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Конте признан тренером месяца в Серии А

вчера, 15:48

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте был признан лучшим тренером сентября в Серии А. Неаполитанцы обыграли «Кальяри» (4:0) и «Монцу» (2:0), а также сыграли вничью с «Ювентусом» (0:0).

Награда была присуждена жюри, состоящим из директоров спортивных СМИ.

Ранее АПЛ объявила номинантов на звание менеджера месяца.

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Все комментарии
Dinamo
Dinamo ответ Rivera_10 (раскрыть)
вчера в 22:17
Оно не очень любить факты, только личные ощущения, подкрепляемые бессильной злобой к кому-либо/чему-либо ;)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:55
Наполи на 1 месте...это радует фанатов Наполи))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:00, ред.
С кем резко прибавили- с дебютантами лиги? Вот ты пишешь, зачем, заранее зная, что это не соответствует действительности.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:53
Заслуженно. После позорного матча первого тура Наполи резко прибавилась... И главное, показывает отличный футбол. А тандем Лукаку-Кварацхелия стала грозной силой в серии А
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 18:52
Юве в меньшинстве обыгрывает Лейпциг, но задаваться вопросом чего стоит итальянский футбол нужно по Милану, в который пришёл новый тренер и не очень-то хороший.
А там ещё и Интер вничью сыграл на Этихад, с одной из сильнейших команд Мира.
Абсолютно адекватный взгляд, ну да, ну да.
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 18:45
    Rivera_10
    Rivera_10
    вчера в 18:40, ред.
    А когда Аталанта, четвёртая команда Серии А, вчистую разносит чемпиона бундеслиги, чего тогда стоит весь немецкий футбол??? Вообще ни...
    Capral
    Capral
    вчера в 18:29
    В игре Милана с Байером, я еще раз убедился, чего стоит, весь итальянский футбол...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 18:15
    Черт их знает, может нашли они друг друга - тренер и команда.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ матос (раскрыть)
    вчера в 18:00, ред.
    и? сейчас и Юве и Интер и Милан размешались в монцах и кальярях, нет никаких маркеров середнячности и ниже неё
    Giallorossi
    Giallorossi
    вчера в 18:00
    Пусть будет так как есть.
    матос
    матос ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 17:54, ред.
    И? это делает Монцу середняком в Серии А? До грузина и парика мне фиолетово , сколько людей столько и мнений ;)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ матос (раскрыть)
    вчера в 17:51
    Монца, которую не смог даже Интер обыграть...
    Конте и Хвича лучшие
    Rivera_10
    Rivera_10
    вчера в 17:28
    Критикуешь? Предлагай!
    Можно услышать список более дойстойных за сентябрь?
    матос
    матос ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:28
    Кальяри и Монца даже не середняки СериАла ;-)
    afad7uay5vne
    afad7uay5vne
    вчера в 17:22
    Пока даёт результат, заслужил
    Capral
    Capral ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 16:06
    Ничего удивительного- за голы середнякам дают лучшего игрока...🤭🤭🤭
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:03
    Ну если выбрали значит чем то он их удивил....
    Capral
    Capral
    вчера в 15:56, ред.
    За победы над середняками- лучшего тренера?
    🤔🤔🤔
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