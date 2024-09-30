Гойкович: «Хотел бы однажды вернуться в РПЛ»

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вчера, 12:52

Защитник «Маккаби» Петах-Тиква заявил, что хотел бы вернуться в РПЛ .

После ухода из «Оренбурга» я, к сожалению, не получил конкретного предложения от российских клубов. Я встретил много хороших людей в России, мне нравится образ жизни в вашей стране. Хотел бы однажды вернуться в Россию, в РПЛ .

Напомним, Гойкович перебрался в «Маккаби» из «Оренбурга» в сентябре текущего года, так как его контракт с российским клубом подошёл к концу. За южноуральцев он провёл 99 игр (8 голов, 4 ассиста и 28 жёлтых карточек). В текущем сезоне чемпионата Израиля Гойкович сыграл один матч. Контракт 29-летнего центрального защитника с «Маккаби» действует до мая 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает боснийца в 1,2 миллиона евро.