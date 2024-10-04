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Ямаль — лучший игрок месяца в Ла Лиге в сентябре

вчера, 20:13

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим футболистом месяца в Ла Лиге по итогам сентября.

17-летний игрок забил 3 гола и сделал одну результативную передачу в прошлом месяце в чемпионате Испании.

В голосовании Ямаль обошёл Килиана Мбаппе («Реал», Мадрид), Иньяки Уильямса («Атлетик»), Джовани Ло Чельсо («Бетис») и Карлоса Висенте («Алавес»).

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:16
Ну кто бы сомневался, что будет другой игрок.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:18, ред.
Яма классно играет. Молодец паренёк. Поздравляю. Однако награду, по идее, Мбаппе должны были отдать, судя по результативности. Но сразу награждать новичка Примеры в первый же месяц его появления в Ла Лиге - ..., в общем вразрез понятий это идёт для гордых испанцев. В последующих периодах, да, - для Кильки в этой номинации ещё уйма призов будет.
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 23:40
Вполне заслуженно!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:00, ред.
Если принимать во внимание только результативные действия всех номинантов на звание игрок месяца. то кроме Ямаля по три мяча забивали несколько футболистов в Ла Лиге в сентябре месяце. В той же Барселоне ветеран команды Левандовски тоже отметился тремя голами, а у Мбаппе их вообще пять, правда Барса и Реал провели разное количество матчей в первом осеннем месяце, столичный клуб на один больше. А ещё есть Перес из Вильярреала с четырьмя голами. Можно было бы добавить вистов в пользу молодого дарования за гол в проигранном Барсой матче Лиги чемпионов в ворота Монако, но дак ведь и Килиан отличился голом в том турнире и помог Реалу победить немецкий Штуграрт 3:1. В общем тут скорее Ламин получил этот приз в качестве аванса, так сказать приз зрительских, или ещё каких либо симпатий, как игрок подающий надежды с большим будущим. Посмотрим, как будут развиваться события в октябре и что-то мне подсказывает, что на голосование за лучшего игрока в октябре серьёзным образом может повлиять результат игры 27 числа в очередном Эль-Классико.
А пока поздравляю персональных болельщиков Ямаля с признанием их кумира лучшим игроком месяца в сентябре.
Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:53
Я не пойму а какого ляда черепахин в списке делает?
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:27
Довольно быстро его настигла слава. Заслужил...
Barcelona
Barcelona
вчера в 20:21
Паренёк заслужил! Молодец! Поздравляю!
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