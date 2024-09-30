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Абаскаль о работе в «Спартаке»: «Если это эксперимент, то он был роскошным»

вчера, 10:46

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал источнику, что доволен третьим местом клуба в сезоне-2022/23.

Считает ли разумной позицию критиков о том, что «Спартак» — великий клуб, и это не место для экспериментов

Экспериментов было мало. Давайте разберёмся. Если бы мы не допустили ошибок в первый год, возможно, были бы близки к титулу. Нужно не забывать, что весной у нас хватало травм, команда в итоге не достигла поставленных целей. Так что сложно сказать, что это был эксперимент, тем более что мы заняли третье место в РПЛ. При нормальной ситуации этот результат гарантировал место в еврокубках. Причём этого результата добилась очень молодая команда. В первый свой год в большом футболе в Европе играли Литвинов, Пруцев, Игнатов, Умяров, Хлусевич и Денисов.

Таким образом, мы выстроили фундамент, а на второй год нужно было двигаться дальше. Например, выходить на рынок. Но на внутреннем рынке мы не сумели найти игроков, которые бы нас усилили. В итоге пришлось подписывать контракты с легионерами. Дела пошли не так, как планировали. Но, как говорят испанцы, выбрасывать проделанную работу неправильно.

Футбол — это про взлёты и падения, и во втором сезоне пришлось столкнуться с рядом проблем: нестабильность, отсутствие прогресса. Цель была следующая: если заняли третье место в первом сезоне, то на второй год должны быть первыми или вторыми. Но в итоге что‑то было сделано не так, и работа не дала плодов. Если это эксперимент, то это был роскошный эксперимент. Я очень доволен тем третьим местом.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ всё продинамил (раскрыть)
вчера в 18:08
Согласен.)))
всё продинамил
всё продинамил ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:08
В этой жизни все гладко не бывает. На то она и жизнь...
всё продинамил
всё продинамил ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:03
Хорошо сказано!
Сп62
Сп62 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 15:36
К сожалению, ты прав. Футбол отдан возможно амбиционным, но далеко не футбольным людям. Когда люди не преданы этой игре, от них ожидать успехов трудно. Скорее наоборот. Нам остаётся надеяться, что вдруг в руководство клуба попадут толковые, профессиональные организаторы. Благодарю за клубную поддержку.
Bad Listener
Bad Listener ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:05, ред.
А кто в нынешнем Спартаке лидер? Мне вообще в голову никто не приходит кто бы мог за собой прям вести команду. Барко точно не лидерских качеств игрок, он просто крутой футболист, но для лидерства нужен ещё и набор других качеств. Барко скорее лидер по принуждению из-за отсутствия игроков с характером и умением одновременно. Был Джикия с мужицким характером, но за то что говорил то что видит от него избавились. А основной трагедией я считаю Лукойл потому что это они назначают тренеров и спортивных директоров опираясь на свое гипертрофированное видение жизни и футбола. А так же отдают академии и Спартак 2 в руки мошенников. И знаете я ещё гляжу на всю эту историю с Соболевым и она мне уже не кажется такой однозначной, да Саша глупо и некрасиво себя повёл, но с другой стороны вероятно не без содействия со стороны Лукойла, были слухи о том что он пытался говорить с руководством о ситуации в команде как она есть, и вполне вероятно он не вписывался из-за этого в планы Лукойла на счёт Спартака как и Джикия и они вынудили их себя так вести. Как говорится дыма без огня не бывает. Неудобно когда есть люди которые говорят правду и пытаются что то менять, в диктатурах таких сажают и расстреливают, в Спартаке вот в зенит продают или просто не продлевают контракты. Это всё теория, но очень уж она вписывается в реальность
Сп62
Сп62 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:11, ред.
Согласен, что сегодня в Спартаке нет игрока уровня Промеса. А то, что остальные игроки класса середняка, тоже верно. Но вот Локо, имея в составе всего лишь двух лидеров (Баринов, Батраков) при остальных середняках, показывают приличный футбол. Важно организавать футбол опираясь на лидеров, когда команда дополняет их. В Спартаке есть лидер, но эффективно использовать его талант тренер не может. Тренерские просчёты основная наша трагедия.
xajaks
xajaks
вчера в 12:29
Для тебя наверное роскошным, а для мясных не очень....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:02, ред.
Он хотел сказать "отсутствие Промеса" а не "прогресса", оговорился прост. Вот и весь секрет третьего места как бы - один отличный вингер. Остальное всё в Спартаке давным давно на середняка
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:59
Надо было тренировать команду, но Абаскаль не знал, как это делается. Он сам пришёл потренироваться на Спартаке, как на кошках. Ну, значит, потренировался, приобрёл опыт, а теперь нам же лекции стал читать.
y8taqnsn9k4y
y8taqnsn9k4y
вчера в 11:49
На Спартаке только и ставят эксперименты
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:25, ред.
Вот поэтому ты нам и не нужен. Нормальный тренер всегда найдёт за что с себя и с команды спросить. Но в Спартаке вот чем занимаются - подменой понятий, вместо хорошего результата для болельщиков они затачивают умы болельщиков под свои неудачные результаты. Зомбируют десятилетиями людей чтобы те тоже думали что третье место хорошо, пятое место неплохо. Но быть болельщиком значит желать чемпионства для своей команды и требовать и замечать когда результат не соответствует, так почему тогда быть игроком и тренером не тоже самое? Пока в Спартаке не появятся люди которые будут с себя требовать и себя критиковать за такие результаты придётся болельщиков и дальше зомбировать и подменять понятия хорошо и плохо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:21, ред.
То, о чём рассказал тренер, обыкновенная рутинная жизнь любой команды, не только "Спартака". Естественно, что-то получилось, что-то нет, ничего страшного. Тренер старался, делал всё, что в его силах, хотел, чтобы то, что задумывалось, воплотилось в жизнь, но... "Не властны мы в самих себе, и в молодые наши леты даём поспешные обеты смешные, может быть, всевидящей судьбе"... ( Евгений Баратынский ).
Capral
Capral
вчера в 11:18
Да, совсем недавно был очередной удачный проект, после Спартака, в Испании. Жаль, не дали доработать человеку. А ведь, наверняка был еще один роскошный эксперемент...)))
st3f787x866h
st3f787x866h
вчера в 11:13
Абаскаль не один такой в спартаке в 21 веке, руководство спартака незыблемо и окружение вокруг него.
c9dsh9fdkf43
c9dsh9fdkf43
вчера в 11:11
Комедия и трагедия - все в одном флаконе! И как еще долго у руля будет находиться шпана, которой интересы клуба и болельщиков на десятом плане??? При данном руководстве СМ так и будет сидеть по уши в грязи, не зная как выбраться на поверхность. Стыд и позор!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:11
Гильермо, спасибо за работу, удачи в новых проэктах
Capral
Capral
вчера в 11:00
Типичный ответ неудачника и бездаря. Интересно, что будет говорить Станкович, после своей работы в Спартаке...

А пока, в клубе находятся люди- недостойные клуба. И как долго это будет продолжаться?
rjba77n7extx
rjba77n7extx
вчера в 10:59, ред.
В этот момент где-то во гневе вновь перекосило от уха до уха державный лик российского Царя Александра Четвёртого Сельтинского!
Гость
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