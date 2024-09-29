Тен Хаг рассказал о финансовых ограничениях «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о финансовых ограничениях в отношении «красных дьяволов»:
Мы проделали хорошую работу, если говорить о нашем сегодняшнем положении, учитывая все ограничения, которые у нас были.
Я понимаю впечатление, которое у многих сложилось о «Манчестер Юнайтед», потому что этот клуб великий, но мы сделали выбор в пользу молодых игроков, и нельзя ожидать, что они будут на уровне.
Выбор, который мы сделали, также связан с финансами и другими ограничениями.
У нас высокие цели, и мы хотим достичь их в этом сезоне и в последующие годы. За последние два года эта команда показала, на что она способна, проявляя терпение. С терпением мы сможем выиграть трофеи, а сейчас нам нужно обрести стабильность.
И если у Моура есть багаж на котором он может себе много позволять. То у Тен Хага особо ничего нет за спиной. Перепалтил за всех бывших игроков.
Язык очень длинный. Вину на себя не берёт никогда.
В команде есть перспективная молодёжь, тут не поспорить. В первую очередь это Майну, Гарначо и Амад.
И если у Моура есть багаж на котором он может себе много позволять. То у Тен Хага особо ничего нет за спиной. Перепалтил за всех бывших игроков.
Язык очень длинный. Вину на себя не берёт никогда.
В команде есть перспективная молодёжь, тут не поспорить. В первую очередь это Майну, Гарначо и Амад.