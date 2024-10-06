Миранчук поучаствовал в необычной традиции для лучших игроков матча

1728196536

вчера, 09:35

Полузащитник «Атланты Юнайтед» был признан лучшим игроком матча с «Нью-Йорк Рэд Буллз» (2:1) в регулярном чемпионате МЛС .

Россиянин отметился голом с пенальти и результативной передачей. После игры «Атланта» опубликовала видеоролик, в котором хавбек принял участие в необычной клубной традиции для лучших футболистов домашних матчей.