Тен Хаг рассказал о финансовых ограничениях «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о финансовых ограничениях в отношении «красных дьяволов»:

Мы проделали хорошую работу, если говорить о нашем сегодняшнем положении, учитывая все ограничения, которые у нас были.

Я понимаю впечатление, которое у многих сложилось о «Манчестер Юнайтед», потому что этот клуб великий, но мы сделали выбор в пользу молодых игроков, и нельзя ожидать, что они будут на уровне.

Выбор, который мы сделали, также связан с финансами и другими ограничениями.

У нас высокие цели, и мы хотим достичь их в этом сезоне и в последующие годы. За последние два года эта команда показала, на что она способна, проявляя терпение. С терпением мы сможем выиграть трофеи, а сейчас нам нужно обрести стабильность.