Клаудиньо избежал дисквалификации за нецензурную брань в адрес судей

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вчера, 15:52

КДК РФС не дисквалифицировал полузащитника «Зенита» за нецензурную брань, якобы произнесённую в адрес судей. Комитет постановил, что бразилец обращался не к арбитру. В итоге Клаудиньо оштрафован на 250 тысяч рублей и сможет принять участие в завтрашней игре 6-го тура РПЛ против «Спартака».

Решение КДК объяснил глава комитета .

Клаудиньо употреблял ненормативную лексику, уходя с поля. В заседании приняли участие Клаудиньо и резервный судья Абросимов. Рапорт Абросимова: «Клаудиньо спросил у меня, почему добавлено всего пять минут. Одновременно со словами Клаудиньо звучали объявления диктора, я не слышал, что говорил потом Клаудиньо, и в свой адрес не принимал». «Зенит» не отрицал ненормативную лексику, но она не была сказана в адрес официального лица матча. КДК переквалифицировал дело на ненормативную лексику в адрес иных лиц. Наказание за использование ненормативной лексики со стороны Клаудиньо — 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек и Вендел продлили контракты с «Зенитом».