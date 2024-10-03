Конте признан тренером месяца в Серии А

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте был признан лучшим тренером сентября в Серии А. Неаполитанцы обыграли «Кальяри» (4:0) и «Монцу» (2:0), а также сыграли вничью с «Ювентусом» (0:0).
Награда была присуждена жюри, состоящим из директоров спортивных СМИ.
Ранее АПЛ объявила номинантов на звание менеджера месяца.
А там ещё и Интер вничью сыграл на Этихад, с одной из сильнейших команд Мира.
Абсолютно адекватный взгляд, ну да, ну да.
А там ещё и Интер вничью сыграл на Этихад, с одной из сильнейших команд Мира.
Абсолютно адекватный взгляд, ну да, ну да.
Конте и Хвича лучшие
Конте и Хвича лучшие
Можно услышать список более дойстойных за сентябрь?
Можно услышать список более дойстойных за сентябрь?
🤔🤔🤔
🤔🤔🤔