Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сообщил, что заканчивает выступление за сборную Франции.
Я закрываю эту замечательную главу своей жизни, спасибо за все воспоминания.
Гризманн дебютировал за сборную Франции 5 марта 2014 года в возрасте 22-х лет в товарищеском матче против сборной Нидерландов (2:0). Всего за «трёхцветных» 33-летний нападающий провёл 137 игр (четвёртое место в истории сборной), забил 44 мяча (четвёртое место в истории сборной) и отдал 38 голевых передач. Вместе со своей национальной командой Гризманн выиграл чемпионат мира 2018 года и турнир Лиги наций 2021 года.
Гризманн родился в городе Макон департамента Сона и Луара. Происхождение — немецко-португальское. Предки отца родом из города Мюнстер (Дибург) в земле Гессен в Германии (отсюда немецкая фамилия), мать Гризманна по национальности португалка КАКОЙ Француз бананаед
Гризманн родился в городе Макон департамента Сона и Луара. Происхождение — немецко-португальское. Предки отца родом из города Мюнстер (Дибург) в земле Гессен в Германии (отсюда немецкая фамилия), мать Гризманна по национальности португалка КАКОЙ Француз бананаед
Например, в сб.Португалии некто думает иначе, он хочет с сынишкой там играть, думает это местечко для личных рекордов по количеству проведённых бесполезных матчей важнее успеха сборной.
Например, в сб.Португалии некто думает иначе, он хочет с сынишкой там играть, думает это местечко для личных рекордов по количеству проведённых бесполезных матчей важнее успеха сборной.