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Автор хет-трика в ворота «Селтика» признан игроком недели в Лиге чемпионов

вчера, 18:15

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Форвард сделал хет-трик в матче 2-го тура общего этапа с «Селтиком» (7:1).

На награду также претендовали Мехди Тареми («Интер»), Абдалла Сима («Брест») и Душан Влахович («Ювентус»).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:53
великолепный игрок.
но травмы - одна из причин, почему Адейеми не может чаще радовать нас и фанатов дортмундской Боруссии отличной игрой и прекрасными голами.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:47
Хет-трик в Лиге чемпионов — это всегда знак выдающегося выступления. Адейеми демонстрирует отличную форму и зрелость для своего возраста. Важно, чтобы он продолжал развиваться и работать над своими навыками, потому что с такими талантами у него есть все шансы стать одним из лучших нападающих Европы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:23
Ну , что логично сделал хет - трик - получи приз...)))
Вещий
Вещий
вчера в 18:23
Заслуженно... нужно повторить такое еще несколько раз.
Гость
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