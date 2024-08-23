Клаудиньо избежал дисквалификации за нецензурную брань в адрес судей

КДК РФС не дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Клаудиньо за нецензурную брань, якобы произнесённую в адрес судей. Комитет постановил, что бразилец обращался не к арбитру. В итоге Клаудиньо оштрафован на 250 тысяч рублей и сможет принять участие в завтрашней игре 6-го тура РПЛ против «Спартака».
Решение КДК объяснил глава комитета Артур Григорьянц.
Клаудиньо употреблял ненормативную лексику, уходя с поля. В заседании приняли участие Клаудиньо и резервный судья Абросимов. Рапорт Абросимова: «Клаудиньо спросил у меня, почему добавлено всего пять минут. Одновременно со словами Клаудиньо звучали объявления диктора, я не слышал, что говорил потом Клаудиньо, и в свой адрес не принимал».
«Зенит» не отрицал ненормативную лексику, но она не была сказана в адрес официального лица матча. КДК переквалифицировал дело на ненормативную лексику в адрес иных лиц. Наказание за использование ненормативной лексики со стороны Клаудиньо — 250 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек и Вендел продлили контракты с «Зенитом».
И да, в прошлом сезоне, когда Кордоба показал жест в адрес одноклубника, КДК посчитал, что это в адрес судьи и доводы никакие слушать не стал. Не оправдываю Кордобу, а осуждаю непоследовательность КДК
И да, в прошлом сезоне, когда Кордоба показал жест в адрес одноклубника, КДК посчитал, что это в адрес судьи и доводы никакие слушать не стал. Не оправдываю Кордобу, а осуждаю непоследовательность КДК
На него должна быть другая управа.
Но вот в чём дилемма, сказать одно, а доказать конкретно кому сказано совсем другая тема.
Если комитет решил, что он не судьям это говорил, то значит судьи это на свой счёт не приняли и в рапорте это не указали.
Если бы в рапорте было бы указано, то наказание было бы серьёзнее.
На него должна быть другая управа.
Но вот в чём дилемма, сказать одно, а доказать конкретно кому сказано совсем другая тема.
Если комитет решил, что он не судьям это говорил, то значит судьи это на свой счёт не приняли и в рапорте это не указали.
Если бы в рапорте было бы указано, то наказание было бы серьёзнее.
Если больной- лечись, нечего в чужой стране фокусы показывать. Вобщем, удивляться особо нечему, у гениального тренера Семака, игроки понижают свой игровой уровень. Не хочу сказать- деградируют, но и не растут, и не развиваются. Впрочем, как и сам Богданыч. А Глушенкову, хоть речь и не о нём, посоветую использовать Зенит- как трамплин в Европу и долго в Ленинграде не задерживаться...
Если больной- лечись, нечего в чужой стране фокусы показывать. Вобщем, удивляться особо нечему, у гениального тренера Семака, игроки понижают свой игровой уровень. Не хочу сказать- деградируют, но и не растут, и не развиваются. Впрочем, как и сам Богданыч. А Глушенкову, хоть речь и не о нём, посоветую использовать Зенит- как трамплин в Европу и долго в Ленинграде не задерживаться...