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Сайт Goal опубликовал рейтинг лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в XXI веке

вчера, 14:42

Сайт Goal.com опубликовал рейтинг лучших футболистов «Манчестер Юнайтед» в XXI веке.

Список возглавил Уэйн Руни, выступавший за «дьяволов» с 2004 по 2017 год. За это время игрок 5 раз стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, трижды взял Кубок Лиги, а также завоевал победу в Лиге чемпионов. Помимо этого, Руни в составе МЮ выиграл Клубный чемпионат мира, Лигу Европы и 4 Суперкубка Англии.

В топ-3 рейтинга вошли Криштиану Роналду и Неманья Видич.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:23
Руни не только стал лучшим бомбардиром в истории клуба, но и оставил мощное наследие для будущих поколений. Его путь от молодого талантливого игрока до настоящей звезды футбола служит вдохновением для многих. Тем более, что его карьерный рост совпадает с эволюцией клуба, и он был частью переходного периода, когда Манчестер Юнайтед стремился сохранить свои позиции среди величайших команд мира.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:44
Думаю Рону этот список не понравится))))
a755h6pe2vmy
a755h6pe2vmy
вчера в 15:24
Надо теперь рейтинг тренеров составить. Причём есть все основания предполагать, что последнее место в тренерском списке железобетонно забронировано неким лысым недоразумением, которому урок физкультуры-то в пятом классе средней школы села Большое Дышло и то страшно доверить, а его из легендарного Манчестера никаким дрыном выгнать не удаётся
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:10
Дожили...
Из нынешнего состава Манчестер Юнайтед некого даже представить в список лучших игроков века. Клуб продолжает жить заслугами Алекса Фергюсона... Тем не менее не может прекратить деятельность Тен Хага. Кстати, радует наличие в списке Неманьи Видича. Ведь именно Спартак обратил внимание на него.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:04
Первый Антони, ну или Мага!
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