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Палмер признан лучшим игроком года в сборной Англии

вчера, 10:57

Полузащитник «Челси» Коул Палмер стал победителем голосования болельщиков и взял приз лучшему игроку года в сборной Англии.

Второе место досталось Джуду Беллингему из «Реала», тройку призеров замкнул Букайо Сака из «Арсенала».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:32
Коул Палмер за весь 2024-й год в составе сборной отметился 2 голами и 1 ассистом и за это стал лучшим игроком сборной....да уж)
Да, по сезону в АПЛ он тащил мертвый Челси, но в сборной были другие лидеры!
shur
shur ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 17:22
...да, а что скажет Джуд по этому поводу...?!
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:25
Интересно, по каким они критериям голосовали? Не видел от него что-то глобального за сборную. Как по мне нужно было Беллингема выбирать.
Гость
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