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Миранчук поучаствовал в необычной традиции для лучших игроков матча

вчера, 09:35
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Рэд БуллзНью-Йорк Рэд БуллзМатч завершен

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук был признан лучшим игроком матча с «Нью-Йорк Рэд Буллз» (2:1) в регулярном чемпионате МЛС.

Россиянин отметился голом с пенальти и результативной передачей. После игры «Атланта» опубликовала видеоролик, в котором хавбек принял участие в необычной клубной традиции для лучших футболистов домашних матчей.

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:13
а в Италии что не другие люди?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:22
Красавчик, порадовался за него
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:06
Теперь у Миранчука есть свой собственный Костыль (гвоздь), горжусь Лёхой как никогда раньше.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:47
Оказывается он гол забил с пенальти?
Видео этой необычной традиции даже смотреть не буду. Зря Алексей Миранчук уехал в МЛС, как мне кажется... Соединённые Штаты Америки совершенно чужая для нас страна, там другие люди...
yr873pj8cz5m
yr873pj8cz5m
вчера в 09:45
Новая команда,новые традиции, удачи Алексею!
Гость
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