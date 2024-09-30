Opta назвала главного претендента на чемпионство в РПЛ после десяти туров

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вчера, 14:39

Opta считает, что «Зенит» по-прежнему является главным претендентом на чемпионстве в РПЛ (45,4%), однако его шансы поубавились (после 5 туров было 68%). Также высоко оценивается вероятность победы «Краснодара» (30,4%) и «Локомотива» (20,8%).

Минимальные шансы на чемпионство в РПЛ имеют «Динамо» (2,1%), ЦСКА (0,8%) и «Спартак» (0,5%).

Главные претенденты на вылет: «Факел» (36,4%), «Оренбург» (18,2%), «Ахмат» (14,6%) и «Пари НН» (13,7%).