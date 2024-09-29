Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Тен Хаг рассказал о финансовых ограничениях «Манчестер Юнайтед»

вчера, 16:31

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ​Эрик тен Хаг рассказал о финансовых ограничениях в отношении «красных дьяволов»:

Мы проделали хорошую работу, если говорить о нашем сегодняшнем положении, учитывая все ограничения, которые у нас были.

Я понимаю впечатление, которое у многих сложилось о «Манчестер Юнайтед», потому что этот клуб великий, но мы сделали выбор в пользу молодых игроков, и нельзя ожидать, что они будут на уровне.

Выбор, который мы сделали, также связан с финансами и другими ограничениями.

У нас высокие цели, и мы хотим достичь их в этом сезоне и в последующие годы. За последние два года эта команда показала, на что она способна, проявляя терпение. С терпением мы сможем выиграть трофеи, а сейчас нам нужно обрести стабильность.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Де Йонг: «Люди думают, что я зарабатываю 37 млн евро и не хочу играть»
Вчера, 13:31
Тен Хаг назвал цель «Манчестер Юнайтед» на сезон 2024/25
Вчера, 12:52
Флик назвал причину, из-за которой «Барселона» проиграла «Осасуне»
Вчера, 08:50
Гвардиола рассказал о незаменимости Родри
28 сентября
Артета рассказал о противостоянии «Арсенала» с «Манчестер Сити»
28 сентября
Гвардиола про «Арсенал»: «Теперь мы воюем»
28 сентября
Сортировать
Все комментарии
happy 50
happy 50
вчера в 19:58
Да,говорит Тен Хааг действительно красиво . А на деле-разочарование . Быстро он сдулся . Ему бы надо команду послабее тренировать . В выборе его как тренером крепкого европейского середняка будет учитываться,что с красными дьяволами он выиграл два внутренних кубка. Нет ,он не физрук,но МЮ он не тянет . В свое время ни Сульшер,ни Моуриньо не имели такого кредита доверия как имеет Тен Хааг . А МЮ в их времена был сильнее. Его красивая речь не совпадает с показываемыми результатами .
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:16
"У нас высокие цели, и мы хотим достичь их в этом сезоне (Ой)) и в последующие годы"

Так говорит, как будто ему дадут время на раскачку при таких вложениях )
Все размыто и главное не понятно когда у него будет успех, в следующем сезоне или в последующих сезонах )
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:14
Он очень много болтает.
И если у Моура есть багаж на котором он может себе много позволять. То у Тен Хага особо ничего нет за спиной. Перепалтил за всех бывших игроков.
Язык очень длинный. Вину на себя не берёт никогда.

В команде есть перспективная молодёжь, тут не поспорить. В первую очередь это Майну, Гарначо и Амад.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:34
"Хитёр - бобёр" - "Всё придёт, всё будет - только потом , в перспективе"...)))
shlomo
shlomo
вчера в 16:36
Посмотрим на сколько это все получится и принесет ли пользу клубу.
f9wdrzzcdws5
f9wdrzzcdws5
вчера в 16:34
Желаем быстрее обрести стабильность!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:32
Пока только бла-бла-бла...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 