Сайт Goal составил рейтинг лучших тренеров АПЛ в XXI веке

Сайт Goal опубликовал рейтинг лучших тренеров Английской Премьер-Лиги в XXI веке. В списке 32 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);
2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
3. Арсен Венгер («Арсенал»);
4. Жозе Моуриньо («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»);
5. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
6. Карло Анчелотти («Челси», «Эвертон»);
7. Роберто Манчини («Манчестер Сити»);
8. Антонио Конте («Челси», «Тоттенхэм»);
9. Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити», «Вест Хэм»);
10. Клаудио Раньери («Челси», «Лестер», «Фулхэм»).