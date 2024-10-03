Конте признан тренером месяца в Серии А

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вчера, 15:48

Главный тренер «Наполи» был признан лучшим тренером сентября в Серии А. Неаполитанцы обыграли «Кальяри» (4:0) и «Монцу» (2:0), а также сыграли вничью с «Ювентусом» (0:0).

Награда была присуждена жюри, состоящим из директоров спортивных СМИ .