Сайт Goal опубликовал рейтинг лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в XXI веке

Сайт Goal.com опубликовал рейтинг лучших футболистов «Манчестер Юнайтед» в XXI веке.
Список возглавил Уэйн Руни, выступавший за «дьяволов» с 2004 по 2017 год. За это время игрок 5 раз стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, трижды взял Кубок Лиги, а также завоевал победу в Лиге чемпионов. Помимо этого, Руни в составе МЮ выиграл Клубный чемпионат мира, Лигу Европы и 4 Суперкубка Англии.
В топ-3 рейтинга вошли Криштиану Роналду и Неманья Видич.
Из нынешнего состава Манчестер Юнайтед некого даже представить в список лучших игроков века. Клуб продолжает жить заслугами Алекса Фергюсона... Тем не менее не может прекратить деятельность Тен Хага. Кстати, радует наличие в списке Неманьи Видича. Ведь именно Спартак обратил внимание на него.
Из нынешнего состава Манчестер Юнайтед некого даже представить в список лучших игроков века. Клуб продолжает жить заслугами Алекса Фергюсона... Тем не менее не может прекратить деятельность Тен Хага. Кстати, радует наличие в списке Неманьи Видича. Ведь именно Спартак обратил внимание на него.