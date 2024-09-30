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Opta назвала главного претендента на чемпионство в РПЛ после десяти туров

вчера, 14:39

Opta считает, что «Зенит» по-прежнему является главным претендентом на чемпионстве в РПЛ (45,4%), однако его шансы поубавились (после 5 туров было 68%). Также высоко оценивается вероятность победы «Краснодара» (30,4%) и «Локомотива» (20,8%).

Минимальные шансы на чемпионство в РПЛ имеют «Динамо» (2,1%), ЦСКА (0,8%) и «Спартак» (0,5%).

Главные претенденты на вылет: «Факел» (36,4%), «Оренбург» (18,2%), «Ахмат» (14,6%) и «Пари НН» (13,7%).

Opta назвала главного претендента на чемпионство в РПЛ после десяти туров

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Все комментарии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:53
Мне все равно кто выиграет чемпионат, но лишь бы не Зенит. Надеюсь это будет Краснодар или Локомотив) Хотелось бы, конечно, чтобы Краснодар, но и Локо буду рад. А 3 место пусть займет любой другой, но не Зенит. Надеюсь, это будет Ростов, но и ЦСКА тоже достоин. А пятое место пусть берет любой, но, не Зенит, конечно - там пусть будет Динамо.
Кто не понял, то поясню: желаю, чтобы Зенит поставили на место в его юбилей. У меня в последние годы к нему неприязнь: нет, не из-за того, что он тратит так много, а потому что его тянут за уши даже с соперниками из нижней части таблицы. С таким составом его нужно топить, но нет же мы будем позволять Клаудиньо то, что другим не позволено вообще - и это только поверхность айсберга.
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 19:52
Газппром вечный
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 19:15
Я по EПTA смотрел Акрон выиграет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:33, ред.
Это ирония по поводу его происхождения. Там кто то из ваших рьяно утверждал, что у него немецкие корни. Вот я и отреагировал. Давно уже.
А если бы он не был "питерским", то по известным причинам он бы не возглавлял Газпром. Медведев Д.А., Зубков В.М. Дюков А.В. - все как и положено "питерские". Так у нас принято
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:30, ред.
Я думаю Химки, статью напишете на Соккере? Чисто по приколу новость дать: "Пользователь Bad Listener назвал главного претендента на победу в РПЛ"

Спартак я вчера считал на калькуляторе вероятностей с весьма оптимистичной погрешностью, там 0,000000001% выходит, так что 0,5% это ну очень фантастично-оптимистично) Он мне вообще выдал просто 0, это я уже в уме перепроверил и всё такие какие то шансы Спартака на успех наковырял) Проблема Спартака в том что его успех не может быть результатом работы руководства, а только случайным совпадением множества факторов, вероятность такого исхода действительно стремится к нулю с бесконечным ускорением, но всё же ещё не ноль)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:01
Давно хотел спросить....ещё после 20-го раза когда вы назвали Алексея Борисовича "рязанским парнем"....Почему рязанским....???
Он же питерский.....Здесь родился...здесь учился...здесь пригодился...
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 16:50
Газпром за 10 лет оплатил . Так что сори
adekvat
adekvat
вчера в 16:34, ред.
Opta умная птица отличается дачей ппогнозов в зависимости от места команды на данный момент, ТУПИЗМ этот кому то нужен?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:08
Зачем лукавить и пыль в глаза пускать, делая вид, что в РПЛ все по честному? Главный претендент за золото - это простой рязанский парень Леха Миллер. спорить не о чем.
Сп62
Сп62
вчера в 15:46
Надо сложить вероятности Локо и быков и Зенит будет побеждён.
qdta4kz7zwhv
qdta4kz7zwhv
вчера в 15:40
Чушь полная, Краснодар или локомотив проиграют и все изменится.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:44
Пусть сыграют хотя бы первый круг, а потом занимаются подсчётами.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:43
Да тут и компьютер не нужен)))
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