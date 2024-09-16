ЦСКА могут наказать за оскорбительное скандирование болельщиков

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды рассмотрит комитет по итогам восьмого тура РПЛ.
Рассмотрим массовые скандирования болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений в адрес «Зенита». Главный тренер ЦСКА Марко Николич выходил за пределы технической зоны с появлением на футбольном поле.
В матче «Динамо» — «Ахмат» главный тренер гостей Сергей Ташуев выходил за пределы технической зоны. Также у «Ахмата» зафиксирована задержка выхода команды из раздевалки перед началом матча на 2 минуты, перед вторым таймом — на 3 минуты.
У «Ростова» в матче с «Краснодаром» было неподобающее поведение команды — пять жёлтых карточек у футболистов и одна — у официального лица клуба (главного тренера Валерия Карпина).
Сначала добились того, что фанаты перестали ходить на матчи из-за Fan Id, теперь же - штрафуют клубы за тех немногих, кто всё-таки ходит 😂
Сначала добились того, что фанаты перестали ходить на матчи из-за Fan Id, теперь же - штрафуют клубы за тех немногих, кто всё-таки ходит 😂