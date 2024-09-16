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ЦСКА могут наказать за оскорбительное скандирование болельщиков

вчера, 11:36

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды рассмотрит комитет по итогам восьмого тура РПЛ.

Рассмотрим массовые скандирования болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений в адрес «Зенита». Главный тренер ЦСКА Марко Николич выходил за пределы технической зоны с появлением на футбольном поле.

В матче «Динамо» — «Ахмат» главный тренер гостей Сергей Ташуев выходил за пределы технической зоны. Также у «Ахмата» зафиксирована задержка выхода команды из раздевалки перед началом матча на 2 минуты, перед вторым таймом — на 3 минуты.

У «Ростова» в матче с «Краснодаром» было неподобающее поведение команды — пять жёлтых карточек у футболистов и одна — у официального лица клуба (главного тренера Валерия Карпина).

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:04
Я не понял, а с каких это пор правда в адрес Зенита стала оскорблением? Так не бывает. Правда , она и есть правда. Тратить миллиарды бюджетных денег на госарбайтеров в угоду амбициям вождя Газпрома - разве это не позор ? Это позорище! Особенно с учетом сбора денег населением на СВО и лечение больных детей. Позор - это даже мягко сказано.
Аксинья
Аксинья ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:03
Тур прошёл, житуха жесть!!! - Выпить есть и закусь есть!!!
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
вчера в 12:27
Ввели фан ид вот и ищите болельщиков которые кричали. Может они к команде ЦСКА ни коким боком
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:24, ред.
Насчет скандирование болельщиков против зенита....так и будет теперь на всех стадионах , рот же всем не заткнеш....ну если штрафавать и играть при пустых трибунах...)
ProKop92
ProKop92 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:22
Согласен. Тупо "качают" бабки.
Сначала добились того, что фанаты перестали ходить на матчи из-за Fan Id, теперь же - штрафуют клубы за тех немногих, кто всё-таки ходит 😂
lotsman
lotsman
вчера в 11:45
КДК придумывают причины для выкачивания денег с клубов. Проблему на пустом месте придумали. Кричалки были и будут, их не запретишь и не отменишь. Внимание на эти кричалки обращать не стоит. Раздувают ажиотаж, а это подогревает интерес к таким кричалкам. Поменьше внимания к ним и они сами затухнут.)
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:44
Самый любимый дни у комиссии Это после туров
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:40
Карпин не только главный тренер сборной но и главный кормилец КДК, а заодно и поилец))
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