Гризманн больше не будет выступать за сборную Франции

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вчера, 12:12

Нападающий «Атлетико» сообщил, что заканчивает выступление за сборную Франции.

Я закрываю эту замечательную главу своей жизни, спасибо за все воспоминания.

Гризманн дебютировал за сборную Франции 5 марта 2014 года в возрасте 22-х лет в товарищеском матче против сборной Нидерландов (2:0). Всего за «трёхцветных» 33-летний нападающий провёл 137 игр (четвёртое место в истории сборной), забил 44 мяча (четвёртое место в истории сборной) и отдал 38 голевых передач. Вместе со своей национальной командой Гризманн выиграл чемпионат мира 2018 года и турнир Лиги наций 2021 года.