Холанд признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сентябре

Нападающий Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» по итогам сентября.
В прошлом месяце норвежец провел 4 матча во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола.
Нападающий Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» по итогам сентября.
В прошлом месяце норвежец провел 4 матча во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола.
В принципе я тоже не против Холанда. Но только почему вы считаете, что Холанд лучше остальных выполняет свою работу? Конечно легко оценивать работу по фамилии в протоколе матча или на табло, но ведь футбол коллективная игра и есть игроки которые, так сказать "таскают рояль по полю" и добросовестно выполняют огромный объём работы, а норвежец только ставит финальную точку. Вспомните золотой мяч Модрича, он заработал его не столько голами, сколько выполняя черновую работу, которую завершали в тот год его партнёры в Реале Бензема, а в сборной Хорватии Манжукич и Перишич.
Болейте за своих, не против чужих!
В принципе я тоже не против Холанда. Но только почему вы считаете, что Холанд лучше остальных выполняет свою работу? Конечно легко оценивать работу по фамилии в протоколе матча или на табло, но ведь футбол коллективная игра и есть игроки которые, так сказать "таскают рояль по полю" и добросовестно выполняют огромный объём работы, а норвежец только ставит финальную точку. Вспомните золотой мяч Модрича, он заработал его не столько голами, сколько выполняя черновую работу, которую завершали в тот год его партнёры в Реале Бензема, а в сборной Хорватии Манжукич и Перишич.
Болейте за своих, не против чужих!