Симеоне считает, что Куртуа должен быть наказан за провокацию фанатов

Главный тренер «Атлетико» подвёл итоги матча восьмого тура Ла Лиги против «Реала» (1:1).

Это был не тот матч, который мы себе представляли. Во втором тайме у нас всё получалось, когда «Мадрид» забил. Остановка матча пошла нам на пользу, потому что после этого команда пришла в себя и заиграла по-другому. Мы заслужили ничью в игре, в которой не было особого преимущества.

По поводу людей, которые бросали предметы на поле, клуб примет решение. Нам не нужны такие люди на трибунах. Но и те, кто подстрекает, тоже должны быть наказаны. Для меня человек, который провоцирует, должен быть наказан. Поскольку если к вам не применяются санкции, то вы можете делать всё, что угодно.

Болельщики, которые находились за воротами «Реала» во втором тайме сказали, что это произошло по вине вратаря соперника. Это не оправдывает их поступка, но можно наказать и тех, кто провоцирует.

Я сказал Куртуа, чтобы он был спокоен. Нам не нужны эти люди на трибунах. Но он продолжал играть жертву. Мы видели, когда Куртуа обвиняет болельщиков и смеётся.