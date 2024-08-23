КДК РФС выступит с инициативой изменения регламента из-за «дела Андреева»

КДК РФС будет инициировать поправку в регламент, чтобы комитет рассматривал дела всех официальных лиц клубов, а не только тех, кто был внесён в заявку на матч. Об этом сообщил глава организации . Причиной тому послужил инцидент, произошедший в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург».

Было бы правильно, если бы КДК РФС мог рассматривать дела не только лиц, внесённых в заявку, но и всех официальных представителей клубов. Таких как президент, спортивный директор и иные сотрудники. Я думаю, что мы выступим с инициативой, чтобы КДК рассматривал эти дела. И, возможно, руководство в лице исполкома или бюро исполкома примет такое решение нас поддержать. На самом деле надо поправить пункт 17 в регламенте — и всё. Все официальные лица клуба, и внесённые в заявку, и нет, должны рассматриваться КДК РФС .