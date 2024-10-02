Сайт Goal опубликовал рейтинг лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в XXI веке

1727869351

вчера, 14:42

Сайт Goal.com опубликовал рейтинг лучших футболистов «Манчестер Юнайтед» в XXI веке.

Список возглавил , выступавший за «дьяволов» с 2004 по 2017 год. За это время игрок 5 раз стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, трижды взял Кубок Лиги, а также завоевал победу в Лиге чемпионов. Помимо этого, Руни в составе МЮ выиграл Клубный чемпионат мира, Лигу Европы и 4 Суперкубка Англии.

В топ-3 рейтинга вошли и .