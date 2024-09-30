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Гризманн больше не будет выступать за сборную Франции

вчера, 12:12

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сообщил, что заканчивает выступление за сборную Франции.

Я закрываю эту замечательную главу своей жизни, спасибо за все воспоминания.

Гризманн дебютировал за сборную Франции 5 марта 2014 года в возрасте 22-х лет в товарищеском матче против сборной Нидерландов (2:0). Всего за «трёхцветных» 33-летний нападающий провёл 137 игр (четвёртое место в истории сборной), забил 44 мяча (четвёртое место в истории сборной) и отдал 38 голевых передач. Вместе со своей национальной командой Гризманн выиграл чемпионат мира 2018 года и турнир Лиги наций 2021 года.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Ru 27 (раскрыть)
сегодня в 09:39
получается вообще печаль в сборной
Ru 27
Ru 27 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 23:50
Бездар,
Гризманн родился в городе Макон департамента Сона и Луара. Происхождение — немецко-португальское. Предки отца родом из города Мюнстер (Дибург) в земле Гессен в Германии (отсюда немецкая фамилия), мать Гризманна по национальности португалка КАКОЙ Француз бананаед
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 19:56, ред.
единственный чистокровный француз был в сборной. остались одни бананоеды
CSKA2012
CSKA2012 ответ __AgamagA__ (раскрыть)
вчера в 19:19
Его просто негры в раздевалке вые...
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 17:14
Умно поступил. Был важным игроком на крупных турнирах, выиграл со сборной ЧМ - самый главный турнир для любого игрока. У французов талантливая сборная, одна из лучших в мире, есть кому уступить место.

Например, в сб.Португалии некто думает иначе, он хочет с сынишкой там играть, думает это местечко для личных рекордов по количеству проведённых бесполезных матчей важнее успеха сборной.
Sadjon
Sadjon
вчера в 16:27
Хорошая карьера в сборной у него была......
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:13
А капитаном сборной оставляет черепаху, сейчас думаю кто же мог бы быть капитаном сборной Франции, и понимаю что Жиру, Льорис, Гризманна уже ушли из сборной давно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:06
Он и в "Атлетико" еле ноги волочит...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:39
Ну так , это его личное дело и отношение к сборной.
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:52
Мог бы еще поиграть, но я его понимаю. Удачи в Атлетико
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 12:27
О, как .. 🤔
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:18
Легенды сборной Франции уходят, на смену приходят молодые...
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