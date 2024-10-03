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Месси поделился впечатлениями от победы в регулярном чемпионате МЛС

вчера, 11:55

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси высказался о победе своей команды в регулярном чемпионате МЛС.

Первая задача выполнена. Очень горжусь нашей командой, продолжаем вместе двигаться вперед, чтобы достичь большего!

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 20:34
Доброго Здоровья Rupertt!
Вот вы пишите...с учётом того, как быстро команда адаптировалась к МЛС. Интер Майами в МЛС уже пять лет, а сколько по вашему нужно времени на адаптацию, она же не в прошлом году заявилась в Лигу?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 18:02
Все ваши комментарии ( повторю - ВСЕ ) напоминают мне передовицу в газете "Правда" в советское время об успехах наших тружеников на полях страны.
Надеюсь, не обидел. С добротой к вам.
112910415
112910415
вчера в 16:18
Для команды это очень круто!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 15:26
Не словом, а делом показывает, что важнее всего командные достижения, а не личные. От такого подхода и результат - 46 титулов, недосягаемая цифра для некоторых🤭
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 13:45, ред.
Да, болтать можно после побед, а не до.. Очередное доказательство этой простой фразы.. 46-й титул в карьере и 40-й в клубной карьере у Месси.. ☝️.. Удар, дриблинг, координация - всё на месте у Месси.. Ждём его на ЧМ-26.. Занимать чужое место в сборной он не будет.. И за личными амбициями туда не поедет.. Учись, Авейру, а не болтай.. Хе.. 😄
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:21
Победа Интер Майами в регулярном чемпионате — это огромный шаг для клуба, особенно с учетом того, как быстро команда адаптировалась к МЛС. Месси подчеркивает важность командной работы, и это ключевой момент. Они проделали большую работу, и теперь все внимание будет сосредоточено на плей-офф, где каждая ошибка может стоить выхода дальше.
5mqv75q99hs5
5mqv75q99hs5
вчера в 12:54
Еще один новый титул в свою коллекцию.
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