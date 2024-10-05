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Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг наиболее известных игроков в истории

вчера, 17:54

Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг наиболее известных футболистов в истории. Отчет составлен с опорой на показатели охвата аудитории и популярности футболиста в мире, учитывался уровень игры и влияние на футбол во время и после окончания карьеры. В списке 11 позиций.

1. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

2. Лионель Месси («Интер Майами»);

3. Дэвид Бекхэм;

4. Диего Марадона;

5. Пеле;

6. Роналдо;

7. Роналдиньо;

8. Джордж Бест;

9. Зинедин Зидан;

10. Йохан Кройф;

11. Златан Ибрагимович.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 01:06
Переформулировал бы что это список наиболее известных в Твиттере футболистов
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 21:54
Думал будут Марадона, Пеле, Бэкхэм, в такой последовательности
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:43
увы, такое водится за этим красавчиком
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:41
Справедливый рейтинг. Роналду немало сил вложил в раскручивание своего имени, в отличие от остальных.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:38
Бэкхем на Западе имя нарицательное, синоним футбола.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:26
Не надо из всего делать конкуренцию. Это всего лишь список самых популярных игроков в футболе. Пеле-Марадону всегда упоминают как королей прошлого. А Бекхэма знают даже не футбольные люди. Роналду-Месси уже классика, + цифры из соц.сетей.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:23
На счёт Роналду чистая истина, но Бэкхем?????
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:13, ред.
Сомневаюсь, что это объективная оценка.
Когда играл Пеле, на Земле проживало в два раза меньше людей и не было Интернета
Zola
Zola
вчера в 18:05
Это мнение лишь одного человека!
Маг_тм
Маг_тм ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:03
Думаю это сугубо личное мнение всех болельщиков Барсы, и уверен остальные согласны со списком)
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 18:02
Рейтинг "ин 💯 грамма.. 😜..
shlomo
shlomo
вчера в 18:01
Рон не на своем месте....есть более достойный занять первое место.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:00
Влияние на футбол во время и после карьеры. Удивительно, что нет Беккенбауэра в списке, чемпион мира как игрок и тренер. Вообще, спорный рейтинг очень
drug01
drug01
вчера в 18:00
А где наш Яшин???
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