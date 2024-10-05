Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг наиболее известных игроков в истории

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вчера, 17:54

Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг наиболее известных футболистов в истории. Отчет составлен с опорой на показатели охвата аудитории и популярности футболиста в мире, учитывался уровень игры и влияние на футбол во время и после окончания карьеры. В списке 11 позиций.

1. («Аль-Наср»);

2. («Интер Майами»);

3. ;

4. Диего Марадона;

5. Пеле;

6. Роналдо;

7. Роналдиньо;

8. Джордж Бест;

9. Зинедин Зидан;

10. Йохан Кройф;

11. Златан Ибрагимович.