил за пределы технической зоны с появлением на футбольном поле.

В матче «Динамо» — «Ахмат» главный тренер гостей Сергей Ташуев выходил за пределы технической зоны. Также у «Ахмата» зафиксирована задержка выхода команды из раздевалки перед началом матча на 2 минуты, перед вторым таймом — на 3 минуты.

У «Ростова» в матче с «Краснодаром» было неподобающее поведение команды — пять жёлтых карточек у футболистов и одна — у официального лица клуба (главного тренера Валерия Карпина).