У Салаха почти нет шансов на первое место. Главные футболисты «Ливерпуля» в XXI веке

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вчера, 21:55

Можно спорить о позициях ниже второй.

У «красных» длительная победная история. Клуб основан в девятнадцатом веке. Великие шотландские футболисты водились в «Ливерпуле», когда никто понятия не имел, что в мире появятся телевизоры. Но спустя столетие на их экранах очередь из новых героев. Хочется рассказать о футболистах, которые делали счастливыми посетителей «Энфилд Роуд» и миллионы фанатов «Ливерпуля» по всему миру. Речь об одной из самых популярных команд планеты, почетно быть их героями.

1-е место. Стивен Джеррард

Неприятно, что футбольный мир чаще всего видит, как Джеррард оступается в поединке против «Челси», а «Ливерпуль» теряет шанс выиграть АПЛ . Клопп позже выполнил задачу, которая не покорилась предшественникам, но Джеррард не стал чемпионом Англии. Но именно команда со Стивеном вернула «Ливерпуль» на футбольную карту Европы. «Красные» много десятилетий не выигрывали еврокубки после трагического поражения от «Ювентуса» на «Эйзеле», когда погибло 39 болельщиков после обрушения одной из трибун. Джеррарду тогда было пять лет, его одевали в форму «Эвертона», ведь родственники болели за «ирисок». Но Стивен стал вожаком «Ливерпуля», с которым выиграл 11 трофеев, в том числе Кубок УЕФА в удивительной перестрелке 5:4 против «Алавеса» и Лигу чемпионов в великом финале против «Милана». Джеррард нашел в перерыве правильные слова, забил первый гол и увидел подвиги Дудека. Польский голкипер нарушал правила, выскакивая до ударов, но в 2005 году в футболе на такие мелочи, как правила, не смотрели. «Ливерпуль» обыграл команду Анчелотти. Даже у Клоппа так позже не получилось.

2-е место. Мохамед Салах

Легенда «Ливерпуля». Неплохо для бывшего футболиста «Базеля» и «Фиорентины», у которого ничего не получилось в юности в «Челси». Салах стал заложником стереотипов. У египтян не было раньше великолепных сезонов в элитных чемпионатах, а форвард Мидо запомнился скандалами. В Салаха не верили, но удачно заехал в гости в вечный город. В «Роме» Мохамед провел сильный сезон, этого хватило скаутам «Ливерпуля» и Клоппу. Но даже Юрген признает, что не ожидал от кучерявого правого вингера такой мощной игры. У Салаха есть одержимость, что видно по уровню физической формы. Только Роналду больше любит фотографироваться с голым торсом, чем Мохамед. Салах сейчас на третьей строчке по голам за «Ливерпуль» в истории. Его опережают только Раш и Хант, но оба сыграли намного больше матчей. Если Мохамед уедет по завершении сезона в один интересный клуб, то не выйдет на второе место. Но вингер выше многих легенд. У Салаха 217 голов и 94 ассиста в 359 матчах за «Ливерпуль».

3-е место. Вирджил ван Дейк

Представляете победы «Ливерпуля» с трио Салах, Фирмино, Мане, но без надежной обороны? Вот и мы не представляем. В финале Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» у «шпор» хватало опасных атак, но ван Дейк изменил команду Клоппа. Защитника долго ни разу не могли обыграть один в один. Привнес в игру «красных» хладнокровие. Защитные линии прошлого чудили, «Ливерпуль» пропускал лишние мячи. А в ковидные времена «красные» рационально собрали победы. Ван Дейк стал первым в истории защитником клуба, который выиграл АПЛ в роли лидера. Бывшие игроки любят спорить о месте ван Дейка в футбольной истории, ведь «пришел с улицы», играл за «Селтик» и «Саутгемптон». Но даже если речь о принце-полукровке, волшебник себя полностью реализовал в школе магии Ливерпуля. У ван Дейка 279 матчей, 24 гола и 12 ассистов.

4-е место. Луис Суарес

Пролетел молнией. Луис сыграл за «Ливерпуль» 133 матча, меньше, чем Фернандо Торрес. По голам уругваец и испанец почти равны. У Луиса были такие дикие промахи, как у Нуньеса. Зато потом зубастый нападающий исправил прицел, забил 82 мяча и отдал 34 ассиста. Луисито – любимец публики. Его дисквалифицировали за перепалку с Эвра, по ходу которой хитрый Суарес специально произнес слово «черный» на испанском языке. Речь о великом провокаторе, который услышал, как Мойес жалуется на его симуляции. После гола в ворота «Эвертона» Луис побежал к скамейке запасных соперника и картинно завалился на землю, издеваясь над Дэвидом. Суарес – великолепный нападающий. Но неправильно забывать, что в «Ливерпуль» попал не в лучшие для клуба времена. Выиграл Кубок Лиги, больше ничего. Засиял в «Барселоне», но это совсем другая история.

5-е место. Алиссон Бекер

Где была бы команда Клоппа без сейвов бывшего голкипера «Ромы»? Помним, как сыграл свой финал Лиги чемпионов немец Кариус. Бразильский немец Алиссон Рамзес Бекер не только хорошо играет на гитаре, но прекрасно рвет атакующие струны соперников. Хотя «Ливерпуль» подписал Мамардашвили, одного из героев Евро-2024, Бекера рано списывать. Алиссон, разумеется, иногда переживает непростые отрезки в воротах, но это нормально. Именно его аномальная игра помогла достичь высот, о которых в начале века не мечтали. Раньше у «Ливерпуля» были классные голкиперы, но даже Дудек не спорит, что Алиссон круче. Прирожденный сильный голкипер. А как бонус может забить гол, есть у Бекера такой подвиг в футболке «Ливерпуля». Жаль, что его планируют забрать себе шейхи через год, но свой след в истории клуба уже оставил.

6-е место. Джейми Каррагер

Понимаем, что Мане, Фирмино, Фабиньо, Хаби Алонсо и Фернандо Торрес технически сильнее, чем центральный защитник Каррагер. Но Джейми – клубная легенда. Ищем главных футболистов «Ливерпуля» в новом веке. Странно игнорировать человека, который провел в команде 17 сезонов. Каррагер стал экспертом, коллеги подшучивают над Джейми, ведь его сложно назвать самым техничным защитником в истории АПЛ . Мастер автоголов. Но у англичанина 11 трофеев с командой. Выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА . В сборной Англии были звездные конкуренты, но для «Ливерпуля» Джейми особый игрок. Уроженец Мерсисайда. Сам Джеррард не сумел обойти Каррагера по количеству матчей за «Ливерпуль». У Джейми 508 игр против 504 у Стивена. Понимаем, что все любят форвардов, но Каррагер важен для клуба.

7-е место. Трент Александер-Арнольд

Чем ниже – тем сложнее, ведь выбор роскошный. Но на седьмое место отправим человека, который олицетворяет будущее «Ливерпуля», хотя скоро станет его прошлым. Вот такой парадокс. Трент хочет в «Реал» к другу Беллингему. Травма Карвахаля может ускорить переговоры. Фанаты «Ливерпуля» критикуют Александер-Арнольда за решение уйти бесплатно. Припоминают ему ошибки в обороне. Но для простого парня из Ливерпуля у правого латераля роскошная статистика – 319 поединков за «красных», 19 голов и 83 результативные передачи. Сегодня у Александер-Арнольда день рождения, ему всего 26 лет. Фанатам «Ливерпуля» и футбола не нужно напоминать, что вся история клуба пошла бы иначе без того самого углового в день камбэка против «Барселоны». Трент противоречивый, когда оцениваем игру в защите, но это один из главных футболистов в новейшей истории клуба. Ещё и потому, что тысячи мальчиков хотят быть как Трент. Проходят отбор в школу «Ливерпуля» и ждут своей очереди на овации «Энфилд Роуд».