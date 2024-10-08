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Сайт Goal составил рейтинг лучших тренеров АПЛ в XXI веке

вчера, 09:22

Сайт Goal опубликовал рейтинг лучших тренеров Английской Премьер-Лиги в XXI веке. В списке 32 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);

2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

3. Арсен Венгер («Арсенал»);

4. Жозе Моуриньо («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»);

5. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

6. Карло Анчелотти («Челси», «Эвертон»);

7. Роберто Манчини («Манчестер Сити»);

8. Антонио Конте («Челси», «Тоттенхэм»);

9. Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити», «Вест Хэм»);

10. Клаудио Раньери («Челси», «Лестер», «Фулхэм»).

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:57
Гвардиола должен быть на первом месте
LOpp
LOpp
вчера в 13:26
я бы Раньери на пару пунктов выше поставил. То что он сотворил с Лестером, это главная сенсация в футболе в 21 веке.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 13:08
Адекватный список, Пеп современем может и первым станет , любителям Папы Карлы этот список не понравиться, но привыкайте !
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
вчера в 10:42
Все на своих местах!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:06
Без сомнения, это Алекс !!!
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