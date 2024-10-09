Палмер признан лучшим игроком года в сборной Англии

Полузащитник «Челси» Коул Палмер стал победителем голосования болельщиков и взял приз лучшему игроку года в сборной Англии.
Второе место досталось Джуду Беллингему из «Реала», тройку призеров замкнул Букайо Сака из «Арсенала».
Полузащитник «Челси» Коул Палмер стал победителем голосования болельщиков и взял приз лучшему игроку года в сборной Англии.
Второе место досталось Джуду Беллингему из «Реала», тройку призеров замкнул Букайо Сака из «Арсенала».
Да, по сезону в АПЛ он тащил мертвый Челси, но в сборной были другие лидеры!
Да, по сезону в АПЛ он тащил мертвый Челси, но в сборной были другие лидеры!