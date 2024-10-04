Ямаль — лучший игрок месяца в Ла Лиге в сентябре

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим футболистом месяца в Ла Лиге по итогам сентября.
17-летний игрок забил 3 гола и сделал одну результативную передачу в прошлом месяце в чемпионате Испании.
В голосовании Ямаль обошёл Килиана Мбаппе («Реал», Мадрид), Иньяки Уильямса («Атлетик»), Джовани Ло Чельсо («Бетис») и Карлоса Висенте («Алавес»).
А пока поздравляю персональных болельщиков Ямаля с признанием их кумира лучшим игроком месяца в сентябре.
Болейте за своих, а не против чужих!
А пока поздравляю персональных болельщиков Ямаля с признанием их кумира лучшим игроком месяца в сентябре.
Болейте за своих, а не против чужих!