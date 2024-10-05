Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг наиболее известных игроков в истории

Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг наиболее известных футболистов в истории. Отчет составлен с опорой на показатели охвата аудитории и популярности футболиста в мире, учитывался уровень игры и влияние на футбол во время и после окончания карьеры. В списке 11 позиций.
1. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);
2. Лионель Месси («Интер Майами»);
3. Дэвид Бекхэм;
4. Диего Марадона;
5. Пеле;
6. Роналдо;
7. Роналдиньо;
8. Джордж Бест;
9. Зинедин Зидан;
10. Йохан Кройф;
11. Златан Ибрагимович.
Когда играл Пеле, на Земле проживало в два раза меньше людей и не было Интернета
Когда играл Пеле, на Земле проживало в два раза меньше людей и не было Интернета