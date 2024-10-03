Автор хет-трика в ворота «Селтика» признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Форвард сделал хет-трик в матче 2-го тура общего этапа с «Селтиком» (7:1).
На награду также претендовали Мехди Тареми («Интер»), Абдалла Сима («Брест») и Душан Влахович («Ювентус»).
но травмы - одна из причин, почему Адейеми не может чаще радовать нас и фанатов дортмундской Боруссии отличной игрой и прекрасными голами.
но травмы - одна из причин, почему Адейеми не может чаще радовать нас и фанатов дортмундской Боруссии отличной игрой и прекрасными голами.