Месси поделился впечатлениями от победы в регулярном чемпионате МЛС

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси высказался о победе своей команды в регулярном чемпионате МЛС.
Первая задача выполнена. Очень горжусь нашей командой, продолжаем вместе двигаться вперед, чтобы достичь большего!
Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси высказался о победе своей команды в регулярном чемпионате МЛС.
Первая задача выполнена. Очень горжусь нашей командой, продолжаем вместе двигаться вперед, чтобы достичь большего!
Вот вы пишите...с учётом того, как быстро команда адаптировалась к МЛС. Интер Майами в МЛС уже пять лет, а сколько по вашему нужно времени на адаптацию, она же не в прошлом году заявилась в Лигу?
Вот вы пишите...с учётом того, как быстро команда адаптировалась к МЛС. Интер Майами в МЛС уже пять лет, а сколько по вашему нужно времени на адаптацию, она же не в прошлом году заявилась в Лигу?
Надеюсь, не обидел. С добротой к вам.
Надеюсь, не обидел. С добротой к вам.