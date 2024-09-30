Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Симеоне считает, что Куртуа должен быть наказан за провокацию фанатов

вчера, 09:52
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча восьмого тура Ла Лиги против «Реала» (1:1).

Это был не тот матч, который мы себе представляли. Во втором тайме у нас всё получалось, когда «Мадрид» забил. Остановка матча пошла нам на пользу, потому что после этого команда пришла в себя и заиграла по-другому. Мы заслужили ничью в игре, в которой не было особого преимущества.

По поводу людей, которые бросали предметы на поле, клуб примет решение. Нам не нужны такие люди на трибунах. Но и те, кто подстрекает, тоже должны быть наказаны. Для меня человек, который провоцирует, должен быть наказан. Поскольку если к вам не применяются санкции, то вы можете делать всё, что угодно.

Болельщики, которые находились за воротами «Реала» во втором тайме сказали, что это произошло по вине вратаря соперника. Это не оправдывает их поступка, но можно наказать и тех, кто провоцирует.

Я сказал Куртуа, чтобы он был спокоен. Нам не нужны эти люди на трибунах. Но он продолжал играть жертву. Мы видели, когда Куртуа обвиняет болельщиков и смеётся.

Ранее «Атлетико» выступил с заявлением из-за поведения фанатов в матче с «Реалом».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Постекоглу: «Мы отлично начали матч, здорово контролировали игру»
29 сентября
Фернандеш: «Я не задел Мэддисона шипами и даже стопой, лишь лодыжкой»
29 сентября
Тен Хаг: «Мы недостаточно хороши – надо это признать и идти вперед»
29 сентября
«Снежный ком начинает катиться вниз». Невилл — о матче МЮ с «Тоттенхэмом»
29 сентября
Тен Хаг рассказал о финансовых ограничениях «Манчестер Юнайтед»
29 сентября
Де Йонг: «Люди думают, что я зарабатываю 37 млн евро и не хочу играть»
29 сентября
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:12
Я только вспомнил, что он был вратарем Атлетико...
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 10:32
Корреа лучше всех его наказал.. Остальное - лирика.. ☝️
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:15
У фанов Атлетико особая любовь к Куртуа по понятным причинам
Colchoneros
Colchoneros ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 10:13
Чего только ваша одна обезьяна стоит!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:07
Кто бы говорил , Семионе и его игроки лучшие провокаторы в мире)
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:58
Да, это так.
Правда Симеоне сам умеет провоцировать
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 09:54
Несомненно!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 