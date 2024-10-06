Миранчук поучаствовал в необычной традиции для лучших игроков матча

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук был признан лучшим игроком матча с «Нью-Йорк Рэд Буллз» (2:1) в регулярном чемпионате МЛС.
Россиянин отметился голом с пенальти и результативной передачей. После игры «Атланта» опубликовала видеоролик, в котором хавбек принял участие в необычной клубной традиции для лучших футболистов домашних матчей.
Видео этой необычной традиции даже смотреть не буду. Зря Алексей Миранчук уехал в МЛС, как мне кажется... Соединённые Штаты Америки совершенно чужая для нас страна, там другие люди...
Видео этой необычной традиции даже смотреть не буду. Зря Алексей Миранчук уехал в МЛС, как мне кажется... Соединённые Штаты Америки совершенно чужая для нас страна, там другие люди...