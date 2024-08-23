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Клаудиньо избежал дисквалификации за нецензурную брань в адрес судей

вчера, 15:52

КДК РФС не дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Клаудиньо за нецензурную брань, якобы произнесённую в адрес судей. Комитет постановил, что бразилец обращался не к арбитру. В итоге Клаудиньо оштрафован на 250 тысяч рублей и сможет принять участие в завтрашней игре 6-го тура РПЛ против «Спартака».

Решение КДК объяснил глава комитета Артур Григорьянц.

Клаудиньо употреблял ненормативную лексику, уходя с поля. В заседании приняли участие Клаудиньо и резервный судья Абросимов. Рапорт Абросимова: «Клаудиньо спросил у меня, почему добавлено всего пять минут. Одновременно со словами Клаудиньо звучали объявления диктора, я не слышал, что говорил потом Клаудиньо, и в свой адрес не принимал».

«Зенит» не отрицал ненормативную лексику, но она не была сказана в адрес официального лица матча. КДК переквалифицировал дело на ненормативную лексику в адрес иных лиц. Наказание за использование ненормативной лексики со стороны Клаудиньо — 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек и Вендел продлили контракты с «Зенитом».

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05 августа
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Все комментарии
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 14:09
Где сплошь и рядом? Мы знаем только одно, что пуделиньо в каждой игре истерит в сторону арбитров.
pomor45
pomor45 ответ Fantazista_333 (раскрыть)
сегодня в 13:20
А судьям матом крыть игроков можно?. Ведь, сплошь и рядом. Судья потому и прикинулся, что не принял мат в свой адрес, что понимает несуразность применения этого правила к иностранцу.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 00:44
Он же памятник, кто ж его посадит?!.
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 23:13
Только что то никто не удивился этому решению. Миллеру даже звонить не надо было.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:32
А причём тут это?
А вот в адрес судей нельзя выражаться футболистам ни в одном чемпионате. И причём здесь болельщики, это вообще к делу не имеет отношения. Игрок на поле не имеет право орать матом на судей. Но в России для газпрома другие правила. Поэтому Халк в каждой игре орал на судей, не получая карточек, а теперь это делает в каждой игре пуделиньо.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:10
Он не первый раз высказывается в адрес судей
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:06
Рапорт Абросимова: «Клаудиньо вежливо спросил у меня, почему добавлено всего пять минут. Нет ли желания добавить 7-8? Одновременно со словами Клаудиньо звучали объявления диктора, которые я не слышал, потому что Клаудиньо, начал культурно и красочно рассказывать какой я великолепный судья, и что моё место в ЛЧ или на ЧМ. Уже в подтрибунном помещении Клаудиньо восхищённый моим судейством пригласил меня с семьёй в Бразилию. Если бы все игроки были такими вежливыми и культурными работать в нашей Лиге был бы удовольствием. А ещё он обещал перевести 250 тысяч рублей на борьбу с бранью, даже интересно сдержит ли слово.»
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:21
Им самим судить неприятно, но быть праведниками, а на самом деле лицемерами, они вынуждены по долгу службы. Сложная штука - жизнь! Особенно в России, которую умом не понять, а можно, и нужно, только верить.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:05
Вы всё отлично подметили. Матом "кроют" все, даже дети, в том числе сопливые девчонки, свидетелем чего мне пришлось однажды быть, и за замечание в их адрес я чуть не отхватил по полной. Извините, не "кроют", а выражаются ( для ранимых интеллигентов ). Нисколько не сомневаюсь, что и в РФС и в его комитете по этике можно услышать наш "родной" и не где - нибудь в курилке, а на заседаниях. Клаудиньо попал не в то время не в то место, поэтому на нём "праведники" из КДК и отыгрались.
pomor45
pomor45 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 19:27
Тогда надо зашивать рты всему населению России, включая детей, которые эту речь усваивают чуть ли не сразу после первых слов - мама и папа. Причём, от них же самих.
pomor45
pomor45
вчера в 19:23
Вот, уж, поистине умом Россию не понять. В стране, где на могучем народном общаются все граждане, даже дети, судят иностранца, который ему у них же и научился.
pomor45
pomor45
вчера в 19:11
Дороговато Клаве обходятся практические занятия по народному русскому языку. Надо принять во внимание, что обучился ему он не в Бразилии, а у таких же, как те, что его сейчас судили. Кстати, вам не доводилось слышать, как матерятся преподаватели русского языка и прочие рафинированные интеллигенты. Ого-го-го, я вам скажу. Они и тут учителя.
pomor45
pomor45
вчера в 18:59
Оказывается в РПЛ можно, даже приветствуется, укрывать поножовщиков и наркодельцов, но нельзя выражаться на народном языке, которым не гнушаются даже интеллигенты.
valt134
valt134
вчера в 18:42
Еще раз вякнет-зашить рот суровыми нитками.
lotsman
lotsman
вчера в 18:18
Клаудиньо матерился после игры. Был недоволен исходом матча и выругался. Позднее критиковал судей - так судей многие критикуют, позднее.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:02
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 17:53
    Клоуниньо жестом показал при помощи чего ему удалось избежать дисквы
    4RT
    4RT
    вчера в 16:58
    Кто же путинскую Клаву накажет
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 16:51
    Кстати помню как во времена правления Гинера Акинфеев позволял себе от своих ворот прибежать в штрафную соперника и смачно обматерить судью, за то, что он пенальти не дал.
    Прикинь как охреневал Акинфеев от безнаказанности, ведь тогда ЦСКА было позволено всё из-за Гинера.
    Акинфеев даже физически не мог видеть эпизод, но он знал, что Гинер прикроет, и сам Леннорич давал такие указания игрокам, но сейчас лавка прикрыта и Акинфеев уже не бегает никуда.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 16:46
    А надо было бы. Таких надо убирать из РПЛ
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 16:44
    Я думаю тебе не надо пояснять разницу между зенитом и Краснодаром между госклрпорацией Газпром и Галицким. Что позволено.... То не позволено... Сам вставь пропуски
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 16:41
    Опять за деньги решили
    Capral
    Capral
    вчера в 16:26
    Да с самого начала было ясно, что никто его не накажет, в преддверии игры со Спартаком. Возможно, были все ведущие игроки Зенита в строю, может быть и приняли бы меры, но сейчас, когда команда ослабела, понятно, что терять еще одну боевую единицу- никто не позволит. Но я уверен, что подобное, дальнейшее поведение этого человека, рано или поздно закончится для него наказанием, его истерики на поле и вне его- уже порядком достали.

    Если больной- лечись, нечего в чужой стране фокусы показывать. Вобщем, удивляться особо нечему, у гениального тренера Семака, игроки понижают свой игровой уровень. Не хочу сказать- деградируют, но и не растут, и не развиваются. Впрочем, как и сам Богданыч. А Глушенкову, хоть речь и не о нём, посоветую использовать Зенит- как трамплин в Европу и долго в Ленинграде не задерживаться...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 16:23
    В заголовке статьи после слов "... за нецензурную брань" следовало поставить точку.
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 16:19
    ... т.е., "не судью" можно обзывать - но он же Клава, игрок Зени, Газпрём!..
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ adekvat (раскрыть)
    вчера в 16:16
    Я тоже так же понял, но заголовок звучал громко, потом перешли на "якобы", а потом просто про штраф за мат.
    Это типа, изнасилование было громким... насильник в это время спал в другом городе, в стране на другом континенте.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 16:12
    Думаю за неподобное отношения к судьям надо жёстко наказывать, даже если судья не прав и ошибся в каком то эпизоде.
    На него должна быть другая управа.
    Но вот в чём дилемма, сказать одно, а доказать конкретно кому сказано совсем другая тема.
    Если комитет решил, что он не судьям это говорил, то значит судьи это на свой счёт не приняли и в рапорте это не указали.
    Если бы в рапорте было бы указано, то наказание было бы серьёзнее.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 16:10
    ))))))))))))))))))))))....
    adekvat
    adekvat ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 16:09
    За мат штрафанули, а если бы в адрес судью дисквалифицировали бы. Так понял.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:03
    Ну хоть Клаудиньо не вырубили из игры.)
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