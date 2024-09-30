Opta назвала главного претендента на чемпионство в РПЛ после десяти туров

Opta считает, что «Зенит» по-прежнему является главным претендентом на чемпионстве в РПЛ (45,4%), однако его шансы поубавились (после 5 туров было 68%). Также высоко оценивается вероятность победы «Краснодара» (30,4%) и «Локомотива» (20,8%).
Минимальные шансы на чемпионство в РПЛ имеют «Динамо» (2,1%), ЦСКА (0,8%) и «Спартак» (0,5%).
Главные претенденты на вылет: «Факел» (36,4%), «Оренбург» (18,2%), «Ахмат» (14,6%) и «Пари НН» (13,7%).
Кто не понял, то поясню: желаю, чтобы Зенит поставили на место в его юбилей. У меня в последние годы к нему неприязнь: нет, не из-за того, что он тратит так много, а потому что его тянут за уши даже с соперниками из нижней части таблицы. С таким составом его нужно топить, но нет же мы будем позволять Клаудиньо то, что другим не позволено вообще - и это только поверхность айсберга.
Кто не понял, то поясню: желаю, чтобы Зенит поставили на место в его юбилей. У меня в последние годы к нему неприязнь: нет, не из-за того, что он тратит так много, а потому что его тянут за уши даже с соперниками из нижней части таблицы. С таким составом его нужно топить, но нет же мы будем позволять Клаудиньо то, что другим не позволено вообще - и это только поверхность айсберга.
А если бы он не был "питерским", то по известным причинам он бы не возглавлял Газпром. Медведев Д.А., Зубков В.М. Дюков А.В. - все как и положено "питерские". Так у нас принято
А если бы он не был "питерским", то по известным причинам он бы не возглавлял Газпром. Медведев Д.А., Зубков В.М. Дюков А.В. - все как и положено "питерские". Так у нас принято
Спартак я вчера считал на калькуляторе вероятностей с весьма оптимистичной погрешностью, там 0,000000001% выходит, так что 0,5% это ну очень фантастично-оптимистично) Он мне вообще выдал просто 0, это я уже в уме перепроверил и всё такие какие то шансы Спартака на успех наковырял) Проблема Спартака в том что его успех не может быть результатом работы руководства, а только случайным совпадением множества факторов, вероятность такого исхода действительно стремится к нулю с бесконечным ускорением, но всё же ещё не ноль)
Спартак я вчера считал на калькуляторе вероятностей с весьма оптимистичной погрешностью, там 0,000000001% выходит, так что 0,5% это ну очень фантастично-оптимистично) Он мне вообще выдал просто 0, это я уже в уме перепроверил и всё такие какие то шансы Спартака на успех наковырял) Проблема Спартака в том что его успех не может быть результатом работы руководства, а только случайным совпадением множества факторов, вероятность такого исхода действительно стремится к нулю с бесконечным ускорением, но всё же ещё не ноль)
Он же питерский.....Здесь родился...здесь учился...здесь пригодился...
Он же питерский.....Здесь родился...здесь учился...здесь пригодился...