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«Снежный ком начинает катиться вниз». Невилл — о матче МЮ с «Тоттенхэмом»

вчера, 21:24
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о поражении команды в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:3).

За последние 10-12 лет я достаточно изучил «Манчестер Юнайтед», чтобы осознать, что игру и результаты, подобные этому, необходимо как можно скорее изменить.

Снежный ком начинает катиться вниз и быстро набирает скорость. Эрик тен Хаг должен сейчас же это прекратить, ибо этот поединок шокирует и отрезвляет.

Перед игрой я говорил, что никаких оправданий быть не должно. Все футболисты в оптимальной форме. Люк Шоу – единственный игрок, которого не хватает в составе. Остальные доступны, они либо на поле, либо в запасе.

Целую гору денег потратили и вложили [в команду]. Первый тайм был ужасен, хуже некуда.

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Все комментарии
6ynnzqfyf944
6ynnzqfyf944
вчера в 23:46
Критика в сторону Хага усиливается
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:49
7 хаг продолжает раз валевать МЮ.😖 При нем разгромы и отрицательная разница мечей стала нормой!!👎 Гоните его уже пинком под зад!! 🦵
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:42
Тен Хаг, тебе давно пора на выход...
Хватит уже позорить великий клуб.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:39, ред.
Скорее Астероид летит в красную часть Манчестера, нужен лысый и его друзья, чтобы предотвратить угрозу, так стоп...
Saharudoy
Saharudoy
вчера в 21:33
И Тен Хаага пора катить и давно уже)
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