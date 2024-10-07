Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Холанд признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сентябре

вчера, 21:06

Нападающий Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» по итогам сентября.

В прошлом месяце норвежец провел 4 матча во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола.

Холанд признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сентябре

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноБолбою дали приз лучшему игроку матча после победы «Порту»
Вчера, 16:43
Миранчук поучаствовал в необычной традиции для лучших игроков матча
06 октября Видео
ОфициальноЯмаль — лучший игрок месяца в Ла Лиге в сентябре
04 октября
ОфициальноАвтор хет-трика в ворота «Селтика» признан игроком недели в Лиге чемпионов
03 октября
ОфициальноКонте признан тренером месяца в Серии А
03 октября
Месси поделился впечатлениями от победы в регулярном чемпионате МЛС
03 октября
Сортировать
Все комментарии
8k7t2cgf6rxd
8k7t2cgf6rxd
сегодня в 04:55
Маловато забил для звания лучшего.
shur
shur
вчера в 22:12, ред.
...игроки "кинжального стиля" всегда должны быть в форме, иначе смысл взрывного взятия ворот не так внезапен, в этом Эрлинг особенно хорош,молодца!
stanichnik
stanichnik ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:57
Доброго Здоровья Ангел!
В принципе я тоже не против Холанда. Но только почему вы считаете, что Холанд лучше остальных выполняет свою работу? Конечно легко оценивать работу по фамилии в протоколе матча или на табло, но ведь футбол коллективная игра и есть игроки которые, так сказать "таскают рояль по полю" и добросовестно выполняют огромный объём работы, а норвежец только ставит финальную точку. Вспомните золотой мяч Модрича, он заработал его не столько голами, сколько выполняя черновую работу, которую завершали в тот год его партнёры в Реале Бензема, а в сборной Хорватии Манжукич и Перишич.
Болейте за своих, не против чужих!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:52
Правильное решение!Достаточно на кол-во голов глянуть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:11
Лучше остальных выполняет свою работу...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:10
Голевая машина заслужила эту награду)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 