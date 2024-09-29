«Снежный ком начинает катиться вниз». Невилл — о матче МЮ с «Тоттенхэмом»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о поражении команды в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:3).

За последние 10-12 лет я достаточно изучил «Манчестер Юнайтед», чтобы осознать, что игру и результаты, подобные этому, необходимо как можно скорее изменить.

Снежный ком начинает катиться вниз и быстро набирает скорость. Эрик тен Хаг должен сейчас же это прекратить, ибо этот поединок шокирует и отрезвляет.

Перед игрой я говорил, что никаких оправданий быть не должно. Все футболисты в оптимальной форме. Люк Шоу – единственный игрок, которого не хватает в составе. Остальные доступны, они либо на поле, либо в запасе.

Целую гору денег потратили и вложили [в команду]. Первый тайм был ужасен, хуже некуда.