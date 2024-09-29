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Тен Хаг: «Мы недостаточно хороши – надо это признать и идти вперед»

вчера, 21:42
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил крупное поражение команды в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:3).

Мы пропустили через две-три минуты после стартового свистка подобным образом – с нашей верой в себя что-то случилось. Гол был абсолютно необязательным. Центральный защитник прошел всю нашу команду, и вингер на дальней штанге замкнул его прострел. Похожая ошибка была посреди недели в игре с «Твенте», подобное нужно сейчас же прекратить.

С этого момента мы постоянно оказывались под прессингом, когда получали мяч. У нас не получалось формировать треугольники, меняться позициями. Перспективные моменты были, но после этого эпизода нам не удавалось удерживать свои позиции. Мы можем играть лучше. Даже после такой ошибки необходимо сохранять спокойствие.

Мы могли отыграться, у Зиркзее и Гарначо были моменты, когда мы еще играли в равных составах, да и после красной карточки возможности возникали. Вряд ли фол [Бруну Фернандеша] тянул на удаление. Это определенно повлияло на игру.

Мы должны с этим справиться и показать свой характер. Мы недостаточно хороши – надо это признать и идти вперед, сосредоточиться на следующей игре и выступить лучше, чем сегодня.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:02
Идти вперёд то надо, но без тебя, сукно ты голландское!
Алексей Богатов
Алексей Богатов
сегодня в 06:56
Тен Хаг как поп проповеди читает,надо смириться мы слабы,надо надеяться
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:48
"Трудно идти вперёд - когда идёшь назад"..)
112910415
112910415
сегодня в 00:42
Так жить нельзя
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:27
Эрик Тен Хааг в целом тренер безобидный.
Никого не обижает, ни у кого очки не отнимает….
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:54
Сколько ещё будет длиться этот эксперимент?
Манчестер Юнайтед потратил кучу денег на трансферы. Человек, который отвечает за результат, делает вид, что всё нормально. Может быть пора указать ему на дверь?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:52
Сливают тебя давно пора это принять, Мак. Т который сейчас в Наполи играл искренне с азартом в глазах, а нынешнего сливают как философа
, и зачастую те кому он дал дорогу в старт
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:44
Правильней звучало бы не идти вперёд, а катиться вниз.
Гость
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