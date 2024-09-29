Тен Хаг: «Мы недостаточно хороши – надо это признать и идти вперед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» объяснил крупное поражение команды в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:3).

Мы пропустили через две-три минуты после стартового свистка подобным образом – с нашей верой в себя что-то случилось. Гол был абсолютно необязательным. Центральный защитник прошел всю нашу команду, и вингер на дальней штанге замкнул его прострел. Похожая ошибка была посреди недели в игре с «Твенте», подобное нужно сейчас же прекратить.

С этого момента мы постоянно оказывались под прессингом, когда получали мяч. У нас не получалось формировать треугольники, меняться позициями. Перспективные моменты были, но после этого эпизода нам не удавалось удерживать свои позиции. Мы можем играть лучше. Даже после такой ошибки необходимо сохранять спокойствие.

Мы могли отыграться, у Зиркзее и Гарначо были моменты, когда мы еще играли в равных составах, да и после красной карточки возможности возникали. Вряд ли фол [Бруну Фернандеша] тянул на удаление. Это определенно повлияло на игру.

Мы должны с этим справиться и показать свой характер. Мы недостаточно хороши – надо это признать и идти вперед, сосредоточиться на следующей игре и выступить лучше, чем сегодня.